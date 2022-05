„S Vítem Melicharem se spolu hodně bavíme a často si i voláme. Tak jsem se ho pokusil oslovit, jestli by si nechtěl u nás zapískat šlágr kola, a on mi bez váhání řekl, že jo. Že už je po sezoně a dlouho nepískal, navíc že si alespoň zaběhá,“ přiblížil předseda okresní komise rozhodčích Milan Matějček, jak na vzácnou delegaci došlo.

Aby v tom pětačtyřicetiletý sudí nebyl sám, dostal na lajnu i kolegu z listiny pro profesionální soutěže Jaroslava Hádka. Třetím do party pak byl zkušený okresní arbitr Jiří Blahout.

Tak kvalitní obsazení zápasu podobných tříd pochopitelně není v rozjeté sezoně nejvyšší soutěže možné. Po jejím konci ale ano, čehož by Matějček znovu i do budoucna rád využil. V lize totiž sám působil a kontakty na bývalé kolegy tam má. „Určitě to ještě vyjde,“ věří.

Na sobotní zápas Kostelce pak prý má jen pozitivní ohlasy. „Myslím, že jsou všichni spokojení. Vítek si s tím poradil skvěle, moc mu za to děkuji. Dokonce i chválil kvalitu našeho okresu a chování všech zúčastněných,“ dodal Matějček, jehož slova na dálku potvrdil i trenér Čečelic a sám rovněž bývalý sudí Jiří Kábrt: „Z mého pohledu odvedla trojice delegovaných rozhodčích skvělý výkon.“ Vedoucí Kostelce Jaroslav Novák to viděl podobně: „Utkání bylo dobře řízené.“

MŠENO – VYSOKÁ 4:0 (1:0)

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: „K utkání jsme museli nastoupit se změnami v sestavě. Ovšem hosté na tom byli z hlediska absencí ještě hůř, a tak se hrálo pouze na jednu bránu a v zápase šlo jen o to, kolik nastřílíme branek. Bohužel jsme neměli úplně nabito ostrými, a tak se skóre zastavilo na 4:0. Hosté byli absolutně bez šance. Utkání hodně ovlivnila 55. minuta, ve které náš útočník Michal Dohnalík při samostatném nájezdu na branku špatně šlápl na míč, při pádu si ošklivě poranil ruku a na hřiště musela přijet záchranná služba. Michalovi přejeme brzké uzdravení.“

Tomáš Kuzmeniuk, trenér Vysoké: „Zápas velmi ovlivnily dvě okolnosti. Z naší strany jako už tradičně množství zraněných. Oproti minulému, už tak tragickému týdnu, nám vypadli další dva hráči. A navíc se v zápase ozvalo zranění Pavla Maláka. V podstatě hrajeme každý týden v úplně jiném složení a absencí je už příliš mnoho na to, abychom mohli hrát důstojnou roli. I přesto jsme v prvním poločas ztráceli jediný gól a ten jsme soupeři darovali. Do poločasu bylo ještě několik šancí na obou stranách, u nás zejména ze standardních situací. Po přestávce naše zdecimovaná sestava na obrat neměla. Druhou a horší okolností bylo nezaviněné zranění soupeřova hráče, který si po pádu velmi nehezky zlomil ruku. Přeji mu štěstí v uzdravení, které bude určitě potřebovat.“

Branky: 2. a 90. Dvorný, 49. Dohnalík, 96. Veselý.

PŠOVKA B – TIŠICE 2:0 (1:0)

Jiří Kaiser, trenér Pšovky: „Jsem rád, že jsme utkání zvládli a získali tři body, které nás stále drží ve špici přeboru. Utkání bylo pod naší taktovkou, ale neuměli jsme vyřešit finální přihrávku, včetně nastřeleného břevna. Když se nám to podařilo, vychytal nás výborný brankář Tišic. Spálili jsme několik jasných příležitostí, a tak po pohledné kombinaci na konci prvního poločasu si hosté dali vlastní branku. Hra nebyla vedena v rukavičkách, což mě i mrzí a samotné hře to neprospívá. Ve druhém poločase byla hra podobná, jen se na hřišti zbytečně jiskřilo. V závěru jsme měli i štěstí, když hosté nastřelili po závaru ve vápně tyč. Nakonec vše dopadlo, tak jak jsme si přáli, a odčinili zbytečný výpadek z druhého poločasu ve Vysoké. Ze hry kluků mám dobrý pocit - snaží se, bojují, jsou dobrá parta - jen to finální řešení šancí je bída. Je prostě stále na čem pracovat a v čem se zlepšovat.“

Michal Vítovec, trenér Tišic: „Přijeli jsme v silně prořídlé sestavě. I tak jsme drželi s domácími krok a vyloženě nás nepřehrávali. Vyložené šance jsme si vytvořili až v závěru, ale bohužel jsme je neproměnili.“

Branky: 40. vl. Zeman, 75. Eder.

KOSTELEC – ČEČELICE 1:1 PEN. 4:5 (0:0)

Jaroslav Novák, vedoucí Kostelce: „Vyrovnané utkání, ve kterém rozhodovala první chyba. Tu jsme bohužel udělali deset minut před koncem my a soupeř šel dovedení. Nám se ještě v první minutě nastavení podařilo vyrovnat. Pokutové kopy jsou už loterie, kterou vyhrál soupeř. O ten jeden bod asi lepší. Utkání bylo dobře řízené hlavním rozhodčím.“

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: „Na ne moc kvalitním trávníku se hrálo utkání, které nasazením i herní kvalitou odpovídalo špičce okresního přeboru, a diváky, doufám, nenudilo. Skvělý výkon z mého pohledu odvedla i trojice rozhodčích. Po většinu času jsme byli lepším týmem. Drželi jsme častěji míč a zejména v prvním poločase měli více brankových příležitostí. Ve druhém byla hra vyrovnanější, neztrácela na tempu a nasazení. Podařilo se nám vstřelit branku, ale soupeř v posledních minutách vystupňoval tlak a dokázal vyrovnat. Druhý bod po penaltách beru jako zasloužený.“

Branky: 91. Novák – 82. Černý.

LIBIŠ B – VRAŇANY 5:3 (2:1)

Jaroslav Mikš, trenér Vraňan: „Zápas v poklidu, nic vážného. Ale co se děje i v okrese, je strašné. Pět hráčů Libiše, kteří hráli dopoledne za A-tým, nastoupili i za béčko. Jinak v poklidu vše. Kluci bojovali a ještě to nevzdáváme.“

Branky: 5. a 47. Vetešník, 44. z pen. Dušek, 48. Khornauli, 51. Dobrovolný – 37. M. Páko, 68. Raichl, 76. Švejcar.

VŠESTUDY – H. POČAPLY 10:0 (5:0)

Ivo Lorenc, trenér Všestud: „Průběh utkání a výsledek ukázal rozložení sil a postavení v tabulce. Jinak utkání vedeno z obou stran ve velmi přátelském duchu.“

Branky: 15., 78. a 87. Němeček, 53., 58. a 68. Douša, 37. a 42. Ježek, 8. Kympl, 25. Brázda.

H. BEŘKOVICE – OBŘÍSTVÍ 3:1 (3:1)

Jiří Polák, trenér Beřkovic: „Jsme rádi za tři body. Soutěž se blíží do finále a každý bod je důležitý. Soupeř přijel v nekompletní sestavě. Bylo to u něj znát především při hře směrem dopředu. Ale zodpovědně bránil a vydržel s námi běhat. Potřebovali jsem nějakou povedenou akci nebo střelu, abychom hosty odemkli. Povedlo se nám to díky dvěma samostatným akcím - střela ze střední vzdálenosti a pak hra jeden na jednoho, z čehož vyplynula penalta. Zbytečnou chybou jsme hosty ještě pustili na chvíli do zápasu. Naštěstí v rychlém sledu nám i on daroval gól. Druhý poločas jsme kontrolovali hru. Hosté už trochu rezignovali, ale musím uznat, že to nepřijeli jen odehrát.“

Libor Tichota, trenér Obříství: „Soupeř byl od začátku hodně aktivní, zatlačil nás na naší polovinu a vytvořil si několik dobrých šancí. Poločas soupeř zaslouženě vyhrál 3:1. Druhý už byl vyrovnanější, ale moc šancí ani z jedné strany vidět nebylo, a tak byl konečný výsledek stejný jako v poločase a soupeř zaslouženě zvítězil.“

Branky: 13. Pešan, 30. z pen. Doležal, 37. vl. Litera – 33. Pivarči.

D. BEŘKOVICE – VOJKOVICE 11:0 (2:0)

Branky: 7., 12., 54., 61. a 72. Menčl, 57., 81. a 88. J. Kmoch, 49. a 79. Kvída, 68. Fibich.