Do zápasu s lídrem přitom Vojkovičtí šli v roli jasného outsidera, který týden předtím chytil v Dolních Beřkovicích jedenáctku a na rozmnožení šesti na jaře vstřelených gólů čekal více než tři zápasy. Na hřišti ale tentokrát papírové předpoklady neplatily a na po těsném výsledku byla na světě druhá jarní porážka Viktorie.

Zatímco na dně tabulky výsledek nadále přidusil rovněž bodující dvojici Horní Počaply – Vraňany, na čele zůstaly rozestupy neměnné. Druhé Čečelice totiž ani podruhé během jediného týdne nebodovaly a neskórovaly. Nevyužily tak šanci vrátit se zpět na první místo. Jejich přemožitel ze Pšovky se naopak přitáhl už na tři body. Mezi oběma celky figuruje ještě Kostelec a také on si z Vraňan určitě představoval víc než porážku v penaltách.

Doma překvapivě nezůstal zisk ani v duelu Obříství – Dolní Beřkovice. Překvapivě proto, že hosté odehráli duel sousedů v tabulce pouze v deseti. Jak potvrdil i trenér poražených, uštědřili Kmoch a spol. jeho týmu lekci z produktivity. Co dalšího zaznělo po zápasech z jednotlivých táborů?

ČEČELICE – PŠOVKA B 0:2 (0:1)

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: „Bohužel pronásledují nás zranění a následné absence zkušených hráčů. Je těžké je plnohodnotně nahradit. Pro nás je určitě dobré, že v takové situaci můžeme využít hráče z dorostu, se kterými do budoucna stejně počítáme a jejich zapracování do dospělého fotbalu to muže jen urychlit. V utkání jsme nebyli horším týmem, jen jsme neměli takovou produktivitu jako soupeř. Všechny hráče musím pochválit za snahu a nasazení. Nikdo zápas nevypustil, občas se samozřejmě něco nepovedlo, ale to je běžné nejen ve fotbale. Není důvod z toho dělat problém.“

Jiří Kaiser, trenér Pšovky: „Stále máme o co hrát, a tak jsme chtěli uspět i v tomto zápase. Od začátku nám dělalo problém si zvyknout na úzké hřiště a pohyblivost domácích hráčů. Domácí tým právem patří k nejlepším v soutěži. V úvodu nás podržel brankář Michal Jenč, postupem času jsme se začali zlepšovat a byli více aktivní. To se nám vyplatilo a po brance Romana Kose jsme šli do vedení, které jsme do poločasu udrželi, i když nám v závěru pomohla tyč naší branky. Po první půli jsem měl hodně co říci klukům v kabině. Do druhého poločasu jsme udělali změny v rozestavení, a ty se povedlo dobře provázat s herní činností. Obrana pracovala velmi dobře a odražené míče jsme měli daleko víc pod kontrolou. Z jedné takové situace se nám podařilo v závěru proměnit přečíslení do otevřené obrany. Za předvedený výkon kluky musím pochválit. Stejně tak patří respekt domácímu týmu, který zápas dohrál zcela ve férové atmosféře bez zbytečných a nesportovních zákroků.“

Branky: 13. Kos, 86. Dohnal.

H. BEŘKOVICE – MŠENO 2:0 (1:0)

Jiří Polák, trenér Beřkovic: „Soupeř přijel v improvizované sestavě. Pro nás to byla povinná výhra. Skóre mělo být vyšší. Mšeno nás neohrozilo, přijelo si to jen odehrát.“

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: „K utkání jsme přijeli ve značně okleštěném složení - z různých důvodů nám chybělo šest hráčů základní sestavy včetně brankáře. Domácí od začátku do konce určovali tempo zápasu a my jsme se do hry téměř vůbec nedostali. I když jsme nastoupili hodně oslabení, očekával jsme z naší strany větší hlad a chuť se o výsledek porvat. Ale dnes se nám nedařilo ani herně, a tak domácí berou zasloužené tři body.“

Branky: 20. z pen. Doležal, 68. A. Brůža.

OBŘÍSTVÍ – D. BEŘKOVICE 2:4 (1:2)

Libor Tichota, trenér Obříství: „Soupeře jsme pustili asi do pěti šancí a z toho dokázal čtyři zužitkovat. My jsme vyprodukovali obrovské množství střel, ale bohužel jsme nedokázali trefit bránu, nebo nám střely soupeř zablokoval, a tak zaslouženě odjížděl se třemi body.“

Branky: 19. Kudela, 71. Pivarči – 30. a 67. J. Kmoch, 3. Menčl, 63. Kvída.

VOJKOVICE – VŠESTUDY 3:2 (1:1)

Ivo Lorenc, trenér Všestud: „Nejhorší utkání v ročníku, které náš tým předvedl. Domácí se snažili a snaha se jim vyplatila.“

Branky: 9. Packa, 74. Kobera, 87. Babovák – 22. Němeček, 56. Koudelka.

VRAŇANY – KOSTELEC 1:1 pen. 4:2 (1:1)

Jaroslav Novák, vedoucí Kostelce: „Zápas, ve kterém jsme ztratili body díky neukázněnosti našich hráčů. Druhý poločas jsme celý odehráli v deseti a hrálo se jen na polovině domácích. Zápas, podle mého s nejslabším mužstvem okresního přeboru, bychom měli vyhrát.“

Branky: 26. Páko – 32. Kaucký. ČK: 43. Štáf – K.

TIŠICE – VYSOKÁ 8:2 (4:0)

Michal Vítovec, trenér Tišic: „Povedl se nám vstup do západu, v desáté minutě jsme vedli dva-nula a soupeř neměl sílu na obrat. Postupem času, jak jsme svůj náskok zvyšovali, tak úroveň hry šla dolů a zápas se v klidu dohrával.“

Branky: 80. a 77. Zeman, 7. Novák, 69. Pasovský, 53. Šulc, 30. Lauda, 23. Babovák, 10. vl. Skopka – 65. Rolenc, 86. Kettner.

H. POČAPLY – LIBIŠ B 2:2 pen. 4:5 (0:1)

Hodnocení na webu Libiše: „Poprvé od posledního podzimního kola se nám podařilo vyhrát zápas v rozstřelu a získat navíc bonusový druhý bod. To je ale asi tak jediné pozitivum. Do utkání v naší sestavě zasáhli také čtyři hráči A-týmu a dva dorostenci, ale zvítězit za tři body na hřišti soupeře v boji o záchranu v přeboru se nám nepovedlo. Zápas byl na úrovni čtvrté třídy, to je asi nejvýstižnější hodnocení. V takovéto sestavě jsme měli získat plný počet bodů, a ne být rádi za penalty.“

Branky: 62. z pen. Hanuš, 88. Suchomel – 37. Rezner, 90. Lohoyda. ČK: 56. Svoboda – L.