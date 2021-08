Odčinění šestibrankového debaklu z loňského září se ve Všestudech nepovedlo ani za mák béčku Libiše. Oslabení hosté prohráli stejným rozdílem – 2:8.

Slibný vstup do soutěže v podobě dvou bodů z Tišic si pokazily Horní Počaply. V areálu u elektrárny si Čečelice nedělaly sebemenší problémy. Týden po Davidu Černém na hattrick tentokrát dosáhl jeho spoluhráč Pavel Čermák, a stihl ho ještě do poločasu.

Prvního přemožitele po návratu z kraje našla v Obříství jedenáctka Vysoké. Hostům se sice podařilo chvíli před přestávkou vstřelil kontaktní gól, jenže muž utkání Tláskal vrátil prakticky z rozehrávky domácím dvoubrankový klid. Po přestávce svůj výkon korunoval i potřetí.

V poločase střídající Dominik Novák rozhodl dvěma zásahy duel v Dolních Beřkovicích. Tři body tak odjely proti proudu Labe. Kostelci neuškodilo ani vyloučení druhého z Nováků – Tomáše - v závěrečných minutách. Čtyři nastřílené góly si i venku zopakovalo béčko Pšovky, byť Horní Beřkovice po drtivém nástupu hostů dokázaly utkání ještě zdramatizovat.

H. Počaply - Čečelice 0:7 (0:5)

Roman Vilánek, kapitán Počapel: „Popravdě nevím, co k utkání říct. Nemáme trenéra, hráčů jak šafránu. Do toho tři odjeli na dovolenou, dva jsou dlouhodobě nemocní. Realita byla proti kvalitnímu soupeři vidět na výsledku. Nebýt vynikajícího Šmejkala v brance, bylo by skóre dvouciferné…“

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: „Po celé utkání jsme měli lepší pohyb než soupeř. To nám umožňovalo zapojovat do útočných akcí větší počet hráčů a dařilo se nám být efektivní v zakončení. Do poločasu jsme si vytvořili pětigólový náskok a na rozdíl od minulého utkání bez větších problémů hru i výsledek kontrolovali až do konce. Pořad je co zlepšovat, ale po venkovní výhře 7:0 nemůže být s výkonem týmu žádný trenér nespokojen.“

Branky: 7., 15. a 34. Čermák, 29. Szen, 37. z pen. Resl, 51. Černý, 76. Palička. Rozhodčí: Horáček. ŽK: 1:1. Diváci: 90. Nejlepší hráči: Šmejkal – Čermák (2)

Obříství - Vysoká 4:2 (2:1)

Libor Tichota, trenér Obříství: „Zápas se odehrával v pomalejším okresním tempu, ale na naší straně byla větší chuť po třech bodech. Soupeře jsme do žádného většího tlaku ani šancí nepouštěli a my jsme většinu našich šancí proměnili brankou. Na hřišti byl hlavně vidět Petr Tláskal, který korunoval výkon hattrickem.“

Stanislav Hamáček, trenér Vysoké: „Zápas rozhodly naše chyby, po kterých jsme obdrželi všechny čtyři branky. Chtěl bych poděkovat všem hráčům, kteří na utkání přijeli.“

Branky: 23., 44. a 54. Tláskal, 4. Sus, - 43. Štolba, 82. Rolenc. Rozhodčí: Pixa. ŽK: 1:3. Diváci: 75. Nejlepší hráči: Tichota, Tláskal – za hosty neuvedeno

H. Beřkovice - Pšovka B 2:4 (0:3)

Jiří Polák, trenér Horních Beřkovic: „Hrálo se hodně běhavé utkání, bez nějakých klidných pasáží. Bohužel jsme darovali všechny góly po individuálních chybách, a soupeř tak k nim přišel dost zadarmo. Ve druhém poločase jsme snížili na rozdíl jednoho gólu a sahali po vyrovnání, ale tentokrát jsem přímo já svou chybou připravil tým o poslední šance k vyrovnání. Ztráta nás mrzí, musíme zmobilizovat síly a pokračovat ve stejném nasazení, ale už bez chyb.“

Jiří Kaiser, trenér Pšovky B: „Od začátku jsme po hráčích chtěli maximální výkon, a ten se dostavil. Během prvního poločasu jsme hráli velmi dobře a výkon se odrazil ve skóre. Ve 20. minutě jsme vedli 3:0 a zápletce nic nenasvědčovalo. Kluci navíc zahodili několik jasných šancí. Při ojedinělých situacích a standardkách nás podržel brankář Jenč. Z vývoje zápasu jsme byli až moc na koni a to nebylo dobře. Kluci hráli uvolněně a bylo se na co dívat! Ve druhém poločase se dařilo navázat na první do 60. minuty, než jsme dostali zbytečnou branku. Od té chvíle jsme nebyli lepším týmem a začali vyrábět zbytečné chyby. Přetížená obrana se měla co ohánět, abychom neinkasovali další góly. Zápas jsme ukončili čtvrtou brankou v samém závěru a zhluboka si oddechli. Domácím patří pochvala, že zápas nezabalili a chtěli bojovat až do konce. Pro nás je to poučení do dalších zápasů.“

Branky: 58. Němec, 81. Polák - 15. a 20. Rypka, 13. Brůža, 90+3. Bursa. Rozhodčí: Šulc. ŽK: 3:1. Nejlepší hráči: Bryslivec – Rypka, Jenč

Všestudy - Libiš B 8:2 (4:0)

Ivo Lorenc, trenér Všestud: „Utkání se nám povedlo herně i výsledkově. Od začátku byla vidět na hráčích chuť a odhodlání, které tentokrát mužstvo přetavilo v gólové vyjádření. Přesně to nám v předešlém utkání (doma se Mšenem 3:2) chybělo. Někteří hráči předvedli hodně dobrý výkon, ale týmovost to předčila. Musím ocenit i soupeře, který přijel hrát fotbal, nezalezl, a to nám svědčilo. Na start soutěže dobrý, ale je to jen začátek a musíme si vzít ponaučení z chyb, ještě je hodně co zlepšovat. Budu rád, až budu mít tým pohromadě. Stále řešíme absence a někdy nás to limituje.“

Blahoslav Urbanec, trenér Libiše: „Celkem chybělo šest hráčů ze základní sestavy a to bylo bohužel hodně znát. Byl jsem rád, že nás doplnili tři dorostenci, jinak by nás jelo dvanáct. Až mně bylo líto našeho brankáře Chládka, který zachránil dalších minimálně sedm tutovek. Domácí vyhráli zaslouženě, prostě nás opět přejeli jako papír. Hráli jsme až zbytečně ustrašeně. Musíme se ponaučit ze zbytečných chyb, teď máme doma Mšeno, které musíme zvládnout.“

Branky: 21. z pen. a 29. Hakl, 68. a 87. Koudelka, 12. Janíček, 38. Růně, 54. Brázda, 74. Loškoski - 49. a 89. z pen. Dobrovolný. Rozhodčí: Hufnágel. ŽK: 0:2. Diváci: 90. Nejlepší hráči: Loškoski, Faigl – Čepec

Mšeno - Vraňany 2:4 (1:3)

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: „Nucené změny v sestavě nám komplikují život. Nicméně jsem přesvědčený, že máme dostatečně zkušený kádr na to, abychom se s tím popasovali lépe než doposud. V tomto i minulém zápase jsme svými chybami nebo špatnou obrannou hrou darovali soupeři vedení 3:0. Těší mě, že máme vůli a sílu se do takových zápasů vrátit a rvát se o výsledek až do konce. Dnes jsme si minimálně bod zasloužili. Nepamatuji si, kdy naposledy jsme si vytvořili v jednom zápase tolik šancí. Tento zápas jsme prohráli nejen v obraně, ale i v útoku, protože kdybychom proměnili jen polovinu šancí, museli bychom i tak vyhrát. Potřebujeme stabilizovat sestavu, ale absence nám to dost komplikují. Když vidím odhodlání kluků na hřišti i přístup v tréninku, věřím, že to zlomíme a začneme bodovat.“

Branky: 32. a 81. Guttenberg - 8. Švejcar, 11. Páko, 28. Zoreník, 73. Raichl. Rozhodčí: Eder. ŽK: 0:4. Diváci: 40. Nejlepší hráči: R. Kolumpek – Mikš, Zoreník

D. Beřkovice - Kostelec 0:2 (0:0)

Jaroslav Kmoch, trenér Dolních Beřkovic: „Celkově jsme zápas odehráli slušně. Jen nám celkem vázne koncovka. Dříve jsme proměnili alespoň polovinu šanci, teď neproměníme vůbec nic. Je teprve druhé kolo, takže můžeme být ještě relativně v klidu.“

Branky: 61. a 81. D. Novák. Rozhodčí: Hampl. ŽK: 1:4. ČK: 82. T. Novák (K.). Diváci: 50. Nejlepší hráči: Kvída – D. Novák (2)

Vojkovice - Tišice 1:1, pen. 6:5 (1:0)

Michal Vítovec, vedoucí Tišic: „Soupeř měl v prvním poločase několik šancí, které nedokázal využít, až na jednu. My jsme hráli více na míči, ale jen po vápno soupeře, kde bylo v zahuštěné obraně těžké vystřelit. Ve druhém poločase po průniku do vápna a zpětné přihrávce z malého vápna prosadil Tomáš Brzoň. Dali jsme z brejku ještě jednu branku, která nebyla pro ofsajd uznána. Jsem rád, že se zapojují naši dorostenci. V prvním kole prostřídali během zápasu čtyři, nyní odehráli celých devadesát minut Oplt s Červinkou.“

Branky: 37. Pfleger - 67. Brzoň. Rozhodčí: Demeter. ŽK: 4:3. Diváci: 100. Nejlepší hráči: Pfleger – Brzoň, Novák