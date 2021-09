Do čela se tak i s přispěním party kouče Guttenberga po sedmi kolech vrátil Kostelec, který vyhrál ve Vysoké. V závěru hosté hájili nakonec jen těsné vedení bez vykázaného trenéra Kotka a vyloučeného Tarase. Oba měli podle zápisu poslat rozhodčího do pr…

V deseti dohrávala také Libiš B v Tišicích. Rušný zápas dvou celků ze spodku tabulky dospěl do rozstřelu. Domácí se prosadili jako první, Libiš ale ještě do přestávky otáčela. Po změně stran padla už jen jedna branka. Rozhodnutí měl na kopačce domácí Škoda, penaltu ale proti svému dřívějšímu klubu neproměnil. Do statistik se tak zapsal už jen v závěru vyloučený brankář Libiše Škrna. Podle trenéra hostů Urbance by si ale karty zasloužili i nejméně dva domácí hráči.

Pšovka B - Mšeno 1:1 pen. 5:6 (1:0)

Jiří Kaiser, trenér Pšovky: „Pokud je co hodnotit, tak jedině první půli, protože druhá byla zatím nehorší, kterou jsme odehráli. V první půli jsme byli na míči a měli i příležitosti, ale nedokázali jsme se prosadit. Hosty ze Mšena jsme prakticky k ničemu nepustili. Bohužel jsme nepřidali druhou branku a ve druhém poločasu jsme si svým výkonem o vyrovnání říkali. Za druhý poločas jsem hodně zklamaný a vím, že kluci umí hrát lépe. K penaltám vůbec nemělo dojít, to je už loterie.“

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: „Nastupovali jsme s respektem, ale také s odhodláním uspět. Na začátku to s námi nevypadalo dobře, ale ukázali jsme sílu a charakter a dokázali zápas otočit v náš prospěch. Vzhledem k převaze domácích v první půli a naší ve druhé hodnotím remízu jako spravedlivou a vzhledem k počtu šancí si myslím, že i bonusový bod pro nás je zasloužený.“

Branky: 3. Strnad – 81. Zajíc. Rozhodčí: Blahout. ŽK: 0:2. Diváci: 116. Nejlepší hráči: Eder – Veselý, Šledr.

Tišice - Libiš B 2:2 pen. 6:5 (1:2)

Michal Vítovec, hrající trenér Tišic: „Do zápasu jsme vstoupili aktivně a soupeře přehrávali. Úvodní tlak přinesl branku Babováka. Po šťastném vyrovnání jsme se až do poločasu do větší šance nedostali. Naopak soupeř šel do vedení po rohu. Do druhé půle jsme vstoupili dobře. Babovák obral soupeře o míč a nahrál Karlíkovi, který z malého vápna uklízel do prázdné branky. Pak se hra oboustranně přiostřila. Čekalo se, kdo udělá chybu. Tu udělal soupeř, když fauloval ve vápně Hybše. Penaltu jsme bohužel neproměnili. Krátkou přesilovku po vyloučení hostujícího gólmana, který fauloval před vápnem Nováka, jsme nevyužili. V rozstřelu jsme ale uspěli.“

Blahoslav Urbanec, trenér Libiše: „Možná zasloužená remíza, ale nevím, na které straně. Rozhodčí nás už k ničemu nepustil, minimálně dva domácí hráči měli dostat červené, ale nakonec ji viděl náš brankář za faul na Nováka, který před tím, než šel sám, hrál jednoznačně rukou, ale bez povšimnutí hlavního rozhodčího Edera. Ještě dlouho předtím byl faulován náš hráč (Dobrovolný) v šestnáctce domácích, roztržená kůže na hlavě, jasný faul na penaltu, nic se nestalo, ani žlutá, rozhodčí asi zapomněl brýle. V 75. minutě dal domácí hráč ruku, kdy mohl jít náš útočník sám, měla to být jasná červená. O dalších zákrocích ani nemluvě.“

Branky: 12. Babovák, 52. Karlík - 23. Stibora, 43. Kocourek. Rozhodčí: Eder. ŽK: 2:2. ČK: 83. Škrna (L.). Diváci: 120. Nejlepší hráči: neuvedeni.

Čečelice - Všestudy 2:1 (0:0)

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: „Potkal nás dosud asi nejkvalitnější soupeř. Utkání bylo od prvním minuty vedeno oboustranně ve vysokém tempu i nasazení. Lepší vstup do utkání měli hosté. Do poločasu jsme hru vyrovnali a od začátku druhého začali mít herní převahu. Přesto se soupeř po jedné z malá našich chyb v utkání dostal do vedení. Prakticky ihned po rozehrávce jsme dokázali vyrovnat a od té chvíle jsme stupňovali tlak, vytvářeli si šance a byli jsme zaslouženě odměněni vítěznou branku. S výsledkem utkání i přístupem hráčů jsem byl velmi spokojen.“

Ivo Lorenc, trenér Všestud: „Utkání nebylo o fotbale, ale spíše bum bum styl. Po prvním poločase jsme se přizpůsobili nakopávání domácích. Nejvíce jsem byl ale rozladěný z výkonu pana rozhodčího.“

Branky: 62. Strapko, 89. Douděra – 61. Kympl. Rozhodčí: Růžička. ŽK: 0:2. Diváci: 87. Nejlepší hráči: neuvedeni.

Vojkovice - Obříství 1:1 pen. 4:2 (0:1)

Jakub Šulc, hráč Obříství: „Opět jsme dominovali celý první poločas, jen nás zrazuje finální fáze a zakončení, proto první poločas skončil jen 1:0 v náš prospěch. A naopak velké zlo jsou začátky druhých poločasů, kdy nejsme vůbec koncentrovaní na zápas a hlavami jsme ještě jinde. Soupeř nás zatlačil, ale bez šancí. Vyrovnávací branku jsme připravili sami, kdy brankáři po centru vypadl míč přímo před soupeře, a ten do prázdné branky vyrovnal. Pak jsme se trochu probrali, ale k žádné velké šanci to už nevedlo. Penalty, jak už to bývá, jsou o trošce štěstí a kopací technice, kde byl tentokrát ve všech ohledech soupeř lepší.“

Branky: 52. Štryncl - 19. Šulc. Rozhodčí: Kulhánek. ŽK: 4:1. Diváci: 80. Nejlepší hráči: Bečvář – K. Temiak.

Vraňany - D. Beřkovice 5:3 (3:0)

Branky: 1. Zoreník, 6. Waltr, 37. Švejcar, 53. Páko, 71. Motejzík - 80. Těmín, 86. z pen. Menčl, 54. Kvída. Rozhodčí: Hufnágel. ŽK: 6:4. Diváci: 80. Nejlepší hráči: Švejcar – Kvída (2).

H. Počaply - H. Beřkovice 4:3 (2:1)

Branky: 8. Grohman, 41. J. Dohnal, 58. Žídek, 93. Kaňka - 43. L. Polák, 50. Hyka, 89. Němec. Rozhodčí: Košina. ŽK: 6:3. Diváci: 100. Nejlepší hráči: Kaňka – Chudoba.

Vysoká - Kostelec 2:3 (1:1)

Branky: 37. z pen. a 82. Kettner – 16. a 74. T. Novák, 61. D. Novák. Rozhodčí: Stibůrek. ŽK: 4:3. ČK: 69. Kotek - trenér, 79. Taras - oba Kost. Diváci: 100. Nejlepší hráči: Rolenc – T. Novák (2).