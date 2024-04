Nejdříve až během příštího týdne bude jasno o trestu pro fotbalistu Byšic Josefa Gabča vyloučeného v utkání s Řepínem. Disciplinární komise s jednapadesátiletým hráčem zahájila řízení, v rámci kterého si jej předvolala na své příští jednání.

TJ Byšice - TJ Řepín (1:1). Tři minuty po první žluté obdržel Josef Gabčo druhou, což příliš neunesl. | Video: Luboš Kurzweil

Aktuálně druhý nejlepší střelec okresního přeboru Josef Gabčo starší posbíral v ostřeji hraném derby dvě žluté karty během necelých pěti minut. První za faul, druhou za až příliš hlasitou žádost o udělení trestu pro soupeře. Ten nakonec skutečně svou druhou žlutou kartu rovněž obdržel, do šaten ale zároveň putoval i autor jediného gólu domácích.

A zatímco řepínský kapitán Michal Labuť opustil scénu v poklidu a v příštím utkání může hrát, neboť od disciplinárky odešel s pokutou 1000 korun, Josefa Gabča červená karta vytočila a následnou reakcí si řekl o pozvání před okresní fotbalový tribunál.

Místo okamžitého odchodu se totiž zkušený hráč pustil s rozhodčím Hamplem do „rozhovoru nablízko“, od jehož pokračování jej vytrhli spoluhráči a udrželi jej i při pokusu o návrat. Jak dokládá i video Deníku, které si po utkání vyžádal i svaz, situace navíc absolutně neodpovídala popisu v zápise, kde stálo, že vyloučený opustil hrací plochu spořádaně ihned po udělené červené karty. Co vysvětlovat tak nejspíš má i rozhodčí.

Svůj pohled na emotivní chvilku už Deníku poskytl i samotný Josef Gabčo, který zcela vyloučil, že by chtěl na rozhodčího fyzicky zaútočit. „V žádném případě jsem rozhodčího nechtěl napadnout, nebo mlátit. Proč bych to dělal. Známe se spolu už spoustu let. Chtěl jsem mu jen vynadat,“ vyjádřil se.

Trval přitom na tom, že druhá žlutá pro něj za hlasitou kritiku byla udělena neprávem. „Nic sprostého jsem mu neřekl, jen jsem se dožadoval potrestání faulu. Našemu hráči tam málem zlomil nohu a rozhodčí přemýšlel, jestli mu má dát červenou,“ řekl Josef Gabčo.

Zápas byl celkově spíše o kartách než o pohledném fotbale. Žlutý kartónek byl v akci hned třináctkrát. „Místy to vypadalo jako někde v ringu mezi provazy. Zápas byl celou dobu o bojovnosti, důrazu a agresivitě, z čehož vyplynulo několik žlutých a dvě červené,“ vystihl dění trenér Byšic Vojtěch Slovák. Tečku udělá komise, Josef Gabčo má do vyřešení pozastavenou činnost…