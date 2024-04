Vysoká - Velký Borek 7:1 (1:0)

Luboš Randák, vedoucí Velkého Borku: Zápas nás vrátil do reality a ukázal, na čem všem je třeba pracovat, aby se takový debakl neopakoval. Byl to fakt zápas blbec se vším všudy. Minimálně čtyři branky jsme domácím doslova darovali a ti nám názorně předvedli, jak se nabídnuté šance proměňují. První půle vyrovnaná, domácí více na míči, my zase běhavější bez nějakých větších šancí, přesto jsme inkasovali, kdy jsme si dopravili, ani nevím, zda to byl centr, míč do branky. Naše náznaky šancí končily špatným řešením finálních přihrávek, kdy jsme se železnou pravidelností volili to nejsložitější řešení. Před pauzou rozhodčí odpustili domácím jasnou červenou kartu, kdy po nešetrném zákroku Štolby mohl být Kuba Junek rád, že to neskončilo zlomeninou. Jinak ale poločas takticky zvládnutý dobře. V kabině jsme si řekli určité pokyny, které měly pomoci srovnat skóre, to bychom ale nesměli dělat nesmyslné chyby, kdy jsme branky domácím doslova darovali… Najednou to bylo 4:0, Tomáš Krajník ještě snížil, vzápětí jsme opět inkasovali a naše hra se úplně rozpadla. Takže výsledkem nepovedeného utkání jsou dva zranění v našich řadách, ostudné skóre a odhodlání napravit si reputaci proti Byšicím, které hostíme příští sobotu. Tentokrát jsme dobrému výsledku opravdu moc naproti nešli.