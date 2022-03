„Upřímně mohu říct, že to jako nějaké extra překvapení neberu,“ vyjádřil se po utkání trenér Slovanu Jiří Polák a navázal: „Ale spíš z důvodu, že jsem nebral v potaz kolikátý v tabulce soupeř je. Beru to jako zaslouženou výhru. Hodně odpracovanou a ubojovanou. Fotbalu méně, ale hrálo se neustále nahoru dolů. Fyzicky náročné utkání.“

Přestože Beřkovičtí doplnili tým pouze o dva mladé navrátilce a jinak zůstal víceméně stejný jako na podzim, svou roli nejspíš sehrála zimní příprava. „Myslím, že se podařilo a byla kvalitní,“ přikyvuje na souhlas znovu Polák.

Ten mohl být na startu jara asi nejvíce rád za to, že se mu sešla skoro kompletní sestava. Na rozdíl od některých podzimních zápasů tak bylo možné ordinovat i taktiku k utkání. „Vysoko jsme napadali rozehrávku kapitána Tomana. V tu chvíli neměl soupeř rozehru a nedostával se do hry Pajkrt. To byl náš cíl a soupeř s tím nevěděl rady,“ prozradil recept na úspěch, který je pochopitelně tím nejlepším povzbuzením do druhé části sezony. „Sestoupit nechceme, to si asi nepřeje nikdo, ale odstup na týmy před námi je stále veliký,“ uvědomuje si Jiří Polák, že vyhráno po jedné bitvě ještě zdaleka není.

I. B: Byšice za vyloučení brankáře platily, Lužec dal šach mat i v deseti

V případě Kostelce pak nejspíš nešlo jen o nějaký ojedinělý výpadek, při kterém se sešlo vše špatné. „Už podle zimní přípravy a výsledků v přátelácích se dalo tušit, že je něco špatně a nefunguje nám to. Dnešek toho byl vyústěním,“ shrnul třetí porážku svého týmu v soutěži Jakub Pajkrt.

Trenéři či vedoucí mužstev mohou svá hodnocení zápasů posílat vždy nejpozději do pondělního poledne formou SMS na tel. 724 404 506, mejlem na lubos.kurzweil@denik.cz, případně přes facebook, či WhatsApp. Děkujeme!

Jeden z lídrů mužstva vidí největší problém v četných absencích, ať už kvůli zraněním, nebo pracovnímu vytížení. „Po podzimu všichni mistři světa, dnes nás bylo sotva jedenáct,“ ulevil si. A samotný zápas? „Domácí neměli co ztratit, na tragickým terénu jim stačilo jen bojovat, vyhrávat souboje a tomu my jsme se vůbec nepřizpůsobili a ani trochu nevyrovnali.“

Výsledek podle bývalé opory divizních Neratovic nakonec potvrdil, že v okresním přeboru může každý porazit každého. „Dokonce si myslím, že je velká náhoda, že jsme na podzim dokázali získat tolik bodů, spoustu z nich jsme uhráli se štěstím o jeden gól. Takže pokud se nedáme hlavně zdravotně a herně do pořádku, mám obavy, jak to na jaře bude vypadat,“ uzavřel Jakub Pajkrt.

Velká Dobrá pro Dynamo, domácí si devadesát minut neškrtli

Novým lírem Čečelice

Nabídkou na první místo nepohrdly Čečelice, které si pro pátou výhru v řadě zajely do Vraňan. Dvakrát k ní přispěl i nejlepší střelec soutěže David Černý. Posledních dvacet minut domácí dohrávali bez vykartovaného Bambase.

„Soupeře jsme po celé utkání kondičně i herně převyšovali. Byla u nás vidět určitá nerozehranost a dlouho se nám nedařilo výrazně výsledkově odskočit. Soupeř hrozil sice sporadicky, ale o to nebezpečněji. Získali jsme tři body ze hřiště soupeře a to se počítá,“ řekl k utkání trenér Jiří Kábrt.

Ve stejném duchu, jak končili podzim, začali odvety ve vzájemném utkání hráči Mšena a Všestud. Tým z Kokořínska podlehl soupeři z vyšších příček, aniž by sám okusil radost ze vstřeleného gólu. Viktoria naopak stihla hned čtyři, sama neinkasovala už tři kola v řadě.

Podle trenér Mšena Jiřího Guttenberga ale výkon zdaleka tak beznadějný nebyl. „Všestudy mají kompaktní mužstvo, které vhodně doplnili a budou opět hrát na čele tabulky. Nepamatuji si, že bychom si proti tomuto soupeři někdy vytvořili tolik šancí jako v tomto zápase. Ale dnes bychom gól nedali, i kdybychom hráli až do večera. Naše hra nebyla špatná, jen jí chybělo gólové vyjádření. Výsledek je pro nás hodně krutý.“

Okresní jaro začalo kontumací. Lídr trojky se na start těšil marně

Reznerova trpká premiéra

Velkým otazníkem bylo téměř až do úvodního jarního hvizdu, kdo převezme trenérské žezlo u libišského béčka. Blahoslava Urbance, který byl služebně nejstarším trenérem soutěže, nakonec nahradí Jaroslav Rezner. V Dolních Beřkovicích nezažil premiéru, na kterou by zrovna vzpomínal. Hosté v základu i se třemi dorostenci chytili i přes vyrovnaný úvod sedmičku. Zpočátku přitom podle hostů opakování nejvýraznější porážky z podzimu rozhodně nic nenasvědčovalo. „Výborných úvodních třicet minut, neproměněné šance a následně kolaps,“ bilancovali Libišáci zápas na svém webu.

Přímý souboj o čtvrtou příčku pro sebe rozhodlo Obříství, které zasadilo béčku Pšovky po jednom gólu v každém poločase. Domácí tvrz u Labe tak Sokol uhájil i před jedním z nejnebezpečnějších týmů na venkovních hřištích.

14. kolo: Mšeno - Všestudy 0:4 (43. Hakl, 55. Ježek, 85. Brázda, 89. Kympl), D. Beřkovice - Libiš B 7:0 (22. a 69. Kvída, 44. a 82. J. Kmoch, 11. Těmín, 48. Menčl, 89. Brzek), H. Beřkovice - Kostelec 4:2 (15. a 85. z pen. Doležal, 54. Brůža, 79. Lopata - 2. Holubář, 78. Hlavatý), Obříství - Pšovka B 2:0 (8. Franz, 77. Tichota), Vojkovice - Vysoká 0:0 pen. 7:6, H. Počaply - Tišice 0:4 (43. a 69. Novák, 33. Lauda, 85. Hybš), Vraňany - Čečelice 1:3 (13. Motejzík - 21. a 70. Černý, 7. Douděra)