Kuriózní průběh měl duel přes Vltavu mezi Vojkovicemi a Vraňany. Červenou kartu si ve druhém poločase vykoledovali během několika málo minut oba brankáři. Jejich místa po zbytek zápasu zaujali hráči z pole.

Jako první přepustil své království hostující Mikš, který fauloval ještě před pokutovým územím. Na rozdíl od domácího Nociara, po jehož zákroku se kopal i pokutový kop. Na výsledek ale vliv neměl. Hosté jej totiž neproměnili (břevno) a nepotvrdili tak slušný vstup do vyšší soutěže.

S „nouzovým“ strážcem svatyně končila zápas i libišská rezerva. Její jednička Chládek musel po hodině hry a za stavu 3:4 s pochroumaným zápěstím na pohotovost a dvojka tentokrát k dispozici nebyla. Přestřelka pokračovala až do konce. Domácí nakonec svou stíhající jízdu nedotáhli. Z utkání ale i přes třetí porážku v řadě odešli se vztyčenou hlavou.

Mšeno - H. Počaply 1:3 (0:1)

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: „Po úspěšném zápase v Libiši jsme doma chtěli potvrdit zlepšení našeho výkonu. Ovšem odehráli jsme zdaleka nejhorší zápas (nejen) této sezony. Hosté nás od začátku do konce přehrávali a byli lepší ve všech směrech. My se musíme se vrátit k týmovému výkonu a poctivé práci ve všech řadách. Bez toho to nepůjde.“

Lukáš Rejman, vedoucí Počapel: „Do Mšena jsme zajížděli s opět pozměněnou sestavou. Tentokrát jsme se dostali rychleji do zápasu než v minulých dvou kolech a na klukách byla znát bojovnost a chuť hrát fotbal. Po vedení v poločase jsme si řekli, že už jej udržíme a přidali ještě dvě pojistky. Domácí kromě snížení neměli nějakou loženou šanci, tak vítězství považuji za zasloužené. Může nás nakopnout k lepším zítřkům.“

Branky: 79. Šledr – 36. Toman, 52. Žídek, 70. Vilánek. Rozhodčí: Eder. ŽK: 1:5. Diváci: 40. Nejlepší hráči: Šledr – Šmejkal, Žídek.

Vojkovice - Vraňany 1:0 (0:0)

Karel Beneš, předseda Vojkovic: „Utkání bylo o bojovnosti a jednom gólu. Nakonec jsme to štěstí měli my, a to i při penaltě, kterou soupeř namířil jen do břevna. Za první výhru jsme samozřejmě velmi rádi.“

Branka: 67. Jonák. Rozhodčí: Blahout. ŽK: 2:2. ČK: 61. Nociar – 56. Mikš. Diváci: 97. Nejlepší hráči: Pražák (2) – Švejcar.

Obříství - Čečelice 3:2 (3:2)

Jiří Franz, hráč Obříství: „Soupeře jsme od začátku zaskočili a v prvních třiceti minutách lépe kombinovali, drželi míč, vytvořili si několik šancí a tři jsme dokázali proměnit. Zápas pak ovlivnilo zranění Karla Temiaka, který odcházel z jednoho ze soubojů s tržnou ránou nad obočím a musel jet na šití. Soupeř stihl v nastavení prvního poločasu ještě snížit na 3:2. Druhý poločas byl už v režii hostujícího týmu, který nás zatlačil a dominoval na míči. V 73. minutě musel po druhé žluté do sprch Jakub Šulc, soupeř nás zavřel na naší polovině a vytvářel si šanci za šancí. Vítězství jsme udrželi hlavně díky výbornému výkonu brankáře Josefa Bendla. Zápas měl z obou stran vše, emoce, nasazení, góly a určitě i několik povedených akcí.“

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: „První poločas jsme prohospodařili. Zažili jsme prozatím nejhorší vstup do utkání. Nedůslednosti i chybami v rozehrávce jsme soupeři umožnili vstřelit dvě krásné branky zpoza šestnáctky a pokutového kopu. Tím jsme si zadělali na problém. Od začátku druhého poločasu jsme začali kontrolovat hru, nutili soupeře k chybám. V posledních třiceti minutách jsme vyvinuli obrovský tlak a vytvořili si nejvíce střeleckých příležitostí ze všech dosud odehraných utkání. Fotbal se ale hraje na góly a těch soupeř jednoduše vstřelil víc. Díky naší neefektivní koncovce, skvělému výkonu brankáře, srdnatému výkonu domácích hráčů v defenzivě a možná i trochu štěstěně si domácí tři body vybojovali. Fotbal takové utkání také přináší.“

Branky: 14. Šulc, 33. Franz, 39. z pen. Sus – 18. Černý, 45+2. Szen. Rozhodčí: Horáček. ŽK: 2:0. ČK: 73. Šulc. Diváci: 100. Nejlepší hráči: Bendl (2) – Fryk.

H. Beřkovice - Tišice 3:3 pen. 4:5 (2:1)

Jiří Polák, trenér H. Beřkovic: „Zasloužená remíza. V zápase jsme sice třikrát vedli, ale ani jednou jsme nedokázali odskočit o dva góly. Bohužel naše chyby opět darují gól soupeři zcela zdarma. Tentokrát nám chyběl více pohyb bez míče. Oproti jiným utkáním jsme konečně byli nebezpeční směrem dopředu.“

Branky: 9., 16. a 52. Kopecký – 14. Lauda, 50. Karlík, 60. Hybš. Rozhodčí: Toráč. ŽK: 2:3. Diváci: 93. Nejlepší hráči: Kopecký (2) – Prejzek.

D. Beřkovice - Vysoká 3:3 pen. 5:6 (0:1)

Jaroslav Kmoch, trenér D. Beřkovic: „Hodnotí se to těžko. Soupeř měl pět střel na bránu a z toho dvakrát trestný kop. Musím říct, že tenhle zápas jsme si prohráli sami. Šance, které jsme měli a nedali, to jsem dlouho neviděl. Kdyby zápas skočil 8:3, nikdo by se nedivil, ale bohužel se nehraje na kdyby. Nakonec můžeme být rádi za bod. Penalty už jsou loterie. Musím ještě vyzdvihnout výkon gólmana Chaloupky, nebýt jeho, Vysoká by jela bez bodu.“

Stanislav Hamáček, trenér Vysoké: „Dnes nás podržel brankář Chaloupka, který svými zákroky přiváděl soupeře, řekl bych, k šílenství. Naši hráči nezvládli takticky závěr utkání a tím jsme umožnili soupeři v závěru vyrovnat.“

Branky: 54. Kvída, 81. J. Kmoch, 88. Těmín – 37. a 52. Rolenc, 69. Skopka. Rozhodčí: Stibůrek. ŽK: 1:2. Diváci: 50. Nejlepší hráči: Kvída – Rolenc, Chaloupka.

Všestudy - Pšovka B 2:3 (0:2)

Ivo Lorenc, trenér Všestud: „Čekali jsme těžkého soupeře a potvrdilo se. Nevyšel nám start, i když první golovku měli naši. V 6. minutě hned trest. To zamávalo s naší psychikou a trvalo nám dvacet minut, než si to trochu sedlo. I tak měl soupeř tři nádherné střely, kdy nás podržel gólman. Když už se zdálo, že poločas skončí 0:1, přišel v poslední minutě brejk a 0:2 . Po rozmluvě v kabině jsem viděl změnu. Náš tým měl velkou chuť s výsledkem něco udělat a povedlo se snížit. Bohužel jsme následně kapitulovali z přímého kopu. Po snížení na 2:3 jsme měli pár závarů a šanci v poslední minutě, kdy jsme neproměnili nájezd samotného hráče na brankáře. Body tak jedou na Pšovku . Soupeř má mladý a hodně šikovný tým, dobře vedený. I já bych ale chtěl kluky pochválit za snahu ve druhé půlce, kdy udělali maximum pro vyrovnání.“

Jiří Kaiser, trenér Pšovky: „Po domácí prohře nás čekal důležitý a těžký zápas. Jsem moc rád, že to kluci zvládli. Hlavní změna byla v koncovce, kde jsme proměnili alespoň něco z vypracovaných příležitostí. Další, které volaly po brance, jsme ale neproměnili, což je škoda. Právě to je naše bolest a v závěru jsme si zbytečně zadělali na drama. Nicméně kluky chválím za dobrou defenzivní činnost, tady bych vyzdvihl oba stopery, kteří řídili celou obranu. Oceňuji také zodpovědný a hlavně kolektivní výkon od celého týmu. I když rezervy stále vidím. Domácí jsou velmi kvalitní tým s tahem na branku a body odvezené z Všestud jsou hodně cenné. Jsme stále nohami na zemi a každý zápas je pro náš tým sbíráním cenných zkušeností, ty se zvyšují s každým úspěchem.“

Branky: 52. a 90. Růně – 6. a 61. Brůža, 45. Strnad. Rozhodčí: Princ. ŽK: 2:3. Diváci: 140. Nejlepší hráči: Růně – Krejčík, Kaiser.

Libiš B - Kostelec 5:7 (1:4)

Blahoslav Urbanec, trenér Libiše: Ve 26., 32. a 39. minutě (za stavu 1:1) jsme udělali tři katastrofální chyby a prohrávali jsme 1:4. Hosté byli nahoře a nás to srazilo. Do té doby jsme byli více než vyrovnaným soupeřem. V poločase jsme to v klidu probrali a řekli jsme si, že když dali hosté čtyři branky, dáme je taky. Vstoupili jsme do druhé půle fantasticky, hosty od začátku mačkali, všude jsme je přehrávali a po krásných akcích během čtyř minut snížili na rozdíl jediné branky. Hosty jsme dál svírali a měli šance na vyrovnání, ale nedali je. Prohráli jsme nakonec 5:7. Za druhý poločas musím všechny kluky včetně náhradníků pochválit. Nezasloužili jsme si prohrát a předvedli perfektní výkon.“

Branky: 7. a 87. Eisner, 50. Pazdera, 53. Brdlík, 81. Ryšlavý - 6., 32. a 39. Pajkrt, 26. Taras, 73. Brodňanský, 78. Banga, 84. Hlavatý. Rozhodčí: Pixa. ŽK: 1:2. Diváci: 80. Nejlepší hráči: Čepec – Pajkrt (2).