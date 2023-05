Vysoká - Velký Borek 4:2 (1:0)

Zdroj: Youtube

Martin Štolba, trenér Vysoké: „Zápas s naším největším rivalem byl celkem emotivní už od svého začátku. Hra se přelévala z jedné strany na druhou a bylo k vidění hodně soubojů. V prvním poločase jsme měli lehkou převahu v útočné fázi. Po jednom z rohů se nám ještě nepodařilo Malákem vsítit gól, obrana soupeře míč vykopla z brankové čáry. Až po chvíli, kdy v nepřehledné situaci ve vápně došlo k faulu na nás, byl nařízen pokutový kop, který proměnilo naše "eso" Gabčo. Poločas 1:0. Druhá půle byla snad ještě více soubojová, o čemž svědčí počet žlutých karet na obou stranách. Borek po akci po křídle vyrovnal. Ale čeho jsme se nejvíce báli, byly rohy a standardní situace. Paradoxně jsme to byli právě my, kdo z útočného rohu vstřelil branku na 2:1. Ale strach se ukázal jako oprávněný. Trenér Slavie vpustil na hrot obrovitého Procházku a ten nám ze standardní situace vstřelil na 2:2. Už to vypadalo jako remízové utkání, ale v 89. minutě řešila obrana Borku odkop spíše silou, než technikou a při trefení blokující nohy Gabča míč zapadl k levé tyči bezmocného gólmana Procházky - 3:2!!! Jako tečka na závěr, kdy naše obrana odvrátila nakopnutý míč do vápna, proměnil v 91. minutě Gabčo svůj sólový únik z poloviny hřiště na konečných 4:2. Myslím si, že jedno z nejkvalitnějších utkání v okrese, které podle mě pro diváka splňovalo vše, co od fotbalu chcete. Góly, emoce, tvrdost, radost i smutek.“

Zbyněk Štrupl, trenér Velkého Borku: „První poločas jsme hráli ustrašeně, jenom jsme čekali co domácí. Druhý už byl lepší, my jsme v 89. minutě šanci neproměnili a domácí v 90. ano, proto vyhráli."