Sekretář, vedoucí A-mužstva, člen revizní komise, dříve trenér dorostu… Na oddílové úrovni zná Tomáš Přibík v FC Lobkovice fotbal z několika úhlů. Další si vyzkoušel v uplynulém volebním období, kdy byl členem sportovně-technické komise okresního svazu.

Především mezi kluby na Neratovicku je o něm známé, že si vlastní zkušenosti a poznatky nenechává jen pro sebe. Několika z nich už dříve pomáhal s nejrůznějším „papírováním“ i dalšími projekty.

Nyní by se rád podílel na chodu okresního svazu jako člen výkonného výboru. Netají se tím, že ho zaujala představa jednoho z kandidátů na předsedu, Slavoj Tichý by měl ve svém budoucím týmu rád zástupce všechny koutů okresu.

„Byl by blíže konkrétním problémům dané lokality a díky tomu by fungovala zpětná vazba mezi kluby a výkonným výborem,“ přiblížil Tomáš Přibík vizi, která jej zaujala. Podobně jako na Kralupsku Iva Lorence a v Mělníku Jiřího Kaisera.

Tomáš Přibík věří, že má co nabídnout. „Postupnými kroky na klubové úrovni jsem získal povědomí o takřka všech soutěžích na okrese. Od soutěže mladších žáků až po okresní přebor mužů. Mám tak vcelku zmapované, kterou soutěž a co nejvíce trápí, kde jsou jaké limity a na co by bylo dobré se zaměřit,“ říká o svých přednostech.

Přestože mu je teprve čtyřiatřicet, mezi funkcionáři rozhodně není žádným zelenáčem. Zpoza postranní čáry dělá fotbal od doby, kdy mu aktivní kariéru zastavilo už v dorosteneckém věku zranění.

„Jelikož fotbal byl pro mě vždy velikou vášní, chtěl jsem u něho zůstat,“ vrátil se do doby, kdy doma v Libiši začal působit jako asistent trenéra u dorostu. Ke stejné věkové kategorie později přešel do Lobkovic, kde už nyní patří k neodmyslitelným stálicím realizačního týmu.

A pokud se do vedení okresního svazu dostane? „V případě zvolení bych rád spolupracoval se všemi celky okresu a rád bych byl jejich prodlouženou rukou směrem do výkonného výboru a jeho jednání,“ zmínil Přibík.

Jeho plány se prý neomezují na to, zda se nakonec předsedou stane Slavoj Tichý, nebo druhý z kandidátů Jiří Guttenberg. „Byl bych rád součástí dění. Ať už jako podporovatel, či oponent, a to vždy podle mého uvážení a svědomí k danému tématu,“ plánuje Přibík, který při představení své kandidatury vyzval kluby, aby neváhaly nominovat i další do fotbalu podobně zapálené jako je on sám. „Čím víc nadšenců najdeme, tím víc pro fotbal uděláme,“ je přesvědčený.