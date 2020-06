Úpravu, která má dát šanci přihlásit tým i klubům, v nichž už trenéři dané kategorie nesloží kompletní jedenáctku, v těchto dnech schválil výkonný výbor mělnického fotbalového svazu.

Novinka zatím platí pouze na soutěžní ročník 2020/2021. Podrobnější propozice komise mládeže při OFS upřesní v rozpise mistrovských soutěží. Jak by zápasy s nižším počtem hráčů mohly vypadat, si vedení svazu ověřilo i v nedávném ukázkovém utkání žákovských týmů Mšena a Všetat.

Trenéři na obou stranách po něm uvedli, že s novinkou by neměli problém a naopak by ji vzhledem k odlivu hráčů do starší kategorie, do větších klubů, případně i k jiným sportům uvítali.

Pro podání přihlášek mají oddíly - stejně jako v ostatních kategoriích - čas do poloviny června. Startovné za ně letos kompletně uhradí svaz.