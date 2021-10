V devátém kole zvládli vítězně výjezd na hřiště do té doby doma stoprocentních a v tabulce třetích Čečelic. Hostům nakonec neuškodilo ani brzy vynucené střídání jednoho z hlavních lídrů sestavy Jakuba Pajkrta. Jejich trenér Kotek po zápase mimo jiné řekl, že dosud neviděl tak malé hřiště.

S prázdnou o den později odešlo ze zápasu v Tišicích průběžně druhé béčko mělnické Pšovky. Ve víkendových zápasech tentokrát nepadla ani jedna červená karta. Nejdéle, už pět kol, momentálně čeká na rozšíření bodového zisku tým Vysoké. Jeho poslední přemožitel a kokořínský rival Mšeno naopak drží stejně dlouhou a aktuálně ze všech účastníků nejdelší šňůru zápasů, v nichž bodoval.

Obříství - H. Beřkovice 3:0 (1:0)

Libor Tichota, trenér Obříství: „Z naší strany to byl zatím nejhorší výkon v sezoně, pomalé tempo, hodně nepřesností a celkově unavený dojem. I tak jsme měli zápas pevně v rukách a soupeři nedovolili nebezpečné zakončení. Z pohledu diváka až na tři góly nezáživný zápas.“

Jiří Polák, trenér H. Beřkovic: „Prvních dvacet minut hrajeme v deseti, musí nastoupit i zranění, řeším jen samé omluvenky. Zápas jsme odehráli zodpovědně od obrany. Ke konci jsme doufali v nějaký závar a možnost vyrovnání. Ale chyba brankáře nás připravila i o malou naději. I tak si myslím, že na body jsme pomýšlet nemohli. Na druhou stranu přijet v kompletnější sestavě… Domácí nic fotbalového nepředvedli.“

Branky: 17. Tichota, 85. Pivarči, 88. Sus. Rozhodčí: Hampl. ŽK: 0:3. Diváci: 71. Nejlepší hráči: Pivarči – Hladík, L. Polák.

H. Počaply - Všestudy 2:4 (1:2)

Roman Vilánek, kapitán Počapel: „Od začátku vyrovnaný zápas, který byl dost nervózní, spousta soubojů s minimem šancí. Hosté se dostali do vedení po pěkné akci a my z první vážnější dokázali vyrovnat. Druhý gól těsně před přestávkou byl pro nás dost nešťastný, pomezní signalizoval ofsajd, kluci přestali hrát a Všestudy to využily. Začátek druhého poločasu patřil nám, soupeře jsme zmáčkli, vytvořili si šance, dvakrát nastřelili břevno a nakonec se dočkali zaslouženého vyrovnání. Jenže pak soupeř využil naše špatné řešení v útoku a z brejku nás potrestal na 2:3, chvilku nato přidal čtvrtou branku. V závěru už nám chyběla síla na zvrat.“

Ivo Lorenc, trenér Všestud: „Další výjezd a další loterie v naší sestavě. Už mi to přijde jako součást venkovních utkání. Vyhrál fotbalovější a lepší tým, i když to z naší strany nebyl takový výkon jako v předchozích zápasech. Kladem je, že naši hráči odjeli bez zranění. Některé zákroky hráčů domácích byly úplně do jiného sportu.“

Branky: 23. Dzimko, 70. Vilánek - 11. Koudelka, 41. Závacký, 74. Mareček, 76. Douša. Rozhodčí: Moško. ŽK: 4:1. Diváci: 50. Nejlepší hráči: neuvedeni.

Vysoká - Mšeno 0:3 (0:1)

Stanislav Hamáček, trenér Vysoké: „Když dostanete po chybě gól už ve druhé minutě, těžko se pak hraje. Sice jsme měli tlak, ale bohužel nás srazila špatná produktivita v proměňování šancí. Druhý gól opět po naší špatné rozehře ve středu hřiště. Potom penalta po faulu už zřejmě z frustrace. Těžko se vyhrávají zápasy, když nedáme branku a poté nás srazí na kolena vlastní chyby, které soupeř nemilosrdně trestá. Poslední tři zápasy jsou toho důkazem.“

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: „Na těžkém terénu jsme chtěli hrát jednoduchý fotbal, protože kvalita hřiště dost ztěžovala kombinaci. To se nám dařilo a mimo zhruba patnácti minut první půle, kdy nás domácí zatlačili, jsme měli utkání pod kontrolou. Pokud bychom proměnili šance v úvodu obou poločasů, mohlo být rozhodnuto daleko dříve. Bereme tak zasloužené tři body. Funguje nám výborně obrana, dnes se prosadili oba útočníci, makáme jako tým.“

Branky: 2. Veselý, 78. Guttenberg, 84. z pen. O. Kolumpek. Rozhodčí: Stibůrek. ŽK: 4:1. Diváci: 100. Nejlepší hráči: Tichý – Šledr, Veselý.

Čečelice - Kostelec 2:3 (2:3)

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: „Ukázalo se, jak pro fotbal nejsou příliš důležité statistiky. Měli jsme výrazně vyšší držení míče, nepoměrně více standardních situací a celý druhý poločas obrovský tlak. Soupeř nám dal lekci z produktivity, proměnil ze čtyř šancí tři a to se ve fotbale počítá. Více než dvě stě diváků vidělo korektní, pohledné utkání, oboustranně ve vysokém tempu, jen se špatným sportovním výsledkem pro nás. Za přístup a nasazení musím hráče pochválit. Fotbal je i o prohrách.“

Jaroslav Kotek, trenér Kostelce: „Jsme rádi, že se nám konečně povedlo v Čečelicích vyhrát, protože Kostelec tam měl vždy velké problémy a nevyhrával. První poločas vyrovnaný, z obou stran slušný. Po vstřeleném gólu jsme špatně dostoupili dva rohy a dostali dva prakticky stejné góly. Povedlo se nám ale ještě dát dvě branky a poločas vyhrát. Kromě gólů jsme měli ještě jednu dvě šance. Druhá půle už z naší strany nebyla taková. Prvních pětadvacet minut ještě šlo, posledních dvacet nás ale domácí zatlačili do vápna. Využili svého nestandardního hřiště, tak malé rozměry jsem ještě nikde neviděl (šířka cca 54 metrů patří k menším, ale je v toleranci - pozn. autora), blíží se pomalu házenkářskému. Auty, rohy, závary před bránou… Přežili jsme a odjížděli spokojení. Zápas odpískali férově i rozhodčí.“

Branky: 20. Strapko, 27. Černý - 5. a 31. T. Novák, 37. Pazderka. Rozhodčí: Braunšveig. ŽK: 0:4. Diváci: 212. Nejlepší hráči: nehlášeni.

Vraňany - Libiš B 2:2 pen. 2:4 (2:1)

Blahoslav Urbanec, trenér Libiše: „Výsledky nováčka naznačovaly, že nás nečeká nic lehkého. Samozřejmě jsem kluky upozornil, že mají rychlé hráče, ale nebylo to platné. Udělali jsme spoustu zbytečných chyb, domácí toho využili a ve 22. minutě vedli 2:0. A měli ještě dost šancí, ale vychytal je Chládek, nebo zahodili. Postupně jsme se dostávali do zápasu a ve 32. minutě snížili. Pak už jsme přebírali taktovku. Druhý poločas jsme začali velmi dobře a hned ve 48. minutě vyrovnali opět dobře hrajícím Stiborou, který se po těžké operaci rozehrává v béčku. Pak jsme opět trochu vypadli z rytmu a pustili domácí k pár šancím, ale už nebyly tak stoprocentní. Zhruba po deseti minutách jsme se znovu chytili, domácí přehrávali a vytvořili si šance na otočení zápasu, ale nepovedlo se. Zápas skončil zaslouženou remízou. Penalty jsou loterie. Druhý bod se nám povedlo získat zásluhou Chládka, který první dvě penalty zneškodnil, a naši střelci se nemýlili. Urvali jsme tak z venku nejlepší výsledek podzimu. Děkuji za odbojované utkání všem klukům včetně náhradníků, dorostencům, kteří měli dopolední zápas v nohou, a Láďovi Stiborovi, ten už nás podpořil ve třech utkáních a vstřelil tři branky. Důležité dva body.“

Branky: 8. Zoreník, 23. Mathon - 33. a 58. Stibora. Rozhodčí: Horáček. ŽK: 2:0. Diváci: 100. Nejlepší hráči: Motejzík – Chládek, Stibora.

Tišice - Pšovka B 1:0 (1:0)

Jiří Svoboda, trenér Tišic: „Věděli jsme, že tým Pšovky má mladý kádr, proto jsme hráli ze zabezpečené obrany a na protiútoky. To se nám povedlo a musím poděkovat klukům za převedenou hru a bojovnost. Hlavně myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, tým Pšovky si vytvořil jen jednu nebezpečnou situaci. Škoda, že jsme nevyužili další šance, co jsme měli."

Branka: 24. Babovák. Rozhodčí: Princ. ŽK: 5:2. Diváci: 130. Nejlepší hráči: Pasovský, Lauda - Krejčík.

Vojkovice - D. Beřkovice 1:1 pen. 5:3 (1:1)

Branky: 6. Linhart - 22. Patera. Rozhodčí: Driml. ŽK: 0:1. Diváci: 75. Nejlepší hráči: Linhart, Nociar – Menčl.