Tím fotbalisté přijdou o prvních pět jarních kol, respektive čtyři ve zbylých dvou okresních třídách. Kompletní program by se posléze musel vtěsnat do dvou měsíců. I když předseda okresního fotbalového svazu a šéf jeho výkonného výboru Jiří Kabyl přiznává, že by šlo o náročnou výzvu, dal by se podle jeho slov ročník s vypětím sil zachránit.

„Sportovně-technická komise už rozpracovává varianty, co by posunutí o kolik dnů změnilo. V příštím týdnu budeme vědět možnosti, do jakého termínu jsme schopní soutěže dohrát,“ potvrdil Jiří Kabyl, že se vedení soutěží nezvyklou situací zabývá.

Jedním dechem k tomu dodává: „Prioritou teď ale samozřejmě je, aby byli všichni zdraví. Fotbal určitě není nejnutnější věc na světě. Navíc podle toho, co nyní slyším (rozhovor vznikal včera v poledne), se obávám se, že opatření nebudou pouze na měsíc.“

Pokud by fotbal přece jen dostal zelenou po 12. dubnu, dala by se ztráta čtyř kol dohnat způsobem středa, sobota, případně natažením programu do dalších červnových víkendů. „Asi by to bylo hratelné – s vypětím všech sil a pochopením lidí, kteří jsou u toho. Budeme v tomto směru navíc závislí na rozhodnutí fotbalové asociace, potažmo UEFA. Soutěže na sebe navazují postupy a sestupy. Každopádně nikdo nechce nadřadit fotbal nad zdraví,“ řekl Jiří Kabyl.

O jeho poslední větě svědčí i přístup klubů. Drtivá většina z nich prý plánovala zrušit víkendové zápasy poháru i čtvrté třídy ještě předtím, než se tak stalo plošně po celé zemi. „Podle našich informací se na kluby obraceli především samotní hráči s tím, že nechtějí hrát. Měli asi podvědomý strach. I proto jsme předem vyhlásili, že necháme konání zápasu čistě na samotných klubech, bez poplatků za případné přeložení. Snad až na jedno volala všechna mužstva, že hrát nechtějí,“ uvedl.

Kromě dlouhodobých soutěží ohrožuje současná situace také žákovský Kába cup, jehož je Jiří Kabyl zakladatelem. A na který se pro letošní rok znovu sešel rekordní počet přihlášek. V tomto případě je manévrovací prostor přece jen o něco větší. Hrát by se podle patrona turnaje dalo bez kvalifikací (připadají na květen) třeba jen v rámci dvou finalových turnajů. V úvahu připadá i přesunutí celé akce na září. „Doufám, že co nevidět budou v souvislosti s koronavirem přicházet i nějaké lepší zprávy a brzy jej překonáme. A třeba i na konci června už si budeme moci udělat alespoň s dětmi nějakou radost,“ věří Jiří Kabyl.

A jak delegát, trenér a funkcionář, který coby bývalý profesionální fotbalista nežije od útlých let ničím jiným než kulatým nesmyslem, současnou absenci veškerého sportu snáší? „Je to smutný. Nemáte, co sledovat, o čem si povídat,“ odpověděl a navázal: „Na druhou stranu, pokud budeme vědět, že uděláme opatření na měsíc a všichni se toho zbavíme, asi budeme nadšení. Jen se obávám, jestli jsme všichni tak disciplinovaní, abychom byli schopní daná nařízení dodržovat, a nějakým obcházením nemoc neprotahovali.“