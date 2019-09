Vojkovice po třech nejtěsnějších nezdarech dostaly v derby s Všestudy skvělou příležitost na vylepšení bodově chudého startu do soutěže. Hostující Starý hasil za cenu červené šanci soupeře už v 15. minutě. Domácí si ale s dlouhou přesilovkou příliš neporadili. Prosadili se jen jednou a až poté, co skóre otevřel hostující Koudelka.

„Na tabulku se nám dívá hezky, ale do ideálu máme ještě hodně daleko,“ krotí euforii trenér Všestud Milan Bulva. Před zápasem řešil řadu omluvenek. Další citelný zásah do obměněné sestavy přineslo vyloučení. „V derby je to hodně znát. Nikdo nechce dát metr zdarma. Ale bylo to odbojované a jen škoda tyčí či břeven. I tak se utkání muselo líbit, mělo vše, co k derby patří. Plusový bod z penalt je dobrý, ale musíme se dát dohromady a připravit na další zápasy,“ rozebíral zápas kouč Viktorie.

Ani domácí zdaleka nešli do boje kompletní. „Chybělo nám pět hráčů ze základní sestavy, a to bylo hodně znát. V zápase jsme hodně chybovali. Naštěstí nás soupeř nedokázal potrestat, myslím, že dokonce pětkrát nastřelil brankovou konstrukci, která nám nakonec napomohla alespoň k bodu,“ poznamenal k utkání brankář Vojkovic Pavel Heimrath nejmladší.

Libiš v souboji rezerv v Zárybech gólově nevytěžila úvodní poločas, ve druhém už začali hrozit i domácí. Po hodině hry navíc přišlo diskutabilní vyloučení Eisnera, proti němuž hosté později podali oficiální protest.

Mohl bych tě nakopnout do pr…, slyšel sudí

Libišský záložník se pustil s rozhodčím Kulhánkem do diskuse, kterou ukončila až červená. Všemu předcházela banální situace, v níž se sudí měl připlést hráči do cesty. Na opakované upozornění, aby si příště dával pozor přišla „žlutá“ odpověď. Podle Libišských ji navíc měl doprovodit komentář: „Jdi do pr…, já ti nemám co uhýbat.“

Na to měl Eisner reagovat slovy „Když se nám tam budeš příště plést, tak tě můžu nakopnout do pr….“

Podle hostí to nebylo řečeno v afektu, ale v rámci běžné komunikace mezi hráčem a rozhodčím. „Větu o nakopnutí do pr… jsem neřekl ve smyslu, že bych ho chtěl schválně nakopat do zadku, ale to pochopili na hřišti všichni kromě něj,“ vyjádřil se třiatřicetiletý hráč k vyloučení na klubovém webu. „I rozhodčí si musí sáhnout do svědomí. Jeho slova slyšelo víc hráčů,“ přisadil si i trenér kohoutů Blahoslav Urbanec.

Rozhodčí Kulhánek si ale trvá na svém: „Nic takového jsem neříkal, tvrdí to jen vyloučený hráč Libiše.“

Domácí přesilovku přetavili po rohu záhy ve vedení, o které je chvíli před koncem připravil „nezákrok“ brankáře Valentina po dalekonosném pokusu Vdovicyna. „V prvním poločase jsme měli vést tři-nula a nemuselo vůbec k ničemu dojít. Jinak musím kluky pochválit, že i v deseti vyrovnali a odmakali to,“ dodal k utkání Urbanec.

Dolní Beřkovice – Mšeno 1:2 (1:0)

Branky: 44. Kratochvíl – 63. Zajíc, 77. Wasyliw. Rozhodčí: Šulc. ŽK: 1:2. Diváci: 75.



Čečelice – Horní Beřkovice 6:1 (3:0)

Branky: 14. P. Zeman, 22. Resl, 30. Kundrát, 62. Palička, 69. Kábrt, 85. Prejza – 83. Chudoba. Rozhodčí: Pixa. ŽK: 4:2. Diváci: 70.



Vojkovice – Všestudy 1:2 np (0:0)

Branky: 84. Stuchlý – 82. Koudelka. Rozhodčí: Toráč. ŽK: 4:6. ČK: 15. Starý (Vš.). Diváci: 150.



Horní Počaply – Kostelec 4:3 (3:1)

Branky: 15. a 70. Fikart, 2. Dohnal, 31. Žídek z pen. – 44. Polyak, 62. Pazderka, 73. Toman. Rozhodčí: Suchitra. ŽK: 0:3. ČK: 30. Slezák – T. Novák. Diváci: 50.



Tišice – Pšovka B 1:2 np (1:0)

Branky: 41. Prejzek – 87. Dvorný. Rozhodčí: Blahout. ŽK: 3:3. Diváci: 155.



Záryby B – Libiš B 2:1 np (0:0)

Branky: 67. Carmine – 82. Vdovicyn. Rozhodčí: Kulhánek. ŽK: 1:3. ČK: 63. Eisner (L.). Diváci: 70.



V. Borek – Obříství 5:1 (2:0)

Branky: 10. Kováč, 28. Mihalík, 46. Hunčovský, 81. Vavrek, 84. Randák – 52. Tichota. Rozhodčí: Stibůrek. Hráno bez karet. Diváci: 100.

Pro Velký Borek nezvykle dlouhé čekání na první výhru ukončil na pátý pokus duel s Obřístvím. Podle trenéra Slavie ale zápas s nováčkem zdaleka nebyl tak jednoznačný, jak napovídá výsledek 5:1. „Pro hosty je krutý,“ přiznal sportovně Zbyněk Štrupl. „Za tři body jsme rádi, nás podržel Lukáš (Procházka) v bráně, ale herně to nebylo vůbec dobrý, spíše jsme výhru ubojovali.“

K hladkému vítězství měly doma nakročeno také Horní Počaply, Kostelec povzbuzený z minula první výhrou přetlačily přes tříbrankové vedení nakonec jen nejtěsněji. „Kdybychom po půlce vedli šest-jedna, nemohl nikdo nic říct. I když jsme z toho ještě udělali trochu drama, tak jsme myslím zaslouženě vyhráli,“ byl přesvědčený Pavel Dohnal, který byl u všech tří gólů svého týmu v první části. „Kromě toho jsme šli asi čtyřikrát sami na gólmana, bohužel to Mára Minář nevyřešil. Až v závěru jsme dostali zbytečný gól ze standardky,“ popisoval jednoznačný první poločas. Ten přinesl po vyloučeném na každé straně. Minule čtyřgólový střelec Tomáš Novák se pakoval po urážce soupeře, domácí Daniel Slezák za to uštědřil „výchovnou“ facku.

Poslední zůstávají Dolní Beřkovice. Útočně laděný tým vyhrál nad Mšenem brankou do šatny úvodní poločas. Ve druhém ale našli pevnější půdu pod nohami hosté a dvěma góly otočili. „Kvůli absencím v sestavě jsem nám moc šancí nedával, ale věřil jsem, že se o výsledek popereme. To se také stalo. Semkli jsme se a všichni dřeli na sto procent,“ mluvil o zlatých třech bodech hrající kouč Jiří Guttenberg. Kromě bojovnosti chválil především výkon obrany.