Všechny poslední vzestupy na lavičce „šéfuje“ trenérská dvojice z jediné rodiny. Do fotbalového kolotoče doma, kde i dohrával jako hráč, naskočil nejdříve Michal Tyle (47), nevlastní syn Lukáš Verner (28) se přidal pár měsíců poté. „Hlavní slovo má táta, nicméně z devadesáti procent se na všem shodneme. Oba jsme horké hlavy, takže občas nějaká rozmíška přijde,“ nechal v obsáhlém rozhovoru o úspěšném týmu nahlédnout do fungování dvojice mladší z nich.

Jak vám to na lavičce společně klape? Kdo má třeba poslední slovo?

Už když jsem do toho s tátou šel, řekl, že bych to bez něj nedělal. On je pro mě ten hnací motor být na hřišti perfekcionista, řešit každý detail a chtít být nejlepší. Hlavní slova má táta, nicméně z devadesáti procent se na všem shodneme. Oba jsme horké hlavy, takže občas nějaká rozmíška přijde, ale díky tomu to funguje o to lépe, jsme k sobě upřímní a říkáme si vše na rovinu.

Máte nějak rozdělené kompetence?

Kompetence máme rozdělené tak, že já mám na starost veškeré herní i taktické věci, skladbu tréninku a on dohlíží na to, aby vše fungovalo jak má. Dává mi hodně volnosti, takže i skládání sestavy mám na starost já s tím, že pokud máme na nějaké pozici otazník, tak vždy konzultujeme společně.

Řešíte fotbal i doma?

Jak to bývá asi v každé fotbalové rodině, tak se u nás fotbal řeší pořád. Pokud nám to volný čas dovolí, snažíme se objíždět i ostatní zápasy v okolí.

Co v klubu říkáte na famózní start do vyšší soutěže? Dalo se něco takového vůbec čekat?

Až tak povedený vstup jsme nečekali, nicméně vzhledem k tomu, jaké přišly posily a jaké dávky kluci absolvovali v přípravě, jsme se vstupu do soutěže nebáli. Pevně věřím ve schopnosti a odhodlání našeho týmu, v tomto směru je celá kabina nastavená skvěle. Samozřejmě pořád bereme v potaz, že jsme nováček, zůstáváme nohama na zemi a přistupujeme k tomu s pokorou. Do sezony jsme hlavně chtěli tým stabilizovat a více se sehrát, protože těch změn v týmu nebylo málo a než si kluci zautomatizují některé návyky, tak to chvíli potrvá. Každopádně půjdeme zápas od zápasu a uvidíme jaký bude výsledek.

V čem podle vás spočívá největší kouzlo vašeho týmu?

Tady mě hned napadá jasně slovo soudržnost. To jak držíme pospolu jako tým, je až neuvěřitelné. To byla jedna z věci, na kterou jsme se po našem příchodu chtěli zaměřit a to stmelit tým, což se nám více než dobře podařilo. Trávíme s klukama společně čas i mimo hřiště, ať už na jiných fotbalech, tenise nebo třeba v centru Prahy. Ač tu jsou kluci, kteří hráli A-třídu nebo dorosteneckou ligu, tak jsme všichni na stejné lodi a pro každého je tým na prvním místě, na čemž si dost zakládáme. Další faktor vidím v tom, že se snažíme dělat fotbal jinak, než je v okolí zvykem. Snažíme se mít tréninky v co největší intenzitě, všechna cvičení děláme s míčem a spoustu věcí děláme v intervalových cyklech, aby vše mělo drajf. V neposlední řadě musím vyzdvihnout přístup kluků, většina do toho dává maximum a někdy jdou až za hranu. Důležitým aspektem je i důvěra mezi námi, řešíme s kluky často i osobní věci mimo fotbal, se kterými se nám svěří. Pokud chcete, aby do toho vaši svěřenci dávali maximum, musíte jít příkladem. Jsem na kluky velice pyšný, to jací jsou fotbalisti, ale hlavně jací jsou charakterově. Je důležité s týmem pracovat i po psychické stránce, aby se nebáli hrát pořád stejně. Občas na kluky doléhají tíhy okamžiku v důležitých zápasech, ale pokud máte takto mladý tým, tak s tím je třeba počítat, ale od toho tu jsme my trenéři, abychom jim dali dostatečnou podporu.

Hraje roli třeba i pověstný nováčkovský elán?

To si úplně nemyslím, máme teď dva postupy za sebou a přistupujeme ke každému zápasu stejně. Minulý rok ve třetí třídě jsme byli také nováček a dotáhli jsme to až k prvnímu místu a vysněnému postupu, o kterém se zde několik let zpátky ani nesnilo.

Lidem ve Chvatěrubech musíte v poslední době dělat svým fotbalem velkou radost…

Je to tak a moc nás to těší. Je cítit, že fotbal ve Chvatěrubech začíná táhnout lidi čím dál víc. Tady určitě za zmínku stojí náš nejvěrnější příznivec pan Panocha, kterému je 94 let a nevynechá jediný zápas. I tohle je jeden z hnacích motorů týmu, že nesmíme polevit.

Spoléháte na nějaké hráčské individuality?

Přestože v týmu máme mnoho skvělých individualit, je důležité, aby to fungovalo především dohromady jako celek a kluci si na hřišti vyhověli. Každopádně například Tadeáš Novák je i přes svůj nízký věk velice vyspělý brankář a velká opora týmu, ať už na hřišti, tak v kabině. Kdyby zůstal u fotbalu na vyšší úrovni, kde v osmnácti byl už dvojka v divizním áčku Meteoru, mohl se v budoucnu vypracovat ještě výš.

Ve střeleckých manévrech pokračuje Martin Žižka, loni nejlepší střelec III. třídy…

Pokud mu drží zdraví, nebojím se říct, že to je nejlepší hráč celé soutěže. Je i neskutečný dříč a hlavně skvělý člověk, který i přes zdravotní lapálie táhne náš tým. Každý jeho gól v nitru slavím strašně moc. Vím, čím si prošel, a jsem hlavně za něj rád, že mu to tam padá a vrací se mu to, co do toho dává.

Zdá se, že si sedli i nově příchozí hráči – Denis Rous i Adam Knoflíček už se prosadili střelecky a zařídili většinu z gólů. Velký přínos pro vás?

Ano, všichni nově příchozí hráči zapadli skvěle. O Adama jsem měl velký zájem, takový typ hráče nám chyběl. To, s jakou lehkosti hraje, je kolikrát až neuvěřitelné, ve finální a předfinální fázi je neskutečně silný. Zjistili jsme, že máme i hodně podobný pohled na fotbal a stali se z nás velmi dobří přátelé, upřímně si bez něho už sestavu nedokážu představit. Co se týče Denise, tak to byla práce Adama, který se s ním zná už pár let a pomohl nám ho k nám dostat, přestože o Denyho byl zájem z A třídy a krajského přeboru. Nicméně pořad je to velice mladý hráč a musí se nim umět pracovat. Oba u nás dostali novou chuť do fotbalu a potvrzují to svými výkony na hřišti. Skvěle se uvádějí i další dvě posily Honza Pospíchal s Kubou Šibravou, kteří přišli z Jíloviště, hrající A třídu. Jakub je motor týmu, za zápas má nespočet odehraných míčů, a ač není tolik vidět čísly, je to jeden z nejdůležitějších hráčů. Klukům jsem strašně vděčný, že dali přednost nám, ať kvůli partě či trenérům, před nabídkami jiných týmů. Například Pospa (Honza Pospíchal) s námi odjel už zimní soustředění, ze kterého byl unesený a tam padly první náznaky, že by to mohlo klapnout. A přivedl sebou Šibiho (Jakub Šibrava), který nás uchvátil hned první trénink. Každopádně v zimě bychom chtěli tým doplnit o jednoho až dva nadstandardní hráče, které máme dlouhodobě vytipované, první oťukáváni již proběhlo a vypadá to nadějně.

Překvapilo vás dosud vůbec něco v přeboru?

Že by nás něco nějak extra překvapilo, se říct úplně nedá. Možná jsme čekali, že se týmy budou snažit hrát více fotbal, ať už například s nějakou výstavbou od brankáře, nebo více kombinačně. Co mě lehce mrzí, občasná brutálnost některých zákroků, které mnohdy nejsou trestány ani červenou kartou. Pořád by se mělo brát v potaz, že všichni jdou po víkendu do zaměstnání nebo školy, proto by se za mě hráči měli více chránit. To, že za vulgarity vůči rozhodčímu dostane hráč větší trest, než za nějaký kriminální zákrok, za mě není vůbec v pořádku. Za obě tyto věci by měly padat vysoké tresty, aby se to z hřišť opravdu vymýtilo a vídali jsme tyto věci minimálně.

Který z těch čtyř zápasů byl zatím nejtěžší?

Těžko říct, všechny zápasy byly složité, neboť jsme zatím nehráli ani jeden v plné sestavě, nebo kluci nehráli úplně stoprocentně fit. Mrzí to hlavně proto, že během přípravy většina odběhala a dotrénovala vše, co měla. Pokud bych však měl vybrat jeden zápas, tak asi ten v Obříství, kde to byl spíše remízový zápas. Výkon z naší strany nebyl takový, jaký bychom si představovali, na druhou stranu jsme tam byli ve velice okleštěné sestavě. Každopádně taková výhra je cennější, než někoho porazit 6:0.

Kam až to budete chtít po takovém rozjezdu dotáhnout?

Myslím, že na nějaké predikce je určitě ještě čas. Samozřejmě chceme být co nejvýš, ale pořad jsme nováček soutěže a přistupujeme k tomu s dostatečným respektem, bez unáhlených prohlášení. Nejdůležitější je, aby se nám vyhýbala zranění, pokud tomu tak bude, věřím, že bychom se mohli pohybovat v horních patrech. Potenciál týmu je obrovský, je jen na nás, jak s tím naložíme.

Fotbalisté Chvatěrub na jaře oslavili postup do okresního přeboru, v něm zahájili ve velkém stylu