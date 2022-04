O tom, že si domácí spraví chuť po nezdaru v Libiši, rozhodla tak trochu i (ne)šťastná náhoda. Všechny tři góly jdou totiž za náhradníky. Dvougólového Brázdu zvedlo z lavičky zranění Hakla, který těsně před přestávkou schytal míčem ránu do nosu. Růně později nahradil Kympla, kterého chytaly křeče.

Přetrvávající marodka byla z pohledu vítězů asi jedinou vadou na kráse. „Fotbalově utkání proběhlo až na aprílové počasí v naprostém pořádku, férově a před pěknou návštěvou,“ liboval si trenér Všestud Ivo Lorenc.

I. B: Kralupy přetlačily Lužec v závěru, super zápas kazila Byšicím "jen" prohra

Jediná remíza kola se zrodila ve Mšeně. Domácí stejně jako hosté z Libiše během předešlých jarních kol okusili po výhře i porážce. Ve vzájemném duelu došlo na třetí možnost. Zatímco v rozstřelu měli navrch domácí, během zápasu herně hosté, kteří i tentokrát přibalili některé členy širšího kádru áčka.

„Po většinu zápasu byli lepším týmem. My jsme pouze díky velké bojovnosti a spolehlivému výkonu našeho gólmana (Miler) dokázali držet krok. Chtělo by se říct, že jsme v domácím zápase po výhře v penaltách bod ztratili. Musíme ale sportovně přiznat, že jsme dva získali,“ hodnotil zápas trenér Mšena Jiří Guttenberg.

Pro náplast na do té doby nulový vstup do jara si do Dolních Beřkovic zajelo béčko Pšovky. Domácí vyrukovali na mladíky kočírované zkušeným a v utkání gólově naladěným Marianem Krejčíkem dost zdecimovaní. Před jarem příchozí trenér Luboš Žídek dal stěží dohromady základní jedenáctku a počty domácích v průběhu utkání kolísaly i na devět. Hosté o výhře rozhodli ještě do půle (0:4). Také oni nedohráli v plném obsazení, v jejich případě ale bylo důvodem vyloučení.

Pšovka v trháku! V Zárybech se hlavičkovalo nejen do míče

Červené padaly v závěrečných minutách také v Horních Počaplech a Obříství. Ze hřiště se shodou okolností vždy poroučel domácí hráč, který v utkání skóroval.

Zatímco Grohmanův zápis byl proti Vraňanům oceněn i důležitými body, Jakubu Šulcovi dokonce dvě trefy do sítě Tišic takovou radost neudělaly. Obříství se jako poslední doma neporažené mužstvo muselo sklonit. Počaply se v přímém souboji vyhnuly průběžnému poslednímu místu, které třetí jarní výhrou uvolnily k nepoznání vzkříšené Horní Beřkovice.

16. kolo: Mšeno – Libiš B 2:2 pen. 3:1 (19. Dohnalík, 32. vl. Mündl – 14. Vetešník, 79. Stibora), Všestudy – Kostelec 3:0 (54. a 90. Brázda, 76. Růně), D. Beřkovice – Pšovka B 0:7 (5., 53. a 80. Krejčík, 29. a 88. Cemper, 33. Rypka, 40. Barac, ČK: 78. Barac – Pš.), H. Beřkovice – Vysoká 3:1 (47. Pešan, 63. Hyka, 82. z pen. Doležal – 27. Douděra), Obříství – Tišice 3:4 (44. a 78. J. Šulc, 90+3. z pen. Tláskal – 69. a 73. Hybš, 31. Stuchlý, 67. Prejzek, ČK: 87. J. Šulc – O.), Vojkovice – Čečelice nehráno, H. Počaply – Vraňany 2:1 (24. Grohman, 44. Körmendy – 37. Motejzík, ČK: 83. Grohman – H. P.)