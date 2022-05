Vůbec největší „senzace“ se ale urodila v Čečelicích, kde lídr tabulky v utkání s Dolními Beřkovicemi sice třikrát vedl, hosté ale pokaždé srovnali krok a nakonec strhli vítězství na svou stranu. Soupeře tak porazili i podruhé v sezoně. „Po lehké euforii přišlo vystřízlivění,“ přiznal trenér Jiří Kábrt, náskok jeho týmu na čele se během dvou kol ztenčil na pouhé dva body. Co dalšího zaznělo od trenérů po zápasech?

ČEČELICE – DOLNÍ BEŘKOVICE 3:4 (1:1)

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: „Utkání se nám příliš nevydařilo hlavně v obrané fázi. Soupeř zahrával výborně standardní situace a dokonale využil dovednosti svých zkušených hráčů. Pro nás po lehké euforii přišlo vystřízlivění. Víc než ztráta bodů mě mrzí, že nám na seznam zraněných přibyl další důležitý hráč. Trápí nás zranění prakticky ve všech řadách včetně brankáře. Hráči, kteří nastupují bez větší rozehranosti, případně s minimální zkušeností v dospělém fotbale, ale nehrají žádné druhé housle a získávají cenné zkušenosti.“

VRAŇANY – HORNÍ BEŘKOVICE 5:3 (3:3)

Jaroslav Mikš, trenér Vraňan: „Zápas to byl těžký a vyrovnaný. Probíhal celkem v klidu až do 50. minuty, kdy jsme vedli 4:3, pak se hra trochu přiostřila v osobních soubojích. Rozhodčí to mohl vyhodnocovat líp. Stěžejní pro výsledek bylo, že naši kluci chtěli i v deseti na hřišti víc bojovat a udělat jako nováčci pro záchranu vše.“

Jiří Polák, trenér Beřkovic: „Bohužel od nás nezvládnuté utkání. Domácí chtěli tři body více než naše mužstvo. Jejich výhra je zasloužená. Herně se nám nevedlo, nepodrželi jsme míč. Na gól se nadřeme a naopak obdržíme snadno. Musíme nabrat sílu a bojovat dál.“

VOJKOVICE – MŠENO 2:1 (1:0)

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: „Na krásném pažitu a za hezkého počasí jsme zápas odehráli jako by to byl přátelák. Herní převaha byla sice po celý zápas na naší straně a vytvořili jsme si i dostatek šancí. Ty ale skvěle pochytal domácí gólman nebo ho zachránila branková konstrukce. Domácím stačilo dát do hry srdíčko a bojovnost. Výhru prostě chtěli víc než my.“

PŠOVKA B – KOSTELEC 2:1 (2:1)

Jiří Kaiser, trenér Pšovky: „Navázali jsme na předešlém zápasy a i když v mužstvu probíhá velká rotace hráčů, tak se kluci herně zlepšují. První půle byla z naší strany daleko lepší než druhá. Museli jsme po jedné chybě dotahovat vedení soupeře a zvýšenou aktivitou se nám to do konce poločasu povedlo. Druhý poločas jsme už nepředváděli fotbal, který by se mi líbil. Nedali jsme pojistku na výsledek, a to nás mohlo i mrzet. V pravou chvíli, ale tým podržel Michal Jenč, když vytáhl super zákrok. Je jen škoda, že si vypracujeme gólové příležitosti, ale ty pak neproměníme. Body však zůstaly doma, a to je důležité.“

Jakub Pajkrt, hráč Kostelce: „Soupeře musím pochválit za fotbalovost, dobrou kombinační hru a běhavý styl. Nicméně tři body jsme jim darovali sami. Už jen tím, že na zápas jedeme v jedenácti lidech, z nichž se další po deseti minutách zraní. Další dva hrajou po zranění bez tréninku. Od 30. minuty nejsme schopní soupeře trápit víc, natož obracet výsledek. Navíc inkasujeme na jaře strašně laciné branky, a to se nám na podzim prakticky nestávalo. Do konce jara si už nedáváme cíl co nejvíc zápasů vyhrát, ale aby se co nejvíce kluků uzdravilo a scházelo se nás dostatek na tréninky i zápasy.“

HORNÍ POČAPLY - OBŘÍSTVÍ 2:1 (0:0)

Libor Tichota, trenér Obříství: „V nádherném areálu a na krásném trávníku se odehrál pro oko diváka, i pro mě jako trenéra, nehezký fotbal. Hra byla stále přerušovaná píšťalkou rozhodčí a celý zápas byl rozkouskovaný. Soupeř nás za strašný výkon potrestal a odešel ze zápasu vítězně. Zápasu by slušela remíza, protože za předvedenou hru si nezasloužil vyhrát ani jeden tým.“

19. kolo: Vojkovice – Mšeno 2:1 (27. z pen. Lemarie, 48. Pfleger – 57. Dohnalík, ČK: 52. Lemarie – 85. Dohnalík, 89. Guttenberg ml.), H. Počaply – Obříství 2:1 (57. Körmendy, 77. Žídek – 52. z pen. Sus, ČK: 53. Grohman – 55. P. Šulc, 90+2. Vrábel), Vraňany – H. Beřkovice 5:3 (50. a 41. M. Páko, 23. Zoreník, 88. Motejzík, 44. Vyšata – 36., 37. a 42. Bryslivec, ČK: 75. Zoreník – Vr.), Čečelice – D. Beřkovice 3:4 (23. Kundrát, 58. Novák, 68. Szen – 65. a 84. J. Kmoch, 40. Mráz, 74. Menčl, ČK: 73. P. Zeman – Č.), Tišice – Všestudy 2:3 (54. z pen. Vávra, 82. Prejzek – 61. z pen. a 70. Růně, 12. Koudelka), Vysoká – Libiš B 2:2 pen. 5:4 (30. Rolenc, 71. Kettner – 65. Čepec, 67. Rezner), Pšovka B – Kostelec 2:1 (33. Kaiser, 44. Miřatský – 24. vl. Strnad)