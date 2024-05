/OKRESNÍ PŘEBOR, OHLASY/ Ve stínu tragické události - skonu diváka – během utkání v Čečelicích se odehrálo 22. kolo fotbalového okresního přeboru. Očekávané potvrzení výsledku nedohraného zápasu ponechá domácí v roli jednoho z vedoucích celků soutěže spolu s Kostelcem.

Fotbalisté Řepína se na utkání s Kostelcem, jedním z lídrů soutěže, naladili hladkou výhrou na Dolními Beřkovicemi. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

SK Labský má za sebou další jednoznačné utkání, ve kterém nedal Libiši B příliš „čuchnout“. „Jednoznačný průběh utkání, ve kterém jsme soupeře nepustili k vážnější akci. V prvním poločase jsme si vytvořili dvoubrankové vedení, které nás uklidnilo, a ve druhé jsme hráli, co jsme potřebovali. Libiš přijela s poměrně mladým mužstvem. Myslím si, že ke konci už zcela odpadli,“ řekl vedoucí Kostelce Jaroslav Novák k opakování týden starého výsledku 5:0 z Dolních Beřkovic.

„Na rozdíl od minulých utkání se nám začalo dařit proměňovat vytvořené šance a kromě Holubáře, který se v posledních dvou utkáních trefil čtyřikrát, skórovalo dalších pět hráčů,“ doplnil s tím, že těžká utkání podzimního půlmistra teprve čekají. Třeba hned to nejbližší v Řepíně, který se naladil proti Dolním Beřkovicím ještě o gól vyšší výhrou.

Hosté z Libiše klady v utkání hledali jen těžko, možná jediným byl podle trenéra Ondřeje Eisnera návrat Petera Chorváta po více než půlročním zranění. „Zápas byl v režii domácího týmu, kterému jsme to navíc usnadnili tím, že jsme na zápas přijeli s jedním náhradníkem, a navíc jsme za celé utkání nedokázali pochopit jedinou věc, kterou domácí praktikovali od začátku do konce – dvě tři přihrávky vzadu a nákop na nabíhajícího hráče. My jsme se na víc, než na bránění, nezmohli,“ vylíčil zaslouženou výhru Kostelce.

Souboj v předešlých dvou kolech vítězících mužstev byl k vidění mezi Velkým Borkem a Mšenem. Navázat se podařilo hostům, kteří obstarali všechny góly, jedním přispěli i soupeři. Znamenal ovšem pouze korekci na 1:3.

Podle trenéra vítězů Jiřího Guttenberga stál za výhrou kolektivní výkon, při kterém si hráči sáhli až na dno sil. „Věděli jsme o výborné fyzické připravenosti domácích, což se také potvrdilo. Museli jsme podstoupit spousty tvrdých osobních soubojů. A i když to občas dost bolelo, z žádného jsme neuhnuli,“ chválil.

Jednoho z hráčů pak přece jen vyzdvihl. „Jednoznačným hrdinou zápasu na naší straně je bezpochyby Miler, který domácím chytil několik tutových šancí. V zápase jsme nebyli lepším týmem, ale bereme tři body, protože jsme vstřelili tři, vlastně čtyři góly. Zápasy se rozhodují ve vápnech a tam jsme byli zkrátka produktivnější,“ komentoval Jiří Guttenberg cennou výhru.

Hlasy z domácího tábory mu dávaly jen za pravdu. „Vyhrál tým, který byl schopen dát góly. I ten jeden náš umolousaný si muselo dát Mšeno samo. My jsme byli bohužel jako tradičně v koncovce totálně zoufalí,“ uvedl vedoucí Slavie Luboš Randák.

Zrcadlově obrácený výsledek ve prospěch domácích se zrodil v Tišicích, domácí prodloužili Byšicím čekání na výhru už na čtyři kola. Sami dali zapomenout na nezdar ve Vysoké. „Do zápasu jsme vstoupili výborně,“ pochvaloval si trenér Tišic Michal Vítovec. Jeho tým nasměroval do poločasu k výhře dvěma góly Pasovský. Produktivní dorostenec skóroval nejdříve po kličce brankáři, jehož váhání později potrestal na 2:0.

„Do druhého poločasu jsme změnili rozestavení, abychom se vyrovnali výborně fyzicky připravenému soupeři. Byšičtí sice byli více u balónu, ale vyložené brankové situaci si nevytvářeli,“ charakterizoval Michal Vítovec druhou část. Ta přinesla po jedné radosti na každé straně. Lauda nádherným lobem ze strany zvýšil, hosté tečovanou střelou výsledek kosmeticky upravili.

I přes putování od jednoho debaklu k druhému si sympatie soupeřů získávají fotbalisté Vraňan. Nejinak tomu bylo po čtrnáctce v Horních Beřkovicích. „Za celý náš tým musím smeknout. Kluci dostávají příděly všude, ale za týden hrají zase. Dohrávají zápasy, nedělají zákeřné fauly, nenadávají a berou to, jak to je. Až je mi jich líto. Respekt do Vraňan!“ reagoval na facebookové stránce soutěže kapitán Slovanu Lukáš Polák.

22. kolo: Kostelec - Libiš B 5:0 (28. a 38. Holubář, 66. T. Novák, 71. Schreiber, 73. Dvořák), Horní Beřkovice - Vraňany 14:0 (5. a 39. Slavíček, 7. a 32. Mikula, 16. a 80. Brůža, 25. a 44. Novák, 47. a 60. L. Polák, 17. M. Polák, 37. Hančl, 70. vl. Tomek, 84. J. Polák), Zálezlice - Vysoká 2:8 (3. Plicka, 85. Vrtiška - 69., 80. a 81. Kettner, 30. a 35. Rolenc, 10. Štolba, 76. z pen. Gabčo, 84. Finkous), Tišice - Byšice 3:1 (13. a 38. Pasovský, 68. Lauda - 76. Pecháček), Čečelice - Pšovka B nedohráno za stavu 1:0 (2. Palička) po kolapsu jednoho z diváků, Velký Borek - Mšeno 1:3 (0. vl. Šledr - 24. Kolumpek, 34. Dohnalík, 52. Stejskal), Řepín - Dolní Beřkovice 6:0 (39. a 89. Kumbera, 14. Kořínek, 22. Kiceluk, 57. Horník, 77. Štrombach)