Mšeno - Dolní Beřkovice 2:1 (1:1)

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: Pokračovali jsme v našich nevýrazných výkonech. Dostaneme se do vedení 1:0 a i když jsme si vytvořili dost šancí na to, abychom šli do vedení 3:0, necháme soupeře lacině srovnat na 1:1. Do druhé půle jsme chtěli vstoupit aktivně a strhnout výhru na svou stranu. To se nám podařilo až v závěru zápasu, když hosté hráli bez vyloučeného hráče a před tím neproměnili několik šancí. Náš výkon opět nebyl dobrý a vyhráli jsme jen díky naší vůli a Milerovi, který pochytal šance hostů.

Jaroslav Kmoch, hráč Dolních Beřkovic: Jeli jsme do Mšeno s tím, že chceme udělat nějaké body. Na to, že to byl od začátku boj s větrnými mlýny, jsme podali solidní výkon. Za zmínku stojí výkon rozhodčího, protože to byla tragédie a zápas dost ovlivnil.