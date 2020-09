Počaply sice dorazily k nedělnímu utkání do Tišic s vizitkou jednoho ze tří mužstev, která v úvodních dvou kolech nezaváhala. Zároveň ovšem zcela bez náhradníků.

Ujištění o tom, že domácí jsou poněkud jiný „level“ než nováček z Liběchova či zatím bezradné Vojkovice, přišlo záhy poté, co hosté hned v úvodu promarnili po namazání od soupeře velkou šanci. Ďurindové a spol. velmi brzy začali pohlednými akcemi bavit sebe i diváky a vydrželi prakticky po celý zápas.

Byť do zakulacení výsledku jako by se střelcům v poslední půlhodině úplně nechtělo, desítka nakonec padla. Po většinu času jen bránící hosté se připomněli jednou v každém poločase.

V publiku nechyběla ani četná skupina pozorovatelů z Čečelic. Právě na jejich pažit se Tišice vypraví v příštím kole a očekávat se dá nesmlouvavá bitva. Také svěřenci trenéra Jiřího Kábrta budí svými výsledky respekt.

Čečelice si po týdnu zopakovaly vysoké vítězství s nulou vzadu. K „bůru“ ve Vojkovicích dvakrát přispěl Pavel Douděra, který se tak gólově prosadil ve všech třech podzimních zápasech.

Na druhé místo se posunul Velký Borek, jehož zápas přilákal podruhé v řadě nejpočetnější návštěvu kola. O tom, že ze hřiště na Pšovce odcházeli spokojenější příznivci Slavie, rozhodl dvěma góly sváteční střelec Lamač. „Hodně bojovné utkání. Řekl bych, že jsme ho měli pod kontrolou a zaslouženě vyhráli," uvedl trenér vítězů Zbyněk Štrupl.

Navlas stejné příznivé skóre jako Čečelice (11:0) si z posledních dvou zápasů odneslo i Mšeno. Střelecké kvality jeho jarní posily Martina Veselého naplno pocítily Horní Beřkovice. Bývalý hráč Liběchova, Vysoké či mělnického FC přispěl k prvnímu podzimní nezdaru Slovanu hattrickem.

„Hosté se prezentovali sympatickou hrou, ale my jsme si šli svou cestou a naprosto zaslouženě jsme si připsali tři body,“ glosoval trenér vítězů Jiří Guttenberg utkání, v němž jeho tým rozložil „kanára“ rovnoměrně do obou poločasů.

Na dramatický zápas až do poslední chvíle museli diváci jinam. V sobotu do Libiše, v neděli do Všestud.

Četnými absencemi strádající rezerva kohoutů rozehrála duel s Dolními Beřkovicemi nad očekávání. Herně lepší hosté dokázali libišský beton prorvat po změně stran a dvěma góly srovnali.

Sokolové přesto o první podzimní povzbuzení nakonec nepřišli. V závěru vrátil vedení na jejich stranu Tvrdý. Podle trenéra Urbance šlo o odměnu za bojovnost a kolektivní výkon.

Ve Všestudech navzdory ráznému nástupu domácích pohnuli výsledkem jako první hosté z Kostelce, a dokonce dvakrát. Druhý poločas ale nezvládli podle představ. V rychlém sledu si vykoledovali nejen vyrovnání, ale také červenou kartu. V rozstřelu sice viktoriáni minuli hned první střelou, ve třetí a šesté dvojici ale zaváhal vždy hostující střelec.

1. kolo (3. hrané): Všestudy – Kostelec n. L. 2:2 pen. 5:4 (69. a 75. Šimek – 18. T. Novák, 21. D. Novák, ČK: 78. Hlavatý – K.), Libiš B – Dolní Beřkovice 3:2 (26. Douša, 28. Ryšlavý, 86. Tvrdý – 52. Kmoch, 61. Menčl), Mšeno – Horní Beřkovice 6:0 (31., 77. a 89. Veselý, 16. Guttenberg ml., 36. Valenta, 68. Zajíc), Liběchov – Obříství 0:2 (15. z pen. Reichert, 54. Tláskal, ČK: 26. Malák – L.), Vojkovice – Čečelice 0:5 (11. a 19. Douděra, 32. z pen. Resl, 55. Palička, 75. Kundrát), Tišice – Horní Počaply 10:2 (6., 23. a 50. L. Ďurinda, 20. a 60. Ďurinda, 35. a 58. Vávra, 18. Lauda, 51. Škoda, 80. Hybš – 30. Kaňka, 88. z pen. J. Dohnal), Pšovka B – Velký Borek 0:2 (20. a 61. Lamač).