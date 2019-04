Mšenu to na jaře „nelepí“, s prvním ale dokázalo i bez tradiční brankářské opory a nejlepšího střelce držet krok a bezbrankový stav do přestávky. Na startu druhého poločasu už hostující sestava – pouze s jediným náhradníkem, ale se všemi důležitými články – potvrdila nadvládu.

Kralupským směrem rychle nasměroval body Zelenka, další tři góly v rozmezích pěti minut znamenaly definitivní mšenskou kapitulaci. „Pokud bychom ve druhé půli na pět minut nezkolabovali, mohli jsme možná pomýšlet na nějaké překvapení,“ uvažoval po zápase trenér Mšena Jiří Guttenberg. „Ale Kralupy předvedly, že nevedou tabulku náhodou a okamžitě dokázaly využít našeho výpadku. Jejich výhra je naprosto zasloužená,“ dodal okamžitě.

O ještě příjemnější návrat z nejdelšího výjezdu v sezoně se pak Mrázovi a spol. postaral výsledek z Kostelce. SK Labský dokázal bodovat i na čtvrtý jarní pokus. Stejně jako před dvěma týdny si doma vyšlápl na v tabulce lépe postavený tým. Proti Velkému Borku k tomu stačilo udržet čisté konto a zvládnout lépe penaltový rozstřel.

Co hosty mrzí možná víc než bodová ztráta, je citelný nárůst marodky. Pro Junka i Šejnohu končil zápas, sotva začal. „Ještěže máme nejlepšího brankáře v přeboru (Procházka), klukům bych poděkoval za doslova vybojovaný bod,“ bral bezbrankový průběh trenér Borku Zbyněk Štrupl.

Na třetí příčku se vrátily Všestudy, které si doma nedělaly problém s Kly. Pro hosty je jaro zatím jedním velkým trápením. Na rozdíl od minula sice dali dohromady jedenáctku, dokonce i se dvěma náhradníky. Osmička ale není výsledkem, na jaký by si chtěl kdokoli zvykat, tím spíš někteří nedávno ještě v kraji hrající borci.

Po dvou týdnech zasáhla do bojů také rezerva Libiše. Z Počapel se ale vrátila značně rozčarovaná. Více než porážka 1:2 hostům vadilo vedení zápasu trojicí rozhodčích.

„Od začátku jsme se pomalu nedostali za obranu, protože rozhodčí na lajně Dudok si spletl utkání s vlakovým nádražím, nebo měl křeč v ruce. Každá naše šance končila ofsajdem. Druhý poločas byl to samé rozhodčí Kulhánek a pan Eder jako hlavní vždy odpískal, co pomezní ukázali,“ pustil se do sudích na stránkách Sokola kouč rezervy Blahoslav Urbanec.

Až do rukou disciplinární komise přivedla zloba Martina Pazderu, jehož odchod na střídání se v závěru změnil ve vyloučení. „Po dalším odpískaném nesmyslném ofsajdu vypěnil a dostal za urážky rozhodčího červenou,“ popisoval Urbanec. Proti tomu, že by Pazdera s vysvlečeným dresem sudí hanlivě urážel ještě na hrací ploše, se hosté ohradili v oficiálním protestu. Šlo prý až o následnou reakci za lajnou. „Na hřišti pronesl, že končí s fotbalem, protože se to nedá s takovými rozhodčími hrát,“ zastával se svého hráče kouč a navázal: „Jdeme si zahrát pro radost a ne, aby nám někdo zkazil neděli nebo celý víkend. Pak se nedivím, že se jim dostane těch slov.“

Sudí si ovšem trvají na svém. Podle vyjádření jednoho z nich, který ale nechtěl být jmenován, jsou to hosté, kdo by si měl sáhnout do svědomí. Někteří prý byli na červenou od začátku a nedostali ji jen benevolencí hlavního.

A pohled domácích? „Že by nám rozhodčí nějak viditelně pomáhal, si nemyslím. Možná tam byl jeden takový sporný moment. Jestli se na to hosté chtějí vymlouvat… Na druhou stranu rozhodčímu celou první půlku nadávali, tím si určitě nepomohli,“ reagoval Pavel Dohnal.

Na minulou tříbodovou výhru nenavázal předposlední Hořín. V Dolních Beřkovicích hosté museli za zraněného brankáře Landsmana (koleno) brzy poslat mezi tyči hráče do pole. Komplikace tím ovšem nekončily. Poté, co se Hořínským zkraje druhé půle podařilo z několikáté šance srovnat, vzal zápas definitivně do rukou tým okolo Jaroslava Kmocha. On sám zkompletoval hattrick. Následné snížení už tedy nic neřešilo. Poslední slovo navíc měli znovu domácí.

D. Beřkovice – Hořín 5:2 (1:0)

Branky: 4., 53. a 56. J. Kmoch, 47. Minář, 87. Žižka – 46. Žemlička, 60. Rulec. Rozhodčí: Kulhánek. ŽK: 1:4. Diváci: 50.

Mšeno – Kralupy 1901 0:4 (0:0)

Branky: 50. a 66. Zelenka, 69. Knoflíček, 71. Hemr. Rozhodčí: Pixa. ŽK: 1:1. Diváci: 50.

Kostelec – V. Borek 1:0 np

Rozhodčí: Princ. ŽK: 1:2. Diváci: 70.

Pšovka B – H. Beřkovice 2:1 (1:0)

Branky: 37. Krejčík, 79. Rypka – 53. Chudoba. Rozhodčí: Šulc. ŽK: 0:2. Diváci: 105.

H. Počaply – Libiš B 2:1 (1:1)

Branky: 15. J. Dohnal, 53. Kaňka – 22. Matucha. Rozhodčí: Eder. ŽK: 1:6. ČK: 88. Pazdera (L.). Diváci: 60.

Záryby B – Tišice 1:6 (0:2)

Branky: 69. Brabec – 2. a 19. Lauda, 49. a 81. Toman, 51. a 58. Ďurinda. Rozhodčí: Eder. ŽK: 0:2. Diváci: 80.

Všestudy – Kly 8:1 (4:0)

Branky: 31. a 67. Kympl, 2. Hakl, 11. Horák, 38. Faigl, 72. Koudelka, 78. Vágner, 87. Janíček – 55. Sochor. Rozhodčí: Hampl. ŽK: 1:2. Diváci: 61.