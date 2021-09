Ve zbylých zápasech si hned tři týmy užily první letošní výhru. Tišice po dvou remízách zabraly proti Obříství, kterému to venku zatím nejde. Vítězům nevadila ani závěrečná půlhodina v deseti po „slovním“ vykartování se v podání Zemana.

Mšeno potvrdilo v Libiši minulá slova svého trenéra, že zlepšení výsledků je jen otázkou času. Dolní Beřkovice se na Pšovce v porovnání s úvodními dvěma koly mohly opřít o skvělou efektivitu.

Kromě pšovecké „omladiny“ potkalo první klopýtnutí v soutěži také Všestudy. Kostelec i proti Viktorce potvrdil, že bude letos mířit hodně vysoko. Druhým týmem bez ztráty zůstaly už jen Čečelice, proti Vojkovicím si pomohly standardními situacemi.

Ani absence domácího prostředí nevadila nováčkovi z Vraňan, v Jeviněvsi se rozkoukal o poznání rychleji než soupeř z Horních Počapel, později přečkal penaltu a připsal už druhou výhru.

Libiš B - Mšeno 0:3 (0:1)

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: „Jsem rád, že se nám podařilo napravit domácí zaváhání s Vraňany a navíc v Libiši, kde jsme dokázali vyhrát po téměř deseti letech. I s vynucenými změnami jsme odehráli velmi dobrý zápas. Vytvořili jsme si dostatek šancí a naše výhra je podle mne naprosto zasloužená. Předvedli jsme sebevědomý a kompaktní týmový výkon a od začátku do konce jsme všichni udělali maximum pro to, abychom uspěli. Děkuji všem hráčům za jejich nasazení a přístup.“

Branky: 40. O. Kolumpek, 47. Wasyliw, 69. Zajíc. Rozhodčí: Blahout. ŽK: 1:0. Diváci: 89. Nejlepší hráči: Eisner – Šledr (2).

Kostelec - Všestudy 3:1 (1:1)

Jaroslav Kotek, trenér Kostelce: „Utkání svou úrovní určitě patřilo k lepšímu průměru soutěže. Po vyrovnané první půli s šancemi na obou stranách se ve druhé projevil náš mladší kádr. Soupeře jsme už přehráli a body zůstaly doma. Jsme rádi, že se nám Všestudy podařilo porazit, v minulých dvou sezonách jsme vždy začínali u nich a zápasy byly vyhrocené. Chtěli jsme jim to vrátit. Hráči byli připravení odvést maximum a nenechat se strhnout řečmi a fauly od soupeře. Bylo to trochu vyhecovanější, ale nakonec bez nějakých excesů. Výsledky máme dobré, ale stále je začátek sezony. Za čtrnáct dní může být všechno jinak.“

Ivo Lorenc, trenér Všestud: „Už v přípravě na utkání jsme věděli, že nás nečeká nic jednoduchého. Soupeř má tým, který je delší čas pohromadě a po příchodu Pajkrta se jeho kvalita ještě zvedla. Bohužel nám v týdnu vypadlo pár hráčů. Vstup do zápasu nebyl to, co jsme chtěli. Gól z páté minuty nás dostal trošku dolů, ale postupem času se náš tým zvedal. Vyústěním bylo vyrovnání a dost standardních situací, které domácí odvrátili. Druhý poločas bohužel začal stejně jako první a my museli znovu dotahovat. Slibně rozjeté akce se nám nepodařilo dotáhnout, chyběla přesnost a ke konci i síla. Domácí tým výborně bránil. Do otevřené obrany se povedlo dát gól asi i nejlepšímu hráči utkání Pajkrtovi.“

Branky: 5. D. Novák, 54. Polyak, 88. Pajkrt – 36. Koudelka. Rozhodčí: Stejskal. ŽK: 1:0. Diváci: 85. Nejlepší hráči: Pajkrt - Janíček.

Pšovka B - D. Beřkovice 2:3 (1:1)

Jiří Kaiser, trenér Pšovky: „Vyhrál šťastnější tým. My jsme byli hodně zklamaní, že se nám zápas nepodařilo dotáhnout alespoň k penaltám. Soupeři gratulujeme a pro nás jen další porce poučení, že v zakončení si musíme počínat jinak.“

Jaroslav Kmoch, trenér D. Beřkovic: „Takhle náročný zápas jsme dlouho nehráli. Soupeř byl důrazný, běhavý a hlavně organizovaný. Je vidět, že trenér Kaiser tam odvádí skvělou práci. Myslím, že zápas byl z naší strany o tom, jak vydržíme se silami, protože Pšovka byla po celý zápas více na balónu. Rozhodly maličkosti, a to efektivita v zakončení. My dali gól i z pološance, zato soupeř neproměnil ložené šance. Jsem rád, že se fotbalové štěstíčko přiklonilo na naši stranu a konečně slavíme výhru.“

Branky: 38. Bláha, 87. Bursa – 30. Těmín, 54. Menčl, 82. Brzek. Rozhodčí: Mižič. ŽK: 2:6. Diváci: 140. Nejlepší hráči: Kaiser – Kvída, J. Kmoch.

Vysoká - H. Beřkovice 5:1 (2:1)

Stanislav Hamáček, trenér Vysoké: „Na zápas jsem kvůli zranění musel sáhnout do "rezerv". Bylo od kluků super, že se i přes inkasovaný brzký gól nepoložili a makali. Našel se pro nás i střelec, se kterým se počítalo jako s náhradníkem. Je dobře, že nás nesrazily ani dvě neproměněné penalty.“

Jiří Polák, trenér H. Beřkovic: „Zatím náš nejhorší výkon. Nefungovalo nám nic. Výsledek je krutý a zvlášť v naší situaci. Nedostatek hráčů a zájmu o fotbal se projevil tím, že patnáct minut hrajeme o deseti a čekáme na příjezd jedenáctého. To má pak vliv na psychiku a chuť do fotbalu. Herně jsme bohužel neefektivní dopředu a lehce průchodní vzadu. Opět nás sráží individuální chyby. Góly soupeři darujeme. Jak jsem po prvním zápase i přes prohru chválil rozhodčí, tentokrát pochvalu nezaslouží.“

Branky: 18., 19., 61. a 81. Tolkner, 85. Pražák – 12. Němec. Rozhodčí: Hájek. ŽK: 2:4. Diváci: 60. Nejlepší hráči: Chaloupka, Tolkner - Brůža.

Tišice - Obříství 3:1 (1:0)

Michal Vítovec, zastupující trenér Tišic: „Od začátku jiné utkání než předešlá dvě kola. Z obou stran bylo vidět velké nasazení. Nás ještě více nakopla brzká první branka Tomáše Prejzka. Soupeře jsme nepouštěli do zakončení a sami měli několik slibných náznaků. Jeden z rychlých útoků proměnil těsně před přestávkou znovu Prejzek, když mu Oplt, který byl v ofsajdovém postavení (?), chytře přenechal přihrávku. Po vyloučení Zemana v 60. minutě jsme stále hráli aktivně a soupeře nepouštěli do šancí. V 75. minutě oslavil Matěj Pátek brankou návrat do tišického dresu po dvanácti letech. Soupeř se prosadil až v samém závěru. Po výborném výkonu všech hráčů jsme mohli slavit první letošní vítězství.“

Libor Tichota, trenér Obříství: „Věděli jsme, že nás zápas bude hodně bolet a bude to tvrdý boj, ale těch řečí o zklamání nohou ze strany soupeře bylo až moc. Soupeř zaslouženě vyhrál, ale několik hráčů z Tišic by si mělo řešit svoje komplexy z osobního života jinde než na hřišti.“

Branky: 9. a 42. Prejzek, 75. Pátek – 87. Sus. Rozhodčí: Suchitra. ŽK: 3:1. ČK: 59. Zeman (T.). Diváci: 100. Nejlepší hráči: Brodský – Bendl.

Čečelice - Vojkovice 4:1 (2:0)

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: „Brzy jsme šli do vedení, ale tentokrát se nám příliš nedařila kombinace. Soupeř dobře četl naši rozehrávku a hra byla trochu kostrbatá. V zápase jsme si pomohli standardkami. Dvěma brankami z přímých kopů jsme utkání nasměrovali k vítězství. To tým uklidnilo a v závěru jsme přidali čtvrtý gól.“

Branky: 18. a 85. Palička, 3. Černý, 90. Strapko – 79. Linhart. Rozhodčí: Hufnágel. ŽK: 2:1. Diváci: 80. Nejlepší hráči: Palička, Fryk - Temiak.

Vraňany - H. Počaply 3:1 (2:0)

Lukáš Rejman, vedoucí Počapel: „Do utkání jsme vstoupili špatně. Ve 20. minutě jsme prohrávali 0:2. Do konce poločasu a hlavně ve druhém jsme přebrali otěže, ale zápas se bohužel zlomil při naší penaltě. Místo srovnání na 2:2 jsme zanedlouho znovu prohrávali o dvě branky a na nepříznivý stav už nedokázali reagovat. Poprvé jsme se sešli ve větším počtu, i když stále ne kompletní, a mrzí nás, že jsme ze zápasu neodvezli žádné body. Musím pochválit některé mladé hráče Vranaň, kteří svou šikovností zápas rozhodli. Hraje se na góly.“

Branky: 15. z pen. a 80. Motejzík, 22. Švejcar – 64. z pen. Körmendy. Rozhodčí: Stibůrek. ŽK: 3:0. Diváci: 50. Nejlepší hráči: Motejzík (2) – Grohman.