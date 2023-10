Vysoká - Libiš B 5:3 (2:1)

Ondřej Eisner, trenér Libiše: K utkání jsme vyrazili s řadou absencí a museli jsme improvizovat. Ač to bude znít možná absurdně, tak i přes prohru 3:5 nemám klukům co vytknout. Domácí potrestali naše chyby v rozehrávce nebo nedůrazné odkopy kolem vápna. Z naší strany to byl, co se týče kombinační hry, velmi solidní zápas, ale zkrátka nám chybí nějaký střelec – zabiják, jako mají ostatní týmy. Martin Šandor by taky mohl patřit mezi nejlepší střelce soutěže, ale proti Vysoké vydržel 25 minut a musel střídat. Akorát to ukazuje, že trénovat se musí na každé úrovni. Vydržet v osmnácti letech pětadvacet minut je ostuda. Jsem rád, že jsme zápas za stavu 1:4 nevzdali a ještě jsme to zdramatizovali pěknými góly. Pokud bychom byli v kompletním složení, tak bychom možná dosáhli aspoň na bod. Ale celkově Vysoká vyhrála zaslouženě, protože potrestali všechny naše chyby a řadu dalších šancí zlikvidoval David Chládek. Většinou nikoho z jednotlivců nevyzdvihuji, ale tentokrát udělám výjimku. Smekám klobouk před Radkem Pilařem, který už oficiálně nehraje a chodí nám pomáhat na zápasy jako vedoucí. Tentokrát ale odehrál celé utkání a vedl si skvěle. Dík patří také oběma dorostencům Jardovi Srchovi a Martinu Řezáčovi, kteří po dopoledním zápase dorostu ještě šli pomoct béčku. A Jarda byl za svůj výkon nakonec odměněn gólem. Pokud by nešli, prakticky celý zápas by musel odehrát náhradní brankář. To asi o stavu našeho týmu s blížícím se koncem podzimní části vypovídá nejlépe…