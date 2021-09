Nejmladší tým ze všech se bude na čele pořadí vyhřívat nejméně týden zcela sám. S prázdnou se totiž v šestém kole potázal i další celek z popředí – Čečelicům nesedl zápas v Dolních Beřkovicích. A to ani poté, co na hřišti bylo po vyloučení na obou stranách déle než poločas o něco více místa.

Bodově se na tým okolo poprvé mlčícího nejlepšího střelce soutěže Davida Černého dotáhly Všestudy a Obříství. Oba kluby dovedly domácí zápasy k přesvědčivým čtyřbrankovým výhrám.

Ze čtyř porážek, z toho dvou drtivých, se v pravý čas oklepalo béčko Libiše, na jehož hřišti nepochodila už během prvního poločasu Vysoká. V den utkání padesátiletý trenér Sokola Urbanec tak dostal navíc i tříbodový dárek.

O výhru si z týmů spodní poloviny tabulky polepšily ještě Vraňany a Mšeno. Za to se při svém druhém letošním startu připomněl nejlepší střelec loni přerušeného podzimu. Už uzdravený Martin Veselý vstřelil do vojkovické sítě obě branky zápasu, s týmem se tak na třetí pokus dočkal domácího zisku. S jediným bodem zůstávají poslední Horní Beřkovice.

Mšeno – Vojkovice 2:0 (1:0)

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: „Při pohledu na sestavu hostů se mohlo zdát, že naše výhra byla jednoduchá. Ovšem nebylo tomu tak. Hosté hráli v obraně opravdu dobře a nám dělalo problémy se prosadit. O to víc si cením toho, že jsme to dokázali a připsali si v této sezoně doma poprvé tři body. Potěšující je, že se po návratu do sestavy prosadil náš kanonýr Veselý a ukázal, že góly střílet nezapomněl. Také udržená nula se počítá. Určitě se tento zápas dal zvládnout lépe, ale tři body jsme získali zcela po právu.“

Branky: 8. a 48. Veselý. Rozhodčí: Stibůrek. ŽK: 1:0. Diváci: 50. Nejlepší hráči: Veselý (2) - Lemarie.

Obříství – H. Počaply 4:0 (2:0)

Libor Tichota, trenér Obříství: „Získat tři body na domácí půdě, pro nás byla povinnost, kterou jsme splnili na výbornou. Zápas mohl skončit ještě větším brankovým rozdílem, ale jak už to bývá, nikdy se všechny šance nepromění. Celý zápas jsme byli aktivnější než soupeř a to byl recept na vítězství.“

Branky: 10. a 54. Šulc, 19. Tichota, 41. z pen. Sus. Rozhodčí: Melich. ŽK: 3:4. Diváci: 60. Nejlepší hráči: neuvedeni.

H. Beřkovice – Vraňany 1:2 (0:2)

Jiří Polák, trenér H. Beřkovic: „Fotbal se hraje na góly. Není nic platné, že máme optickou převahu nebo větší držení míče. Gól bychom nedali, ani kdyby se hrálo do půlnoci. Soupeř své šance využil.“

Branky: 56. Němec – 33. Zych, 39. Zoreník. Rozhodčí: Princ. ŽK: 3:2. Diváci: 50. Nejlepší hráči: L. Polák, Brůža – M. Páko.

D. Beřkovice – Čečelice 2:1 (1:0)

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: „Odehráli jsme asi nejhorší soutěžní utkání za poslední období. Nedařila se nám téměř žádná herní činnost. Na obraný blok soupeře jsme nenašli žádný recept a zároveň nedokázali pokrýt kapitána domácích (Tomáš Kvída). Herní projev a výsledek je vždy produktem celého týmu, včetně trenéra. Ukázalo se, že máme hodně co zlepšovat. Na utkání jsem přes neúspěch našel něco pozitivního, a to výkon rozhodčích, výborný pohyb a bezchybné rozhodování.“

Branky: 27. Petrov, 72. Štěpánek – 87. Palička. Rozhodčí: Vávra. ŽK: 2:6. ČK: 43. J. Kmoch – P. Zeman. Diváci: 75. Nejlepší hráči: neuvedeni.

Všestudy – Tišice 3:1 (1:0)

Ivo Lorenc trenér Všestud: „Čekal nás neoblíbený soupeř, vzájemná utkání pro nás nedopadala nikdy výsledkově moc dobře. Start se nám povedl náramně. Po vedoucím gólu z druhé minuty následovaly další šance, bohužel jen do 15. minuty. Pak se začala hra vyrovnávat a došlo i na šance na druhé straně. Po rozmluvě v kabině a vyříkání některých věcí nám znovu vyšel začátek a přišel i druhý gól. Uklidnění ale nepřišlo. Snížení přineslo na pár minut na naše kopačky nervozitu a dobře chytající brankář hostů držel tišické naděje. Až po gólu na 3:1 se utkání dohrávalo. Klukům chci poděkovat. Byla na nich znát únava a řekněme si, že i když to nejde fotbalově, super tři body máme.“

Branky: 2. a 65. Brázda, 81. Hakl – 68. Sosnovec. Rozhodčí: Demeter. ŽK: 2:2. Diváci: 65. Nejlepší hráči: Brázda – Schneider, Škoda.

Libiš B – Vysoká 3:1 (3:1)

Blahoslav Urbanec, trenér Libiš: „Musím kluky pochválit. Hráli jsme dobrý rychlý fotbal. Zápas měl skončit vyšším rozdílem, ale i tak děkuji klukům za výkon a dárek k padesátým narozeninám, které jsem měl v den zápasu.“

Branky: 6. a 20. Brabec, 34. Khornauli – 25. Rolenc. Rozhodčí: Blahout. ŽK: 0:3. Diváci: 60. Nejlepší hráči: Eisner, Mündl - Rolenc.

Kostelec – Pšovka B 1:2 (0:0)

Jiří Kaiser, trenér Pšovky: „I přes velké a podstatné změny v sestavě, hlavně pak v obraně, jsme nechtěli hrát se strachem o výkon nebo výsledek. Všichni hráči podali velmi dobrý a obětavý výkon, který podpořili skvělým výsledkem na půdě neporaženého a velmi silného týmu. Z tohoto důvodu je vítězství pro nás dvojnásobně cenné. V závěru nám sice chybělo trochu více výškových centimetrů, které kluci nahradili bojovností, a také při nás stálo i štěstí, ale to přece přeje odvážným."

Branky: 88. Novák – 54. Barac, 60. Kvída. Rozhodčí: Stejskal. ŽK: 1:0. Diváci: 65. Nejlepší hráči: Pazderka – Krejčík.