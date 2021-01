„Rád bych pokračoval a myslím, že se nám spousta věcí podařila, ale dokážu si představit, že před volbami se bude více a více politikařit. Nechci do toho oddíly zatahovat. Jejich funkcionáři zaslouží spíš obdiv a uznání,“ říká bývalý hráč Sparty, rozhodčí, trenér a v aktuální sezoně také ligový delegát.

Jak těžké to bylo rozhodování a kdy jste se definitivně rozhodl?

Jak už jsem uvedl, udělali jsme na OFS za poslední čtyři roky kus práce a rád bych pokračoval. Moje rozhodnutí nebylo ze dne na den, zvažoval jsem obě možnosti. Protože nechci, aby oddíly našeho okresu byly zatahovány do jakéhokoli politikaření, rozhodl jsem se, že se upozadím a nebudu kandidovat.

Neobával jste se, že by vás u delegátů z klubů mohla poškodit kauza, v níž figurujete coby delegát jako jeden z dvaceti obviněných?

Po mém mailu se mi ozvalo několik oddílů, že mám jejich podporu, že si uvědomují vše, co se změnilo a zlepšilo. Vyjádřily mi nejen podporu, ale i přání, jestli bych rozhodnutí nezměnil.

Co jste odpověděl?

Jejich podpora mě strašně moc potěšila. Jednomu z funkcionářů jsem řekl, že když mi přinese papír s podpisy třiceti oddílů, budu uvažovat o změně svého názoru. Ale přesto platí, že neudělám žádný krok, který by nějak nevyhovoval okresním klubům a jejich funkcionářům, na to si jich a jejich práce hodně vážím.

Fotbalem žijete v nejrůznějších rolích od mládí prakticky naplno. Máte už jasno, jakým směrem se v něm nyní budete ubírat?

Osmačtyřicet let se pohybuji ve fotbale, neznám volnou sobotu a neděli. Teď jsem byl i díky koronaviru o víkendu doma a mohl si užívat devítiměsíčního vnoučka. Tak jsem si říkal, jestli to nebyl impuls k tomu, abych něco změnil, měl víc času na rodinu. Manželka mi na to řekla, že si po těch osmatřiceti letech od našeho seznámení nedokáže představit, že bych dokázal být doma každý víkend a netáhlo mě to na fotbal. Vzal jsem tužku a papír a začal plánovat sedm kvalifikačních turnajů Kába cupu. Potřebuji se také trošku zorientovat v nastalé situaci. Budu věnovat energii nejen na to, abych dokázal svoji nevinu, ale samozřejmě mi to nedá a budu chtít dál využívat své zkušenosti ve fotbale.

Je mimochodem z vašeho pohledu něco nového v kauze, jejíž ústřední tváří je Roman Berbr? (Jiří Kabyl už dříve odmítl, že by se v roli delegáta utkání druholigového Vyšehradu jakkoli provinil a proti obvinění z přijetí úplatku podle svých slov podal stížnost)

Nevím o ničem.

Okresní valnou hromadu jste svolali na 17. ledna. Je reálný tento termín vzhledem k panujícím protipandemickým opatřením?

Vzhledem ke zprávám v médiích o čísle PSA to vypadá spíš na to, že budeme muset tento termín zrušit a svoláme valnou hromadu někdy později.

Očekáváte v okresních volbách tvrdý boj?

Nevím, přál bych si, aby se všichni dokázali vyhnout osobním útokům a spíš se věnovali potřebám fotbalu. Před čtyřmi roky jsme byli na okrese dva kandidáti a chovali jsme se k sobě s respektem, já jsem svého protikandidáta navrhl na místopředsedu. Jsem za léta ve fotbale zvyklý, že ne vždy musíte vyhrát, ale měl byste umět být s protihráči kamarád při výhře i při prohře.

Jiří Guttenberg už veřejně potvrdil svou opětovnou kandidaturu. Byl by nástupcem podle vašeho gusta? Nebo máte jiného favorita?

Kandidaturu potvrdil i Sláva Tichý. Nebylo by ode mně férové, kdybych jednoho z kandidátů veřejně protěžoval.

Jaký je váš pohled na iniciativy, které vznikly během podzimu právě v návaznosti na vypuknutí aféry Romana Berbra a spol. a volají po očištění fotbalu?

Každá iniciativa, která pomůže fotbalu jako celku, je dobrá. Pokud zůstaneme na okresní úrovni, tak mi připadá, že ty aktivity mají okresy jen jako možný hlas na valné hromadě FAČR. Žádnou aktivitu jsem nezaznamenal, že by někdo přišel a řekl: jdu vám pomoci na váš okres, budu věnovat svou práci, volný čas a budu to dělat stejně jako oddíloví funkcionáři zadarmo. Budu mluvit za OFS Mělník, rádi bychom dali prostor komukoli, kdo by měl zájem nám pomáhat, ale nikdo takový se nenašel.

Potřebuje vedení fotbalu od nejnižších pater změnu?

My jsme udělali na našem okrese zásadní změnu před čtyřmi roky. Postupně jsme přebudovali svaz, který měl prostředky sotva na dva měsíce činnosti a který nijak finančně oddíly nepodporoval, na svaz, který za čtyři roky zajistil pro oddíly více než 1.320.000 korun. Tato částka obsahuje například náhrady za rozhodčí u mládeže, příspěvek na dopravu u dorostů, vouchery na nákup sportovního vybavení, pitný režim pro všechny oddíly, příspěvek na branky u mládeže. Zároveň jsme finančně zajistili svaz, aby byl schopen fungovat i v situaci, kdyby třeba v důsledku koronaviru nebyly prostředky na fotbal, a aby nejen fungoval, ale mohl se dál podílet na stejném podporování oddílů. OFS má v tuto chvíli na účtě cca 800 tisíc korun a je připraven fungovat a podporovat kluby dva roky dopředu.

Vaši kolegové ve Středočeském kraji se v otevřeném dopise vymezili proti bývalému generálnímu sekretáři FAČR a jedné z tváří Fotbalové evoluce Rudolfu Řepkovi. Předpokládám, že za mělnický okres se podepsal místopředseda Tichý kvůli tomu, že figurujete v oné kauze. Proč právě Řepka tolik vadí?

Tento dopis jsem si přečetl v médiích. Ruda Řepka mě osobně vůbec nevadí, rád jsem se s ním v minulosti potkal a nedávno jsme spolu diskutovali na fotbale v Ústí. V minulosti jsme mu jako generálnímu sekretáři FAČR coby okresní předsedové pomáhali při uvádění IS systému do praxe. Na druhou stranu strašně dlouho působil v takové funkci, že mohl dělat, nebo alespoň se mohl pokusit dělat změny, po kterých dnes volá. Víte, jaký to na mě dělá dojem?

Povídejte.

Že se objevilo hodně hrdinů, kteří najednou budou umět dělat fotbal skvěle, ale pro jistotu byli dřív „schovaní“ a rádi by našli místo ve vrcholných funkcích. Oni totiž mohli dělat fotbal na nejnižších úrovních už teď. Fotbalový život na vesničkách na úrovni okresních soutěží si totiž žije svým nezávislým životem, teď mluvím za okres Mělník. Přesto si myslím, že obecně ti, kteří mluví o změnách, nemají o okresním fotbale přehled a neví, o čem mluví. Nedivím se jim, já jsem na našem okrese takřka dvaadvacet let v různých rolích a v době, kdy jsem skončil s ligovým fotbalem jako hráč, tak jsem také neměl o okresním fotbale žádný přehled.

Nejsou podobná společná prohlášení, vracím se teď onomu otevřenému dopisu, spíš důkazem, že ve vedení českého fotbalu není prostor pro jiný názor a tedy, že kdo nejde s vámi jde hned proti?

Na okrese Mělník jsem nikdy nikomu nijak nebránil mít nějaký názor. Při jednáních výkonného výboru jsem nenásilnou formou zavedl, že jsme danou věc tak dlouho probírali, až jsme se shodli na nějakém řešení. Nikdy nenastala situace, že by někdo někoho přehlasovával. Hledali jsme kompromis, který byl přijatelný pro všechny. Stejně fungovala komunikace s jednotlivými komisemi.

Věřím, že ve vedení okresu jste o věcech diskutovali a neprotlačovali je silou. Ale troufl byste si říct, že to stejně fungovalo i ve struktuře směrem nahoru - v kraji, řídící komisi Čechy, FAČR?

Na to neumím odpovědět, na jejich sezeních jsem nebyl. Můžu mluvit pouze za náš okres, tady jsme vždy našli společnou řeč, i z tohoto důvodu mě ta práce bavila.

Podle krajského předsedy Liby je práce lidí ve vedení okresů dehonestována. Cítíte, že by tomu tak bylo?

V některých prohlášeních se objevovala věta, že je potřeba udělat změna od okresů. Ale jaká změna? Budu mluvit za sebe a za okres Mělník. Změna v dělání fotbalu, nebo změna při volbě na valné hromadě FAČR? Změnu v dělání fotbalu jsme udělali před čtyřmi roky, začali jsme finančně zabezpečovat OFS, začali jsme zajišťovat prostředky pro oddíly – to se v minulosti nedělalo, snažili jsme se prostřednictvím jednotlivých komisí vytvářet pro oddíly potřebný servis tak, aby se potřebné informace dostávaly k oddílům co nejdřív.

A co se týká možné změny při volbách do vedení FAČR?

Tak třeba já jsem v minulosti dal hlas svému bývalému spoluhráči Ivanovi Haškovi, ale Ivan pak po poměrně krátké době odešel z FAČR. Původně jsem uvažoval, že pokud bych kandidoval na předsedu OFS, zároveň bych nabídl možnost jet na volební valnou hromadu FAČR někomu jinému. A ještě k vaší původní otázce, někdy mi připadá, že funkcionáře klubů na okresní úrovni spíše nedoceňujeme, než že bychom jim za jejich práci poděkovali, jejich práci obecně nevěnujeme potřebnou pozornost. I z toho důvodu jsme třeba na našem okrese zajistili ve spolupráci s oddíly ocenění dvaceti fotbalových nadšenců, kteří plaketu za jejich přínos fotbalu přebírali z rukou reprezentanta do 21 let Pavla Buchy a trenéra Slavie Jindry Trpišovského.

Trochu to na mě dělá dojem, jako by prakticky jednohlasné a pravidelné zvolení Romana Berbra a jeho „týmu“ bylo výsledkem zklamání z Ivana Haška. Chápu to tak správně?

Takhle jsem to určitě nemyslel, já jsem byl na několika valných hromadách FAČR a hlasoval jsem tak, jak jsem to cítil dobré pro okresní fotbal. Aby vedení FAČRu podporovalo fotbal na této úrovni. Občas jsem jednal s některými funkcionáři FAČRu s tím, že se mi jako okresnímu předsedovi nelíbí některé kroky FAČRu.

Co konkrétně?

Například počáteční nastavení okresního trenéra mládeže, kterého platil, úkoloval a kontroloval FAČR. Tento trenér se pohyboval po okrese a my jsme jeho činnost nijak nemohli ovlivňovat a náklady na jednoho trenéra činily 300 tisíc ročně. Dokázal bych si představit tyto prostředky využít lépe ve prospěch našich oddílů.

Rozhodčí po odchodu Ivana Haška na první pohled systematicky ovládli pozice na okresech, krajích i výš. Není tedy nyní na místě, aby odešli, když ten, koho pravidelně a jednotně podporovali, i podle toho, co zatím vyplulo na povrch, evidentně selhal?

My se snažíme získávat rozhodčí do fotbalu, všude jich je nedostatek. Když jsem na okrese začínal jako předseda komise rozhodčích, měl jsem k dispozici patnáct rozhodčích a devět jich bylo v kraji. Dnes jich máme celkem pětačtyřicet. Začal jsem pro ně dělat semináře za účasti ligových a mezinárodních rozhodčích, pro mladé jsme zajistili další proškolování. A dnes se vytváří atmosféra, pojďme dělat fotbal, ale rozhodčí z toho vyřadíme, takže dáváme těm začínajícím rozhodčím signál, že je sice potřebujeme, ale zároveň je nechceme. My vlastně neposuzujeme lidi podle práce, ale podle toho, jestli byl nebo nebyl rozhodčí. Mě před lety kamarádi ukecali, abych vedl na okrese rozhodčí. Myslím, že jsem jeden z mála bývalých ligových hráčů, kdo se zapojil do práce na okrese.

Jaký je váš názor na osobu Romana Berbra?

V tuto chvíli se nechci k jeho osobě vyjadřovat, o jeho aktivitách nic nevím, to vyhodnotí jiní. Jako okresní předseda jsem na něm viděl, že má o fotbale přehled , a to nejen o tom nejvyšším.

Mezi kluby, které budou moci vyslat delegáta na volební valnou hromadu krajského svazu, se rozhodnutím všech klubů dostal pouze jediný spadající pod mělnický OFS (Záryby), přitom třeba sousední Kladno jich má přes deset. Máte pro to nějaké vysvětlení?

Samozřejmě by bylo ideální, aby se voleb stejně jako na okrese zúčastnily všechny oddíly z celého kraje, ale výběr je na jednotlivých oddílech a jejich sympatiích. Okres Kladno má celkově více oddílů v krajských soutěžích. Mě v této souvislosti vadí, že okresní město Mělník je jediné středočeské okresní město, které nehraje alespoň divizi, snažil jsem se jako okresní předseda dát některé funkcionáře dohromady, ale vybudování reprezentanta okresního města zatím nebylo reálné.

Nemohla nedůvěra klubům z Mělnicka souviset s tím, že si je oddíly z okolí spojily přímo s vámi a vaší kauzou?

Nevím, já si myslím, že některé hlasující kluby ani neznají předsedy z jiných okresů a ani mi to nepřipadá důležité. Víte, to je přesně to politikaření, kdo, koho, proč bude volit. Jen doufám, že na našem okrese bude zachován okresní svaz pouze jako servis pro oddíly, aby se všichni mohli věnovat jen fotbalu a ne různým spekulacím.

Jak budete na valné hromadě hodnotit uplynulé čtyři roky ve funkci předsedy? Co se povedlo? Co naopak a dalo se udělat lépe?

Některé věci jsem již uvedl. Změnili jsme sídlo, sekretáře, účetní, a to vše za účelem , aby se zlepšila práce a výrazně snížily náklady. Z ušetřených peněz jsme část dávali na zajištění svazu v horších dobách a větší část jsme dávali do oddílů, především do mládeže. Zajistili jsme fungující komise, které vytváří potřebný servis oddílům. V současné době bojujeme s počty družstev v dorostu a ve starších žácích, komise mládeže spolu s okresním trenérem mládeže pracují na tom, abychom dokázali zlepšovat počty mládežnických družstev. V minulém roce jsme úspěšně odzkoušeli utkání na zkrácené hřiště v dorostu a starších žácích, letošní sezonu už tak hrajeme mistráky. Pětici družstev z okresu Praha-východ to zaujalo a požádala nás o zařazení do našich soutěží. My jsme opět zajistili školení nových trenérů a doškolení stávajících, chceme, aby náklady na trenérské vzdělávání byly na straně svazu.

Co je podle vás pro vedení OFS nejdůležitějším úkolem pro nadcházející roky?

Pokračovat v tom, co jsme před čtyřmi lety začali. Zajistit potřebný servis pro oddíly dobrou prací sekretariátu a příslušných komisí, zajistit finanční podporu u mládeže, zajistit podporu pro školení nových trenérů. Mám v hlavě několik dalších věcí, které by se mi líbily, ale nejdřív se musíme zbavit covidu a mít možnost je uskutečňovat. Hlavně ale musí všechny fotbal bavit a o to jsme se na našem okrese snažili.

Koncem února by měly začít znovu i okresní soutěže. Jde nadále o reálný termín?

To je těžká otázka, já jsem vždy spíš optimista a hledám cesty proč ano, ale koronavirus je nepoznaný a velmi silný protivník, takže je těžké něco předjímat. My jsme připraveni s termínovkou tak, abychom dohráli celou soutěž. Osobně si ale myslím, že budeme rádi za každé odehrané kolo a každé odehrané utkání. Přeji si, abychom to všechno překonali a mohli se opět potkávat na fotbalových hřištích.