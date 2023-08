Zálezlice - Řepín 2:8 (2:4)

Jan Ulrych, trenér Zálezlic: Když vám odejde deset lidí a lepíte sestavu znovu jako vlaštovka, těžko s tím něco uděláte. Za stavu 2:2 jsme bohužel začali všichni útočit a nikdo nebránil. Těžké něco hrát, když jsme se sešli prakticky poprvé a jeden o druhém nic neví.

O tom, proč odešlo tolik hráčů, a jak se je podařilo nahradit? To se musíte zeptat jich. Já jsem se to dozvěděl z hodiny na hodinu. Po důvodech jsem ani nepátral. Nepotřebuji po nich ani pátrat. Je to jejich svědomí. Musíme brát hráče, kteří jsou po ruce. Není to jednoduché, když FAČR z hráčů starších 35 let udělá žoldáky, kteří jdou každý rok zadarmo, kam chtějí. Všichni natahují ruce. Zkuste někoho sehnat, když mu nic nedáte. V neděli nastoupilo sedm cizinců. Je tam samozřejmě jazyková bariéra. Navíc se sestava sešla poprvé. Každým dnem i někoho doděláváme, bude to tedy ještě chvíli trvat. Ale brod je ještě daleko, na co stahovat kalhoty.

Antonín Kiceluk, trenér Řepína: Za stavu 2:2 jsme se chytli a padalo to tam. Kluci odvedli, co jsme si řekli. Máme teď krásný týden. Když se chystáte na něco na tréninku, pilujete standardky a pak vám to vyjde, je to paráda. Kluci hráli pěkně, pochválil jsem je. Ani Zálezlice nebyly špatné. Mají tam polovičku Ukrajinců, musí si to ale sednout, pak se tam bude těžko vyhrávat. V okrese, který jsem nikdy nehrál ani netrénoval, chceme být takovým černým koněm, štikou. Aby si každý nemyslel, že si k nám pojede pro body.

O změnách v týmu: Dali jsme možnost třem dorostencům. Vehle přišel z FC Mělník, začal v základu, je moc šikovný. Další dva přišli ze Mšena. Dva roky nikde nehráli, ale chytili se taky dobře. Myslím, že si mančaft sednul a může to být dobré.