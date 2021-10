Vedoucí Kostelec měl po týdnu znovu problém s disciplínou, byť ani proti Tišicím za dva vyloučené bodově nezaplatil. Také hosté navíc nevydrželi v plném obsazení až do konce.

K vidění tak u Labe nakonec bylo více červených než gólů. Oba padly do sítě hostů. První ještě za rovnovážného počtu hráčů na obou stranách. Jeho autorem byl později vykartovaný Holubec.

Chvíli nato se po dvou žlutých poroučel i Hlavatý, který tak na place vydržel sotva patnáct minut. Teplou vodu ve sprchách stihl i Novák, který napadl protihráče a viděl rovnou červenou. Až pak se podruhé a naposledy znovu měnilo skóre.

Trenéři či vedoucí mužstev mohou posílat svá stručná hodnocení zápasů soutěže na lubos.kurzweil@denik.cz nebo formou SMS na 724 404 506. Děkujeme

Nezaváhali ani nejbližší pronásledovatelé Kostelce. Pšovka B po půli otáčela domácí duel s Vysokou. Rovněž Čečelice inkasovaly v Libiši na béčku jako první a to vždy hned v úvodu obou poločasů. Do druhého už ale šly s vedením a navíc i výhodou jednoho hráče navíc. Po vyrovnání udělal se zápasem krátký proces Pavel Douděra. Tři góly vměstnal do jedenácti minut a celkem končil zápas na čtyřech.

Na opačném konci tabulky se prvního tříbodového zisku v soutěži dočkaly Horní Beřkovice. O pořádné zápisné si hned při prvním startu za nový tým řekl Martin Krob. Syn fotbalového agenta vstřelil oba góly Slovanu, ten rozhodující jen pár minut před koncem. V Lužci, kde sezonu začínal, přitom naskakoval v bráně.

Mšeno – Obříství 3:2 (1:0)

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: „Po utkání s Počaply jsem si myslel, že už horší hrát nemůžeme. Ovšem dnes jsme se k tomu velice přiblížili. Nevím, zda nám uškodilo brzké vedení, ale hostům jsme dávali mnoho prostoru a nechali je, aby nás v celku v poklidu přehrávali. Naštěstí to byl od hostů tlak pouze po vápno a nebýt dvou zaváhání jindy bezchybného gólmana, asi by nám gól nedali. My jsme si sice šance vytvořili, ale hra z naší strany byla špatná. Utkání by tak asi více slušela remíza, ale jsem moc rád, že jsme to zvládli za tři body.“

Libor Tichota, trenér Obříství: „Přestože jsme předvedli jeden z lepších výkonů, nedokázali jsme zvítězit. Nenáleží mi hodnotit výkon rozhodčích, ale ať už vědomě nebo chybami v rozhodnutí byl zápas hodně ovlivněn. Penalta pro soupeře na 2:2 byla odpískána z půlky. Jelikož rozhodčí stál ještě za mnou, nemohl vidět jestli byla. Soupeř se dostal do vedení po zakončení z rohovém kopu. Dokázal jsem ještě vyrovnat na 3:3 v 87. minutě, ale pro ofsajd branka nebyla uznána, ač si vůbec nejsem vědom, že bych v ofsajdu byl. Zápas nás stál hodně sil a nervů, přišli jsme o hráče, který neudržel nervy a vypěnil na pomezního. Pár jedinců včetně mě začalo přemýšlet, jestli fotbal na amatérské úrovni je vážně jen pro radost. Jedinci, co mají už rodinu a děti, řekli, že raději budou víkendy trávit s nimi, než si kazit den.“

Branky: 1. Veselý, 79. Šledr, 82. Zajíc – 65. Šulc, 71. Tichota. Rozhodčí: Eder. ŽK: 2:1. ČK: 87. Litera (O.) Diváci: 40. Nejlepší hráči: Veselý – Tichota (2).

H. Beřkovice – Vojkovice 2:1 (1:0)

Jiří Polák, trenér H. Beřkovic: „První výhra je samozřejmě sladká. Před zápasem jsme dostával jednu omluvenku za druhou a čekal další katastrofu. Zápas na krásu to nebyl, vyhrál šťastnější tým. Od nás to bylo odmakané. Martin Krob se cítil do hry a byl tam i potřeba. Na výběr nebylo.“

Branky: 43. a 84. Krob – 47. Babovák. Rozhodčí: Pixa. ŽK: 2:1. Diváci: 75. Nejlepší hráči: Krob (2) - Babovák.

Všestudy – Vraňany 7:1 (2:0)

Ivo Lorenc, trenér Všestud: „Už v přípravě na utkání jsem viděl na hráčích, jak chtějí uspět. Utkání jsme chtěli i přes absence zvládnout i pro naše fanoušky jako odpustek za minulé kolo. Od začátku se hrálo hodně rychle a důrazně. Od začátku se nám dařilo využít naše rozestavení, vysoké napadání neslo úspěch v podobě vedoucí branky a následné proměněné penalty. To ještě brankář hosty dost podržel. I druhá půle byla od nás hodně aktivní. Gól na 3:0 soupeře položil, pak už byl zápas jen otázkou skóre. Nám padlo do branky skoro všechno včetně gólu, který nádherně trefil Růně. V minulém kole jsem kritizoval rozhodčí, dnes podala trojice přesný a bezvadný výkon, utkání řídila naprosto s přehledem.“

Branky: 7. a 62. Koudelka, 61. a 66. Brázda, 21. z pen. a 84. Růně, 78. Vágner – 87. Švejcar. Rozhodčí: Braunšveig. ŽK: 3:2. Diváci: 110. Nejlepší hráči: Kympl, Brázda - Motejzík.

Libiš B – Čečelice 2:5 (1:2)

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: „Prospali jsme začátky obou poločasů, ale ve zbytku utkání jsme jako tým prokázali vyšší herní kvalitu i lepší kondici. Pro utkání jsme byli nuceni kompletně změnit obranou trojici. Je pro mě potěšující, že hráči například ročníku 2003 jsou za podpory zkušenějších spoluhráčů schopni utkání v této soutěži zvládat.“

Branky: 2. Brabec, 46. Eisner – 11., 56., 57. a 67. Douděra, 39. z pen. Resl. Rozhodčí: Blahout. ŽK: 2:1. ČK: 39. Hádek (L.). Diváci: 110. Nejlepší hráči: Chládek – Palička, Douděra.

Pšovka B – Vysoká 2:1 (0:1)

Jiří Kaiser, trenér Pšovky: „Začali jsme velmi aktivně a v prvním poločase byli lepší. Bohužel šance jsme nedokázali využít. Převaha ve hře byla patrná, finální fáze nám ale opravdu vázla. Nedáš - dostaneš. Místo, abychom po zásluze vedli, tak jsme před odchodem do kabin zbytečně inkasovali. V kabině jsme si vše vyříkali. Do druhého poločasu nastoupilo jiné mužstvo a během patnácti minut zápas otočili. Místo dalších branek jsme ale museli o vývoj zápasu bojovat až do konce. Obrana v čele s Michalem Jenčem hrála velmi dobře, můžeme být spokojeni s kolektivním výkonem. Hosté byli v závěru hodně nepříjemní.“

Branky: 52. Brůža, 59. Eder – 44. Imre. Rozhodčí: Horáček. ŽK: 1:3. Diváci: 100. Nejlepší hráči: Lelek – Kettner, Rolenc.

D. Beřkovice – H. Počaply 1:1, pen. 2:4 (0:0)

Branky: 72. Menčl – 68. z pen. Vilánek. Rozhodčí: Hufnágel. ŽK: 1:3. Diváci: 70. Nejlepší hráči: Menčl - Vilánek.

Kostelec – Tišice 2:0 (1:0)

Branky: 34. Holubář, 76. Polyak. Rozhodčí: Košina. ŽK: 6:1. ČK: 55. Holubář, 59. Hlavatý – 71. Novák. Diváci: 150. Nejlepší hráči: neuvedeni.