„Vrátili se nám někteří kluci, další přišli v zimě a jejich zkušenosti byly znát. Na jaro jsme si věřili. Nic jsme netlačili, že bychom museli postoupit. Věděli jsme, že je budeme prohánět a chtěli to uhrát do třetího místa. To se povedlo. A když pak Obříství začalo ztrácet a dostali jsme se na první místo, tak jsme si řekli, že jej chceme uhájit. Jsme obrovsky spokojení. V letošním kalendářním roce ještě tohle mužstva neprohrálo, ať už v přípravě, v poháru nebo v mistrácích,“ shrnul předseda klubu úspěch, který si na Vysoké spolu s triumfem v okresním poháru zopakovali po pěti letech.