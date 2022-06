I proto hrajete ve středu zálohy. Ale netáhne vás to někdy spíš do útoku?

V útoku jsem hrál hodněkrát, vlastně jsem vystřídal už všechny posty, ale ve středu to asi kazím nejméně. V útoku si tolik nezahraju, nejsem tolik v kontaktu s balónem.

Jak se to tedy tentokrát stalo, že z toho byly tři góly?

První gól byla náhoda taková nijaká střela za vápnem do středu brány a brankář to zřejmě neviděl. Druhý byl z penalty dvě minuty před koncem. Jsem na penaltu určený, tak jsem šel, ale vůbec mi nedošlo, že Venda Novák má dva góly a může zkompletovat hattrick on, takže to bych se mu chtěl veřejně omluvit. A když jsem ji proměnil, tak jsem si z toho ještě dělal srandu, že mám dvě minuty na to dát třetí a v poslední minutě mě krásnou průnikovou přihrávkou našel Peťas Zeman, byl jsem sám před brankářem a náhodou se trefil na zadní tyč.

Máte za hattrick nějakou taxu do kabiny?

Jasně danou – je to flaška v hospodě.

Góly u vás mají na starost jiní v čele s Davidem Černým, že?

Davidovi se letos obrovsky daří a vede tabulku střelců. Doufám, že to tak i zůstane.

Po dvou zápasech bez vstřeleného gólu jste si jako tým ve Vysoké docela spravili chuť. Šlo o povinné vítězství, jak by mohl napovídat výsledek 8:0?

Ano, dva zápasy jsme vyšli jak gólově, tak i bodově naprázdno, ale určitě jsme si nejeli pro povinné body. Máme dost zraněných, ale to je problém většiny týmů. Vysoká měla proti nám dost šancí, ale měla smůlu. My jsme se jako obvykle nemohli prosadit, ale naštěstí se to do poločasu povedlo dvakrát a byli jsme trošku klidnější.

Při pohledu na tabulku vás nyní doma s Tišicemi čeká hodně stěžejní zápas. Věříte, že ještě můžete přeskočit Všestudy, které mají o dva body víc?

Myslím, že hlavní zápasy už máme za sebou. Byl to náročný zápas v Kostelci, hned ve středu ve Všestudech a doma s Pšovkou. S Tišicemi to bude spíše vyhecované a bojím se, že ne moc o fotbale. Myslím, že Všestudy ještě zaváhají, ale to můžeme zrovna tak i my.

Asi je to teď hodně předčasné, ale jak to máte s postupem, chtěli byste do kraje, kdyby to vyšlo?

Bavíme se o tom hodně a děláme si z toho i srandu. Je to tak napůl. Někdo by chtěl a někdo zase ne. Největším problémem je zázemí. Taky si myslím, že bychom museli přivést nějakou novou krev. A to by asi byl problém. Máme výbornou partu, co nikde nepamatuju. A nechtěl bych, aby někdo skončil, nebo si vůbec nezahrál kvůli člověku, který bude dobře hrát, ale nezapadne mezi nás.“

Nebýt asi hlavně porážky ve Všestudech, tak jste soutěži nyní vládli…

Všestudy nás jednoznačně převálcovaly ve všech směrech. Samozřejmě že by to bylo úplně o něčem jiném, kdyby jsme tam něco uhráli, ale neměli jsme ani na bod.

I tak se nemáte za co stydět. Vždyť jste ještě před třemi roky hráli třetí třídu… V čem vidíte vaši hlavní sílu?

Myslím, že jsou to tři věci. Tréninkové jednotky - dost zápasů jsme spíš uběhali, než uhráli. Potom si myslím, že máme celkem mladý tým. A jak už jsem zmiňoval, tak asi ta parta a taková nějaká soudržnost.

Až dosud jste v kariéře pendloval jen přes kopec do Byšic. Nikam dál a hlavně výš vás to fotbalově netáhlo?

V Byšicích jsem byl dlouho, hlavně v mládeži. Nějaké nabídky byly, ale chtěl jsem zůstat jen v Čečelicich. Jsem zastánce, že by ses měl fotbalem bavit a ne za něj brát peníze. Myslím B a A třídu. A proto jsem ani nezkoušel nikde začínat alespoň přípravu. Myslím, že v týmu to nedělá dobrotu.

