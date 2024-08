Vedle plošného zavedení nového názvosloví soutěží – nově lig s pořadovým číslem - je asi hlavní novinkou zavedení střídání hokejovým způsobem v i soutěžích Rebel 3. třídy (9. liga). Na losovacím aktivu návrh na rozšíření pravidla využívaného doposud jen ve čtvrtých třídách odsouhlasily oddíly a výkonný výbor jejich požadavek posvětil. Zohledněn tak bude už v rozpise soutěží pro sezonu 2024/25. „Podle oddílů se to osvědčilo a chtěly to zavést i do vyšší okresní soutěže,“ poznamenal Slavoj Tichý.

Co je úplnou novinkou letošní sezony: vedení svazu vybere z každého kola jedno utkání, které bude natáčet na Veo kameru a bude ke zhlédnutí na stránkách svazu.

Také letos bude probíhat soutěž o nejlepšího střelce SportFotbal okresního přeboru, v obou skupinách Rebel 3. třídy a také v přeboru dorostu. Na svazu zaznamenali i požadavek o vyhodnocení střeleckých tabulek i ve čtvrtých třídách, kde je to ovšem podle Slavoje Tichého trochu problematické. „Hodně zápasů nemá delegované rozhodčí a záznamy rozhodčích laiků o utkání nejsou vždy přesné. Tím neříkám, že soutěž nebude, ale musíme nastavit jasná pravidla pro hodnocení a evidenci nejlepších střelců ve čtvrté třídě,“ slíbil. Pokračovat bude soutěž slušnosti o padesátilitrový sud piva, kterou naposledy ovládlo béčko Sokola Libiš.

„Po finanční stránce jsme na tento ročník připraveni a vše co bylo slíbeno, to je bonusy pro mládež i rozhodčí, soutěže pro jednotlivce i oddíly bude řádně splněno,“ hlásí Slavoj Tichý s tím, že se opět povedlo zajistit sponzory pro okresní soutěže. „K již známým SportFotbal a Rebel se rýsuje i sponzor pro soutěž dorostu a starších žáků. Zájem je také o Český pohár, který získává na oblibě i díky cenám pro nejlepší týmy,“ prozradil.

close info Zdroj: Dynamo Nelahozeves/Lucie Hlavačková zoom_in Předseda OFS Mělník Slavoj Tichý při dekorování Dynama Nelahozeves B, suverénního vítěze 4. třídy B v sezoně 2023/24Prvního muže okresního svazu těší také minulý ročník bez větších extempore na hřišti i v hledišti. „Byla vyhrocená utkání, kde se jiskřilo, ale to k fotbalu prostě patří. Vždy to ale musí být v určitých mantinelech a ty se nesmí překročit. Tím neříkám, že pořadatelská služba a diváci ještě nemají rezervy pro zlepšování kultury a chování na stadionech. Fotbal je společenská událost pro všechny a lidé by se měli na fotbal chodit bavit i s dětmi, a ne se bát, že se stanou svědky nějakých fyzických či verbálních útoků. Přál bych si, aby na všem stadionech panovala atmosféra, jakou jsem zažil na Dynamu Nelahozeves letos na konci sezony (viz video v úvodu článku), nebo při finále Českého poháru na Vysoké,“ vrátil se do jara.

Za neduh, který by rád vymýtil ze hřišť, považuje surovou hru a někdy i malý respekt k soupeři. „Na posledním semináři jsem apeloval na rozhodčí, aby nekompromisně trestali surovou hru. Hráči na okresní úrovni jsou lidé, kteří hrají fotbal pro radost a z lásky a v drtivé většině zadarmo. Musíme si uvědomit, že chodí do práce, mají půjčky, hypotéky, starají se o rodinu a jakékoliv zranění pro ně může znamenat velký problém,“ uvědomuje si.

Ožehavým tématem pravidelně bývá početní stav rozhodčích. Jak je na tom Mělnicko aktuálně? „Rozhodčích není ani na našem okrese dostatek,“ přiznává Tichý a pokračuje: „Pro novou sezonu máme zatím tři nové mladé rozhodčí, a proto se snažíme využívat proškolené oddílové rozhodčí, kteří mají i nárok na odměnu za řízení utkání. Velmi dobrou zkušenost máme i s výpomocí okresních rozhodčích působících ve vyšších soutěžích a také rozhodčích z jiných okresů. Zde musím pochválit okresní komisi rozhodčích, která toto vše koordinuje a zajišťuje.“

Právě kvůli možnosti obsadit co nejvíce zápasů delegovanými rozhodčími vedení soutěží požádalo některé kluby o jednorázové změny hracích dnů či časů.

Co na rozdíl od některých jiných okresů Mělnicko zatím netrápí, je úbytek týmů. Jejich počet se v kategorii dospělých dokonce navýšil na 62 týmů (v pěti soutěžních skupinách). „Jsem velice rád, že se nám soutěže dospělých povedlo naplnit a pro novou sezonu máme dokonce víc týmů. Poslední roky se nám daří i díky skvělé práci oddílů naplnit soutěž dorostů. Letos by jich mělo být jedenáct,“ přidává Slavoj Tichý možná ještě důležitější číslo. „Co se týká žáků a přípravek tak zde dlouhodobě máme družstev relativně hodně a hlásí se k nám i z jiných okresů, což skýtá i zajímavou konfrontaci.“

A očekávání Slavoje Tichého od nové sezony? „Byl bych velice rád, aby i tento ročník přinesl okresnímu týmu radost ve formě postupu do vyšší soutěže, jako se to povedlo letos Lužci. Osobně budu držet palce a sledovat boj o postup zejména FK Neratovice-Byškovice, který by si už postup zasloužil, a nově i FK Mělník 1909. Tím neříkám, že nemůže překvapit v boji o postup i jiný okresní tým. Řada z nich, a to i mládežnických v českých a krajských soutěžích, náš okres skvěle reprezentují,“ vyzdvihl.

V nejsledovanější okresní soutěži, tedy v přeboru, očekává značně vyrovnanou podívanou. „Vůbec si netroufnu tipovat favority. Jak postupující z Rebel 3. třídy, tak i sestupující z kraje budou pro nejvyšší okresní soutěž obrovským oživením a velice ji zkvalitní,“ je přesvědčený a na novou sezonu se podle svých celkově velice těší. „Doufám, že proběhne vše v duchu fair play a všichni budou mít k sobě respekt. Hráčům přeji, aby se jim vyhýbala zranění, všem pevné zdraví, a hlavně radost z jejich milované hry.“