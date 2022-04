„V zápase s takovým výsledkem to nebyla žádná věda, ale jsem rád, že se zadařilo,“ okomentoval svůj počin odchovanec Kralup. Toho povzbudil vedoucí gól v utkání natolik, že ve zbylém čase zavěsil ještě čtyřikrát. Podobnou střelnici si otevřel naposledy jako mládežník, kterým byl ještě v loňském roce. „V chlapech jsem se teprve rozstřílel,“ pousmál se.

K dobré náladě má důvod. Vždyť v první „regulérní“ sezoně v dospělé kategorii je už na šestnácti trefách. Produktivnější jsou v celé soutěži jen čtyři borci – kromě dvou ex-kralupských Adama Knoflíčka (Sazená, 32 gólů) a Pavla Mráze (Nová Ves, 31), kteří hrají vlastní střeleckou ligu, ještě Viktor Kyliánek z Chvatěrub (21) a Michal Fafejta z Ledčic (17). „Neříkám, že jsem se po posledním zápase na tabulku nepodíval, jinak to ale moc nesleduji," ujišťuje. „Jsem rád, že se zatím docela daří. Snad to takhle půjde i v dalších zápasech," přeje si.

O možnostech středního záložníka, který kromě zakončování umí šance i vytvořit pro spoluhráče, pochopitelně ví také vedení klubu z Olší. „Jedná o talentovaného hráče, který má velký potenciál, ale musí na sobě zapracovat přístupem a po fyzické stránce,“ doplňuje na Glogasovu adresu předseda FK 1901 Luboš Černý.

Libišský brankář neměl svůj den, Sokol byl v Kolíně na ručník už o půli

„Celkově je ročník 2002 a 2003 budoucností našeho B-mužstva, které chceme stavět na vlastních odchovancích. Momentálně je tam hodně hráčů, kteří patří vlastně do širšího kádru A-mužstva," poukazuje předseda Černý na Pakandla, Kliera, Psotu, Jeleňáka, Tsoku a právě Glogase. Pro jejich růst by bylo záhodno hrát kvalitnější soutěž než jen tu nejnižší. „Čeká nás hodně práce, ale do budoucna bychom chtěli, aby rezerva hrála nejvyšší okresní soutěž, tedy okresní přebor,“ potvrzuje Černý.

A jak vidí svou budoucnost směrem k áčku samotný Michael? „Áčko zatím neřeším. Chceme s klukama v béčku postoupit. To je pro mě v této sezoně nejdůležitější. Abych mohl střílet pět gólů i ve vyrovnanějších zápasech,“ plánuje v dobrém rozpoložení. Nakročeno zatím je. S rezervou na čele B skupiny IV. třídy drží krok jen Chvatěruby. Třetí Čechie ztrácí šest bodů a zbytek pelotonu více než dvojnásobek.

I. B: Kralupy přetlačily Lužec v závěru, super zápas kazila Byšicím "jen" prohra

Kromě postupu a výkonů na hřišti se Michael Glogas jako student závěrečného ročníku kralupského gymnázia soustředí v těchto dnech také na složení maturitní zkoušky, jejíž část už má za sebou. Zbytek volného času už zabírá fotbal. K němu ho ve čtyřech letech přivedl táta, ten hrával dokonce na úrovni pražského přeboru. Jablko nepadlo daleko od stromu, oba spojuje i stejná pozice na hřišti, tedy střed záložní řady. Oblíbeným Michaelovým klubem je Barcelona, z hráčů nejvíce obdivuje mladé supertalenty Pedriho či Gaviho. „Ale nejraději koukám na Messiho,“ neopomene zmínit ani bývalou superstar z Camp Nou.