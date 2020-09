Také dva týmy, které v nedohrané sezoně patřily až do druhé poloviny tabulky, vykročily v úvodních dvou kolech nejlépe do nového ročníku fotbalového okresního přeboru. Spolu s Kostelcem a Horními Počaply zůstaly bez bodové ztráty už jen Čečelice.

ilustrační foto | Foto: Archiv

Právě loňský nováček se blýskl zatím nejvýraznější výhrou, od toho letošního z Liběchova se nedočkal výraznějšího odporu. Polovinu z šesti gólů vstřelil Pavel Douděra, jedna z mladých pušek Čečelic. Vedení tamního Sokola dobrý start do soutěže rozhodně nepřeceňuje. I trenér Jiří Kábrt má v živé paměti dvanáct let starou historii. Také tehdy tým vstoupil do soutěže slibně, pak se ale dostavila krize, která vedla až k sestupu do třetí třídy.