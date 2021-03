FK Neratovice/Byškovice, klub s nejpočetnější členskou základnou na okrese, se přiklání na stranu dvaapadesátiletého Tichého. Ten v něm mimochodem v minulosti hrál a později i trénoval mládež.

„Zná fungování fotbalu na okrese od velkých klubů jako jsou Neratovice, tak menších jako Hořín či Vysoká. Má zkušenosti z krajské úrovně vedení fotbalu. Je to člověk, na kterého se můžu vždy spolehnout a vím, co pro něj fotbal nejenom na našem okrese znamená,“ tlumočil názor užšího vedení klubu jeho předseda Vladimír Kaňka.

Prezentace druhého z kandidátů Jiřího Guttenberga v podobě souhrnného e-mailu prý Neratovické neoslovila. „Více jsem se dočetl o tom, jak by nikdy nevolil pana Berbra, Libu či Malíka. Mě by ale zajímalo, jak by se snažil sehnat trenéry mládeže, podporoval mládežnické týmy, zvyšoval kvalifikaci rozhodčím…,“ dodal Kaňka.

K volbě Slavoje Tichého se podle informací Deníku přiklánějí také v sousední Libiši.

Diplomatickou odpověď zvolili na Pšovce. „Podle našeho názoru jsou oba kandidáti na takové úrovni, že v případě zvolení za předsedu OFS jsou schopni vykonávat funkci na požadované úrovni. Ostatní necháváme na řádné volbě na valné hromadě,“ sdělil předseda A-třídního oddílu Miroslav Šťastný.

V Zárybech se podle sekretáře tamního oddílu Borise Sedláčka poradí o tom, jak naloží se svým hlasem, ještě na páteční schůzi výboru. On sám by prý preferoval Slavoje Tichého.

Ne nepřekvapivě jej bude volit také B-třídní Vysoká, jako kandidáta jej totiž sama navrhla. Právě v klubu z hranice Kokořínska Tichý dohrával svou kariéru a před desítkou let tam krátce působil i jako trenér. Jak sám uvedl, v současnosti jej s Vysokou pojí kromě pokračujícího členství v IS FAČR už jen aktivní hráčská kariéra jeho syna, kterému občas fandí přímo z publika.

Předseda FK Václav Řízek jeho slova potvrzuje. „Nevykonává a v minulosti nikdy nevykonával v našem klubu žádnou funkci ve výboru. Není spjatý s žádným klubem jako jeho aktivní a významný funkcionář. Tato skutečnost se nám nelíbila u Pelty, stejně jako na úrovni okresu,“ přiblížil, co Tichému přihrálo v bývalém působišti pomyslné body.

Ve výkonném výboru by ale činovníci z Vysoké rádi viděli i druhého z kandidátů. „Vůbec si nemyslíme, že by Jiří Guttenberg konal něco nekalého, známe ho jako slušného, pracovitého a do fotbalu zapáleného činovníka. Předseda OFS by ale neměl být zároveň předsedou žádného z klubů na okrese,“ doplnil Václav Řízek.

V kralupském FK 1901 je rovněž favoritem Slavoj Tichý a za jedno jsou v tom prý i se sousedy z Čechie. „Nikdy jsme s ním neměli sebemenší problém. Vždy pomohl, když jsme potřebovali něco ohledně administrativy,“ prohlásil předseda klubu z Olší Luboš Černý.

„Budu ho volit jako člověka, kterého znám. Jiří Guttenberg je až moc vázaný na klub,“ dodal Černý, kterého svými názory na Tichého kandidaturu na stránkách Mělnickém deníku popudil bývalý předseda komise okresních rozhodčích. „Považuji ho za symbol všeho nekalého v mělnickém fotbale. Pan Kabyl je slabý odvar toho, co dělal on,“ ulevil si Černý na adresu Löffelmanna.

Byť se většina z oslovených přikláněla na stranu Slavoje Tichého, na valné hromadě může klidně ještě uspět i Jiří Guttenberg. Ve hře je celkem 55 hlasů, i když stoprocentní účast se očekávat nedá. Podle zjištění Mělnického deníku si některé oddíly nejspíš nestihnou dát včas do pořádku dokumenty nezbytné ke vstupu na valnou hromadu a o hlasovací mandát tak přijdou.