Už ani fotbalisté Labského Kostelce nejsou v okresním přeboru stoprocentní. V domácím utkání je o bod obralo Mšeno, jehož výsledky zatím připomínají houpačku. Smolařem utkání byl hostující Martin Wasyliw, který musel po čtvrthodině s vykloubeným ramenem do péče zdravotníků.

Dvojicí nejbližších pronásledovatelů lídra jsou nadále Čečelice a Pšovka B. Oba týmy si pohlídaly domácí zápasy. Za Mělnické v souboji rezerv s Libiší exceloval čtyřgólový Radim Dvorný. Podle zpráv z domácího tábora se pak ale znovu vrátil na marodku, ze které sotva přišel.

Čečelice se mohou od prvního kola zatím ve všech zápasech spolehnout na příspěvek Davida Černého, proti zatím posledním Horním Beřkovicím měl na svědomí oba zásahy a s celkem osmi se usadil na čele tabulky střelců.

Trenéři či vedoucí mohou svá hodnocení zápasů posílat na lubos.kurzweil@denik.cz, nebo formou SMS na 724 404 506. Děkujeme

V dalších zápasech už se domácí celky příliš nepředvedly. Vysoké se proti Všestudům rozplynuly představy o dalším bodovém zisku ještě před poločasem. K podobnému scénáři spěl i duel Vraňan proti Obříství. Nováček ale ve vůbec prvním opravdu domácím utkání ve vyšší soutěži posílil za krajně nepříznivého stavu útok a hostům ještě pořádně zatápěl.

Minulou první výhrou namlsané týmy přidaly hned o týden později další - Dolní Beřkovice v Tišicích, Vojkovice v Horních Počaplech. Oba domácí celky tak nepotvrdily body přivezené ze hřišť soupeřů.

Pšovka B – Libiš B 7:0 (5:0)

Jiří Kaiser, trenér Pšovky: „V sestavě jsme oproti té minulé museli nahradit čtyři hráče a povolali tak dorostence z U19. Poprvé v sezoně dostal příležitost i Radim Dvorný, který se vrací zpět do tréninkového procesu. Nicméně po zápasu je opět mimo na několik týdnů z důvodů zranění. Byl sice rozdílovým hráčem, ale já si cením kolektivního výkonu mužstva. Výsledek s nulou je práce celého mužstva. Jsem rád, že kluci k zápasu přistoupili zodpovědně a i když do poločasu vedli o pět branek, pokračovali dál ve své hře. Sice jsme nebyli už tak produktivní, ale i účast hráčů staršího dorostu v zápasu je pro jejich další vývoj dobrou zkušeností. Celkově jsem rád, že jsme utkání zvládli i v hodně pozměněné sestavě, ale se stejnými principy.“

Blahoslav Urbanec, trenér Libiše: „V utkání se zranili další dva hráči a jsem zvědavý, kdo vůbec nastoupí příští týden v domácím prostředí. Trochu se to sype, ale nedá se nic dělat. Utkání jsme dohráli v poklidu, aby se zbytečně nikomu nic nestalo. Kluci se ještě musí dát během podzimu dohromady a snad se odrazíme o kousek výš. Poděkování klubům z dorostu Čepcovi a Nejezchlebovi, že nám opět pomohli. Doufám, že je další prohra neodradí do dalších zápasů s námi.“

Branky: 32., 41., 43. a 57. Dvorný, 15. a 53. Bláha, 21. Krejčík. Rozhodčí: Růžička. ŽK: 1:3. Diváci: 88. Nejlepší hráči: Dvorný (2) - Čepec.

Kostelec – Mšeno 1:1 pen. 5:3 (0:0)

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: „Pro nás je bod z Kostelce za dané konstelace malým vítězstvím. Ukázali jsme, že dokážeme držet krok i s lídrem tabulky. Pokud bychom takové nasazení a hlad po úspěchu předváděli v každém zápase, nemohli bychom mít pouze čtyři body. Věřím, že tento výsledek nás nakopne k lepším výkonům a výsledkům. Všem klukům bych chtěl poděkovat za to, jak zápas odmakali.“

Branky: 53. Pajkrt – 79. Zajíc. Rozhodčí: Blahout. ŽK: 1:2. Diváci: 105. Nejlepší hráči: Pazderka – Šledr (2).

Vysoká – Všestudy 2:5 (1:4)

Stanislav Hamáček, trenér Vysoké: „Soupeř vyhrál zaslouženě. Víc se k tomu nedá říci. Musíme na sobě ještě zapracovat.“

Ivo Lorenc, trenér Všestud: „Dostat sedm omluvenek před zápasem, nebylo moc povzbudivé, ale i tak se podařilo dát tým dohromady. Od prvních minut bylo vidět, kdo je na tom pohybově lépe. Vyšla nám hned první akce, a to kluky uklidnilo a mohli předvádět hru, jakou od nich vidím při tréninku. Poločas 4:1 vypadá jako na dohrání, ale kluci hráli až do konce a jen nepřesnost v zakončení zapříčinila, že druhá půle přinesla jen po jednom gólu na každé straně. Děkuji klukům a všem, kteří nám při utkání pomohli.“

Branky: 43. z pen. Kettner, 69. Finkous – 3. Hakl, 10. z pen. a 41. Růně, 36. Hakl, 58. Brázda. Rozhodčí: Hufnágel. ŽK: 5:1. Diváci: 70. Nejlepší hráči: Rolenc – Hakl, Mareček.

Čečelice – H. Beřkovice 2:0 (1:0)

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: „V celém průběhu utkání jsme hru drželi dostatečně daleko od naší branky a soupeři umožnili za devadesát minut pouze jednu přímou střelu na branku. Nicméně soupeř také zkušeně a chytře bránil. Naše mezihra nefungovala dobře, mnoho situací jsme řešili nákopy, to nám sice přineslo vedení, ale ne příliš pohledný herní projev. Ve druhém poločase jsem viděl velké zlepšení ve všech činnostech a zápas jsme bez větších problémů dovedli do vítězství.“

Jiří Polák, trenér H. Beřkovic: „Podali jsme zodpovědný výkon a odmakali celý zápas. Získat nějaké body, ale nebylo v našich možnostech. Domácí vyhráli zaslouženě.“

Branky: 22. a 68. Černý. Rozhodčí: Košina. ŽK: 4:3. Diváci: 100. Nejlepší hráči: Černý - Neugebauer.

Vraňany – Obříství 2:5 (0:3)

Libor Tichota, trenér Obříství: „Celý první poločas byl jen v naší režii, drželi jsme míč a vytvářeli si příležitosti k zakončení. Výsledek 0:3 z prvního poločasu vypadal úžasně. Soupeř poslal novou sílu do útoku a nikdo jsme nevěřili, jak to zápas ovlivní. Vraňany nás zatlačily na naší polovinu a během dvaceti minut už to bylo 2:3. Soupeř si vytvořil ještě několik šancí, kdy mohl skórovat a zápas tak klidně i otočit. Nakonec se nám to se štěstím povedlo ustát, závěr už byl zase náš a dokázali jsme navýšit skóre na 2:5. Ač to vypadá jednoznačně, určitě tomu tak nebylo a soupeř za druhý poločas zaslouží obrovskou pochvalu.“

Branky: 47. Švejcar, 65. Zoreník – 16. a 80. Šulc, 21. a 89. Tláskal, 2. Sus. Rozhodčí: Pixa. ŽK: 2:1. Diváci: 75. Nejlepší hráči: Švejcar – Tichota (2).

H. Počaply – Vojkovice 2:3 (1:2)

Branky: 15. Moravec, 69. Kaňka – 32. a 61. Temiak, 13. vl. Novák. Rozhodčí: Hampl. ŽK: 6:5. Diváci: 50. Nejlepší hráči: neuveden - Temiak.

Tišice – D. Beřkovice 1:4 (1:2)

Michal Vítovec, vedoucí Tišic: „První poločas byl vyrovnaný. Do vedení jsme šli po povedené kombinační akci, kterou zakončil mladý Hybš. Bohužel jsme v závěru poločasu inkasovali. Do druhého jsme vstoupili aktivně a soupeře přehrávali. Bohužel se nám nepodařilo vstřelit branku. A tak soupeř trestal z brejku. Po obdržené brance se hra vyrovnala. V závěru soupeř hrál na dlouhé nakopnuté balony, v nastavení ještě dvakrát skóroval a zaslouženě vyhrál.“

Branky: 22. Hybš – 66. a 90+4 J. Kmoch, 41. Kvída, 90+2. Těmín. Rozhodčí: Šulc. ŽK: 0:1. Diváci: 105. Nejlepší hráči: Karlík – Kvída, J. Kmoch.