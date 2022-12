„Do týmu se nám povedlo přivést čtyři nové hráče, kteří jsou fotbalově velice vyspělí. Důležité bylo, aby se podařilo kluky začlenit do naší party. To se povedlo okamžitě a bylo to vidět v zápasech i mimo ně,“ souvisí podle Libora Tichoty lichotivé pololetní vysvědčení právě s příchody zkušených posil. Vždyť třeba exligista Michal Pávek hrál ještě na jaře divizi. Praxi z vyšších tříd měli Pavel Novotný, Václav Turek i nejmladší z noviců Jakub Sklenář.

Podle Libora Tichoty přitom nešlo jen o samotné výkony zmíněných hráčů. „Svými příchody do týmu přinesli zdravou konkurenci pro hráče, kteří už byli zvyklí hrát stabilně každý zápas. Všichni se začali zlepšovat, snažit se a podávat lepší a lepší výkony, aby právě oni hráli v základní sestavě. Myslím, že to je hlavní důvod, proč se nám podzim tak povedl a vyústil v osmibodový náskok,“ uvažuje trenér a jedna z dalších opor.

Zaostřeno na okresní přebor: kdo střílel góly, sbíral karty a čistá konta?

Tažení celku od Labe odstartovala hubená výhra nad později posledními Vojkovicemi. Následovala trojice nejvýraznějších triumfů – vždy o tři góly zpět zůstaly oboje Beřkovice i nebezpečné béčko Pšovky. Těsná výhra v Libiši byla v derby o to cennější. Následná domácí porážka 2:3 od Vraňan ale prvním šokem a nakonec i jediným. Trenér Tichota u něj navíc nebyl.

Přes remízu na neutrální půdě Vysoké se tým vrátil na vítěznou vlnu, ze které už neslezl. Vyhrával o gól, maximálně dva. Jenže povedlo se mu to i tehdy, když v Čečelicích prohrával po deseti minutách druhého poločasu o tři branky. Konečný výsledek? 4:3 ve prospěch Obříství. „Pro mě jeden z nejkrásnějších zážitků jako trenéra. Výsledek mi dokázal u všech hráčů velký progres oproti minulým sezonám, jak fotbalový, tak i mentální,“ vrátil se Tichota rád ke gólově nejbohatšímu utkání podzimu.

Za nebývalou touhu po vítězství chválí všechny hráče, kteří se v prvních třinácti zápasech sezony dostali na hřiště. Jednoho by ale přece jen rád vyzdvihl. Řeč je o Petru Tláskalovi. „On sice není rád za post středního obránce, který tuto sezonu hraje, protože je to ofenzivně laděný hráč, ale výkony, které předvádí na své nové pozici, okouzlují mě, hráče i nezaujaté fanoušky. V každém zápase z něj herní pohoda vyzařuje, nemá problém si vzít penaltu v poslední minutě za nerozhodného stavu a s klidnou hlavou proměnit,“ ocenil Tichota čtyřiadvacetiletého autora šesti podzimních branek, které z něj dělají druhého nejlepšího střelce mužstva za desetigólovým Jakubem Šulcem.

Chce to klid! V minulosti jsem byl zbrklý, přiznává hattrickář z Obříství

Přestože podzim neměl z pohledu Libora Tichoty prakticky chybu, uvědomuje si šéf kabiny Obříství, že soutěž je teprve v poločase. „Teď to vypadá nádherně, ale osmibodový náskok se může rozplynout během tří nepovedených zápasů. Vysoká i Velký Borek jsou silné týmy, které se o první místo určitě budou chtít ještě porvat,“ očekává Libor Tichota náročné jaro.

S týmem prý samozřejmě udělají vše pro to, aby dál vyhrávali a zůstali na první příčce i po 26. kole. A pokud by se to povedlo? „Určitě bychom to museli prodiskutovat se všemi členy, jestli máme vůbec zájem hrát vyšší soutěž. Za sebe můžu říct, že jsme v okresním přeboru spokojení a nic nás do vyšší soutěže netlačí. Pro mě je nejdůležitější, aby jsme měli dobré vztahy v kabině i mimo ní s hráči "kamarády" a hlavně, aby nás všechny fotbal nadále bavil a dělal nám radost. Raději než postup bych viděl v našem klubu další dva týmy mládeže,“ uzavírá.