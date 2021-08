Beze zbytku to platilo v Čečelicích. Nováček z Vraňan se po deseti minutách, kdy na hattrick zadělal David Černý, zdál být na odpis, ale v závěru se dvojím snížením dokázal vrátit na kontakt. Nakonec jen nejtěsnější výhru braly navzdory třígólové „vatě“ také Všestudy v souboji se Mšenem. Kostelec nasměroval ke třem bodům v duelu s Horními Beřkovicemi navrátilec z Neratovice Jakub Pajkrt.

Výživný zápas se hrál v Libiši, kde byly kromě pěti branek k vidění také tři červené karty. Dvě během druhého poločasu inkasovali od rozhodčího Suchitry hráči domácí rezervy. Duel s Dolními Beřkovice ovšem zvládli i bez Nováka (zmaření šance) rozhodnout zásluhou dvou gólů teprve sedmnáctiletého Jana Čepce ve svůj prospěch. Už za konečného stavu 3:2 se do šaten předčasně poroučelo po jednom hráči na každé straně za urážku sudího. Zápas nedohrál ani hostující Karel Kmoch, kterého odvezla sanitka s rozseklou bradou a podezřením na otřes mozku.

Pšovka Mělník B - Obříství 2:0 (1:0)

Jiří Kaiser, trenér Pšovky B: „První zápas našeho razantně omlazeného týmu (věkový průměr 20 let) bylo velkým očekáváním. Hned první minuty ukázaly, že to nebude jednoduché utkání. Kluci se museli rychle adaptovat, aby uspěli. Po krátkém seznamování se prosadili - po rychlých narážečkách Rypka prostřelil brankáře. Naši mladíci hráli dobře v obraně a v rychlých přechodech do útoku byli lepší. Vytvořili si řadu šancí, které ale trestuhodně zahazovali. Kdyby byl stav v poločase 4:0, nikdo se nemohl divit. Hosté byli nebezpeční po standardních situacích a na konci poločasu se proti gólové střele vyznamenal brankář Jenč. Ve druhém poločase jsme opět zahodili dvě vyložené šance. V závěru jsme po akci střídajících Barace a Blažka zvýšili. V konečném účtu si mladíci přístupem výhru zasloužili a berou na úvod cenné body.“

Libor Tichota, trenér Obříství: „Tým Pšovky tvořený převážně hráči ve věku mezi osmnácti a dvaceti roky nám předvedl absolutní top fotbal a přehrál nás od začátku až do konce. Za dobu, co se v okresu pohybuji, jsem ještě od žádného týmu neviděl tak krásný fotbal. Bylo vidět, že kluci spolu hrají od malička a mají návyky, které pro ně jsou přirozené. Myslel jsem si, že úmorné vedro jejich aktivitu po pár minutách trošku přibrzdí, ale kluci se ani nezapotili. Na konci zápasu vypadali, že by klidně zvládli další dva zápasy. Předvedli opravdu nádherný fotbal, a pokud budou ve stejném složení fungovat další zápasy a začnou trefovat prázdnou bránu, je to kandidát na postup. Takovému týmu jsme se nemohli vyrovnat.“

Branky: 5. Rypka, 80. Blažek. Nejlepší hráči utkání podle vedoucích mužstev a rozhodčích (celkem 3 hlasy): Jakub Kaiser (2) – Libor Tichota.

Všestudy - Mšeno 3:2 (1:0)

Ivo Lorenc, trenér Všestud: „V horkém počasí se hrál od první minuty hodně běhavý fotbal s šancemi, gól mohl přijít na obou stranách. Po dvaceti minutách se zranil Růně a museli jsme měnit rozestavení. Jeho náhrada Brázda se ale zapsal mezi střelce. Gól do poločasu nás uklidnil. Ve druhé půlce jsme drželi balon a soupeře nepouštěli k ohrožení branky. Po gólu Faigla a nádherné střele Hakla si náš tým myslel, že už je hotovo, což ale proti Mšenu není až do písknutí rozhodčího. Po dvou rychlých gólech jsme znervózněli a ukazovalo se, jak nás trápí zakončení i nejvyloženějších šancí. Mšeno držel ve hře o body brankář, který zlikvidoval několik šancí. Gól už nepadl. Obdivuji obě družstva za předvedený výkon v tak teplém počasí.“

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: „V sedmdesáté minutě jsme byli na ručník, ale dokázali jsme se zvednout a ještě jsme utkání zdramatizovali. Za to zaslouží všichni hráči pochvalu. Bohužel v úmorném horku síly rychle ubývaly a především v závěru zápasu to bylo znát. Remízu jsem měli na dosah, ale za celý průběh utkání jsou tři body pro domácí zasloužené.“

Branky: 41. Brázda, 55. Faigl, 72. Hakl - 74. Wasyliw, 77. Guttenberg. Nejlepší hráč: Filip Janíček, Denis Mareček – Lukáš Miler.

Čečelice - Vraňany 4:3 (3:1)

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: „Utkání dvou rozdílených poločasů. Do prvního jsme vstoupili výborně s vysokým napadáním i agresivním presingem. Měli jsme dobrou výstavbu hry, herní převahu, vytvářeli si šance a byli efektivní v zakončení. Už v desáté minutě jsme získali tříbrankové vedení a poločasový výsledek 4:1 nás naplňoval, jak se později ukázalo, mylným pocitem, že máme utkání pevně pod kontrolou. Ve druhém poločase jsme sice stále měli herní převahu, ale přestala se nám dařit výstavba hry a nebyli jsme nebezpeční před brankou soupeře. Ten naopak hrozil stále častěji z rychlých protiútoků. Výsledkem byly dvě obdržené branky, soupeř se dostal do hry, my se obávali o výsledek do poslední minuty.“

Branky: 3., 5. a 22. Černý, 9. Palička - 10. a 87. Zoreník, 72. Švejcar. Nejlepší hráči: David Černý, Pavel Palička – Jakub Zoreník.

Kostelec – H. Beřkovice 3:1 (2:0)

Jiří Polák, trenér H. Beřkovic: „V týdnu to u nás vypadalo, že k utkání ani nepojedeme. Nedostatek hráčů, dovolené, práce. Zahájení soutěže termínově nebylo nejšťastnější. Kostelec považuji za jednoho z favoritů soutěže. Skvěle poskládaný tým, který ví, co hrát. Nicméně jsme mu to dost znesnadnili. Hráli jsme v bloku a posouvali se vždy do těžiště hry, aby nevznikaly zbytečné mezery. Gól jsme obdrželi z rohu a druhý po skvělé průnikové nahrávce. Vše řídil domácí Pajkrt, nadstandardní hráč na tuto soutěž. My měli několik slibných šancí, včetně břevna. Po třetím gólu trochu opadlo tempo, podařilo se nám snížit, měli jsme náznak ještě dvou šancí. Ale domácí si to v klidu pohlídali. Být kompletní, byli bychom nebezpečnější. Zasloužená výhra domácích, rozhodčí perfektní. Svoji jedenáctku musím pochválit za odmakaný výkon v náročném počasí a proti výbornému soupeři.“

Branky: 12. Jakub Pajkrt, 29. Vostřel, 60. Holubář - 64. Doležal. Nejlepší hráči: Jakub Pajkrt (2) – Miroslav Němec.

Libiš B - Dolní Beřkovice 3:2 (0:1)

Blahoslav Urbanec, trenér Libiše: Za druhou půli jsme vyhráli zaslouženě. Máme pár kluků na marodce a někteří jsou na dovolené, tak jsem musel sáhnout do dorostu a vyplatilo se. Všechny kluky musím pochválit, hráli skutečně velmi dobře. A samozřejmě taky všechny ostatní včetně náhradníků, ukázali vůli a bojovnost, protože druhou a třetí branku jsme dali v oslabení. Myslím, že jsme po dlouhé pauze připravili dobře.“

Jaroslav Kmoch, trenér Dolních Beřkovic: „Zápas jsme začali dobře, ale poté náš tlak ustoupil a domácí toho začali využívat. Poločas jsme vyhráli 1:0. Druhý byl náš nejhorší, co jsem tady zažil. Dvě chyby při prvních dvou gólech domácích, zbytečné vyloučení z naší strany… Týmu ani nepomohlo, že jsem hrál až do konce, měl jsem střídat, možná ani nenastoupit.“

Branky: 68. a 70. Čepec, 47. Brdlík - 40. Kvída, 78. Menčl. ČK: 64. Novák, 88. Mündl – 83. Petrov. Nejlepší hráči: budou doplněni později.

Vysoká – Vojkovice 3:1 (3:1)

Stanislav Hamáček, trenér Vysoké: „První poločas nám vyšel podle našich představ. Šli jsme do tříbrankového vedení. Po naší chybě v založení útoku jsme z přečíslení dostali na 3:1. Druhý poločas byl z naší strany dobře odbráněný, kdy na obou stranách předvedli brankáři skvělé zákroky. Jsme rádi, že se nám první zápas bodově povedl.“

Branky: 2. a 15. Rolenc, 21. Kettner - 35. Štryncl. Nejlepší hráči: Jan Rolenc (2) – Tomáš Lemarie.

Tišice - Horní Počaply 0:1 pen.

Nejlepší hráči: Tomáš Prejzek (2) – Michal Tuček.