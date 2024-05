Byšice - Čečelice 1:1 (1:1)

Vojtěch Slovák, trenér Byšic: Na zápas jsem se velmi těšil, jednak kvůli mému dřívějšímu působení v čečelickém týmu, kde je stále velký počet bývalých spoluhráčů a kamarádů, ale hlavně proto, že jsme měli možnost opět sehrát derby na domácím hřišti před velmi slušnou účastí fanoušků. Zápas se hrál ve vysokém tempu, čemuž odpovídá fyzická připravenost obou týmů. Myslím že pro oko fanouška muselo být utkání jedno z nejlepších, které mohl zatím na domácím hřišti vidět. Jelikož jsem věděl, co nás čeká, udělal jsem určité změny v rozestavení i taktice, které se hlavně v průběhu prvního poločasu vyplatily, bohužel bez výraznější vlivu na skóre pro náš tým. První komplikace pro nás přišla po zranění Járy Majzlera, který musel odstoupit už po patnácti minutách na hřišti a jen to dokazuje, v jakém stavu se nyní zdravotně nacházíme. Hosté šli po naší chybě do vedení, když jsme nedostatečným důrazem dovolili hráči hostů odcentrovat do vápna, kde se podařilo najít opět nedostatečně bráněneho Davida Černého. Okolo 30. minuty se nám podařilo po krásné přihrávce Pepy Gabča a výborném zakončení Saši Bureše srovnat skóre do kabin na 1:1. Bohužel, i když jsem se snažil hráčům v přestávce dodat energii a sebevědomí, náš výkon v druhé půlce a hlavně v posledních dvaceti minutach byla jedna velká tragédie. Jediným štěstím a hlavním důvodem, že skóre zůstalo na remízovém stavu, byl takřka ligový výkon Dominika Hnízdila, který chytil snad šest jasných gólových šancí soupeře. I když jsem chtěl vyhrát, musím v tomto ohledu brát bod jako zlatý a hráčům poděkovat za výkon - mimo jiných Honzovi Vozábovi, který přes zdravotní problémy patřil mezi nejlepší na hřišti. Výsledkem se nám náš cíl hodně vzdálil, ale ukázal nám, na co nyní máme, a co je potřeba v budoucnu zlepšit. Závěrem bych ocenil výkon hlavního rozhodčího, na to, že se jednalo o derby, to zvládl s přehledem a ledovým klidem.

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: Utkání mělo dle mého názoru tři důležité fáze. Začátek, kdy jsme dobře presovali, nutili soupeře k chybám a tvořili si šance. Odměnou nám byla vedoucí branka i další velká, ale nevyužitá branková příležitost. Zhruba od 20. minuty jsme úplně vypadli z tempa, soupeř přebral hru a my byli všude druzí. Po dlouhém nákopu soupeře a drobném nedorozumění v obranné činnosti domácí vyrovnali a až do poločasu byli lepším týmem. Do druhého poločasu jsme nastoupili výrazně lépe. Měli jsme hru, ale hlavně velké množství brankových příležitostí, bohužel ty jsme nedokázali ve druhém poločase proměnit ve vítěznou branku. Soupeř měl v utkání dvě šance a dal jeden gól. My měli šancí osm a také jsme dali jeden gól. Soupeř byl jednoduše produktivnější. Myslím, že jsme body ztratili a soupeř bod získal, ale i takové zápasy prostě občas přicházejí, někdy tam padne vše a někdy nic, to je fotbal. Dovolím si poděkovat našim, ale i domácím fanouškům za skvělou fotbalovou atmosféru, která utkání v nádherném slunečném dni provázela. Na okresní úrovni jsem tak vysokou diváckou návštěvu nezažil, vnímáme to a moc si toho vážíme.