Horní Beřkovice - Vysoká 0:4 (0:1)

Jiří Polák, hrající trenér Horních Beřkovic: „Těžko se mi to hodnotí. Hráli jsme vyrovnaný zápas. Dvě minuty před poločasem došlo ke zbytečné chybě a zranění hráče, hned jsme dostali gól. I když jsme jich mohli několik dát, neklid v koncovce nám to neumožnil. My jsme hráli a hosté zkušeně počkali a proměnili své šance. Člověk si řekne, že výsledek je jednoznačný, ale kdo byl na zápase, viděl, že hra byla úplně vyrovnaná.“

Martin Štolba, hrající trenér Vysoké: „Začátek zápasu se nesl v duchu prvního jarního oťukávání. Zápas ovlivnil abnormální vítr, který první poločas hrál proti nám. Za klíčové bych vyzdvihl hlavně schopnost našeho mužstva odolat tomuto počasí a udržet v prvním poločase čisté konto. Musím sportovně říci, že soupeř byl na tyto podmínky dobře připravený, ale naše obrana hrála zodpovědně a jednoduše. Co prošlo, pochytal pro tento den bezchybný brankář Chaloupka. Ačkoli nám toho soupeř a hlavně vítr moc nedovolovali, ještě do poločasu jsme se dostali díky rychlému brejku a přesnému zásahu Kettnera do vedení. Druhý poločas jsme chtěli využít počasí v náš prospěch a poslali na hřiště dalšího útočníka. Tento tah se povedl a díky útočné síle jsme do 55. minuty vstřelili další dvě branky, které jsme z brejku potvrdili ještě jedním zásahem. Soupeř, který v zimě rozšířil svůj rodinný klan o Marka, nám ke konci zápasu celkem zatápěl, ale náš strážce svatyně byl pozorný. Vítězství 4:0 pro nás bylo jako start do jara velmi důležité a budeme jej chtít potvrdit v dalším kole v prvním zápase na novém pažitu proti Pšovce.“