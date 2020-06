„Škoda, že se kvůli pandemii tento ročník čtvrté třídy nedohrál. Vedli jsme ji (s náskokem jednoho bodu na rezervu Slavie Velký Borek a tří na SK Roma Neratovice – pozn. red.), ale bohužel, okolnosti tomu chtěly jinak, co naděláme,“ říká ten zkušenější z dvojice.

Máte kádr na to, aby v nadcházejícím ročníku složil reparát?

To nejdůležitější vidíme v tom, že se kluci fotbalem nejen baví, ale především touží po tom, aby otestovali své kvality o třídu výš, tedy ve třetí třídě.

Kvalitu asi mají, protože v přátelském utkání jste srazili do kolen (7:3) účastníka okresního přeboru Slovan Horní Beřkovice…

Zejména po přestávce (v poločase vedly Vraňany 2:1) jsme byli oproti Slovanu zodpovědnější ve všech herních činnostech, tedy hlavně v bránění.

Přestože máte silný kádr, dojde v něm před zahájením nového ročník k nějakým změnám?

Hodně si slibujeme od Motejzíka, kterého jsme koupili v sousedním Lužci, a od dalších dvou hráčů, kteří přišli z mělnické Pšovky – Páky a Baloga.

Ve spodních soutěžních patrech se přípravě často nevěnuje příliš pozornosti a hráči neberou tréninky moc vážně. Je to i váš případ?

Jsme přesvědčeni, že není. Kluci ty dva tréninky týdně odmakají a za tom jim z naší strany patří uznání.

Ve kterém týmu vidíte svého největšího konkurenta v boji o postup do třetí třídy?

V nedohrané sezoně nám na paty šlapalo béčko Slavie Velký Borek společně s neratovickým SK Roma. Nemyslíme si, že v té nadcházející tomu bude jinak.

Fotbalovou kvalitu vaši svěřenci mají, o tom už řeč byla. Výš to ale není jen o ní, že?

Nejde pouze o onu fotbalovou kvalitu. Pokud chcete vyšší soutěže kopat na solidní úrovni, musíte mít nejen dobrý kádr, ale i odpovídající ekonomické zázemí, a to není v dobrovolné sportovní činnosti vždy až tak jednoduché. Stačí se podívat do nedávné minulosti, kolik klubů v Česku na úrovni okresu, kraje, ale i oblastní končí právě z finančních důvodů. Pro nás je z tohoto pohledu velmi důležité, co současný vraňanský fotbal drží při životě – v zádech máme velkou oporu v obecním úřadě, stejně jako v drobných sponzorech. Navíc se v kabině sešla výborná parta kluků, která drží při sobě i v momentech, kdy se zrovna nedaří.

MOJMÍR STRACHOTA