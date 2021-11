Hrající sekretář hostí Jiří Linhart se svého jen o tři roky mladšího spoluhráče zastal: „Žlutá karta byla akceptovatelná a obešla by se bez zásadních problémů. Co ovšem náš hráč nevydýchal, je zcela jednoznačné oplácení, kdy domácí hráč ho ze země dvakrát úmyslně nakopnul do rozkroku. Toto bylo viditelné přes celé hřiště,“ uvedl do protestu.

„Podle zápisu rozhodčího, tento zákrok pan rozhodčí evidentně viděl. Ze vzdálenosti pěti metrů s nezakrytým výhledem by musel být slepý. Důvod jeho rozhodnutí ví jen on sám. Janu Pflegrovi je 44 let. Nebýt takových starých blbců jako je on, tak už to ten fotbal nemá kdo hrát. Nechápu, proč by si měl nechat nakopat do vajec a pak se nechat vysmát rozhodčím. Byl jsem velice rád, že pana rozhodčího neinzultoval,“ dodal Jiří Linhart s tím, že červená byla jedinou kaňkou na jinak korektně odpískaném utkání.

Celkově byl víkend v nejvyšší okresní soutěži na branky velmi chudý. V šesti odehraných duelech (zápas Vraňan byl znovu odložen) jich celkem padlo jen patnáct. Nejvíce se činili už zavedení kanonýři.

Čečelický David Černý si dvěma trefami do sítě Tišic udržel postavení na čele střelecké tabulky. Více než jednou rozvlnil síť také druhý a třetí nejlepší střelec soutěže – všestudská dvojice Martin Růně a Patrik Koudelka režírovala „povinné“ vítězství nad posledními Horními Beřkovicemi, které navíc hrály čtvrtinu utkání o deseti.

Cenný punc měl zásah dolnobeřkovického kapitána Tomáše Kvídy. Ve Mšeně měla remíza podpořená navíc úspěšným rozstřelem svou váhu. Domácí bodovali v sedmi předešlých zápasech, v posledních čtyřech bez jakékoli ztráty.

Překvapením byla domácí porážka pšoveckého béčka, tím spíš, že Horní Počaply odehrály více než dvě třetiny hrací doby bez vyloučeného Slezáka. V uhájení jednobrankového vedení jim to ale nepřekáželo. Ne náhodou byl nejlepším hráčem utkání zvolen hostující brankář Šmejkal, který na hřišti, kde fotbalově vyrostl, nepustil ani gól.

Mšeno – D. Beřkovice 1:1 pen. 4:5 (0:0)

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: „Před zápasem bych vzhledem k mnoha absencím bral bod všemi deseti. Po průběhu utkání mě ztráta dvou bodů trochu mrzí. Vedli jsme a obdržený gól byl vcelku laciný. Nutno ale přiznat, že hosté si za svou aktivitu vyrovnání zasloužili. Penalty jsou loterie. I když jsme v nich měli navrch (pokud bych proměnil pátou penaltu, zůstal bonusový bod doma), nakonec si druhý bod odvezli hosté. Rozdělení bodů je nakonec asi spravedlivé, ale já přesto musím všechny své hráče pochválit za nasazení a výkon. Za dané konstelace je i bod pro nás malým vítězstvím.“

Branky: 55. Guttenberg ml. – 75. Kvída. Rozhodčí: Stibůrek. ŽK: 1:0. Diváci: 50. Nejlepší hráči: Guttenberg ml. (2) - Kvída.

Všestudy – H. Beřkovice 5:0 (1:0)

Ivo Lorenc, trenér Všestud: „Utkání, kde náš tým byl favoritem, se první půlku ukazovalo, že ne vždy to tak v reálu je. Hostující tým hrál první poločas velmi dobře. Nám chyběl hlavně pohyb a přesnost. Když by po první půlce byl stav lepší pro hosty, nemohl nikdo nic říct. O poločase jsme si museli vysvětlit, co od hráčů chceme a jaká je naše představa o hře. Druhá půlka už byla o něčem jiném po chybě hostujícího gólmana a naší brance na 2:0 už se hrálo v naší režii. Děkujeme všem fanouškům za účast na našich zápasech. Teď se musíme ještě připravit na poslední kolo.“

Branky: 58., 83. a 90. Růně, 28. a 62. Koudelka. Rozhodčí: Mitáš. ŽK: 1:3. ČK: 66. J. Polák ml. (H. B.). Diváci: 70. Nejlepší hráči: neuvedeni.

Libiš B – Obříství 1:3 (1:3)

Libor Tichota, trenér Obříství: „Do zápasu vstoupili lépe domácí, kdy nás hned ve druhé minutě potrestali z rychlého přečíslení. Pak přišlo z naší strany rychle probrání a soupeře jsme zatlačili a vytvořili si příležitosti ke skórování. Do poločasu jsme dokázali proměnit tři šance. Ve druhém byli více na míči domácí, ale až na pár střel za vápnem a závarů ve vápně se nic neudálo. My jsme druhou půli soupeře zlobilo pouze z rychlých brejků, které jsme ale nedotáhli.“

Branky: 2. Khornauli – 16. Sus, 23. Tláskal, 42. z pen. Tichota. Rozhodčí: Krob. ŽK: 1:2. Diváci: 80. Nejlepší hráči: Khornauli – Tichota (2).

Tišice – Čečelice 0:2 (0:1)

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: „Jsem rád za tři body ze hřiště soupeře a šťastný, že se nikomu nic vážného nestalo. Myslím, že pro diváky to nebyla žádná velká podívaná.“

Branky: 10. a 78. Černý. Rozhodčí: Blahout. ŽK: 5:2. Diváci: 130. Nejlepší hráči: Škoda (2) - Černý.

Kostelec – Vojkovice 1:0 (1:0)

Branka: 26. Holubář. Rozhodčí: Eder. ŽK: 1:3. ČK: 73. Pfleger (V.). Diváci: 80. Nejlepší hráči: Brodňanský – Pflegr (2).

Pšovka B – H. Počaply 0:1 (0:1)

Branka: 8. Körmendy. Rozhodčí: Eder. ŽK: 2:6. ČK: 26. Slezák (H. P.). Diváci: 100. Nejlepší hráči: Krejčík – Šmejkal (2).

Vysoká – Vraňany odloženo