Téměř na den přesně po čtyřech letech převlékl fotbalový dres. Změna mu jde zjevně k duhu. Martin Veselý (32) vstřelil v úvodních sedmi mistrovských zápasech za Mšeno jedenáct gólů. Zastavit jej dokázal pouze tým, v němž fotbalově vyrůstal. V okresním přeboru nebyl před přerušením žádný z hráčů tak produktivní.

Martine, co vás vedlo k rozhodnutí vyměnit I. A třídu za FC Mělník za okresní přebor?

V Mělníku jsem měl vcelku úspěšné období, ale po postupu do I. A třídy se hned zkraje sezony dostavilo zranění. Po uzdravení jsem cítil, že mé služby na FC už asi nebudou moc žádány a neodehraji sezonu v základní sestavě, proto jsem se rozhodl odejít. Už mám nějaký věk a nechtěl bych ho prosedět na lavičce.

Proč padla volba na Mšeno?

Rozhodoval jsem se kam odejít, abych si fotbal mohl ještě užívat, a přemýšlel nad dvěma variantami. Vrátit se do Liběchova, kde jsem fotbalově vyrostl, nebo jít do Mšena, kde teď bydlím. Po delším přemýšlení jsem zvolil Mšeno z prostých důvodů. Nemusím nikam dojíždět a jsem blízko rodině, která se za mnou může občas i přijít podívat. Už jsem nechtěl trávit dojížděním v autě hodiny mimo domov.

Ve Mšeně jste po zrušené jarní části čekal na první soutěžní zápas o něco déle. To asi nebyl zrovna ideální start v novém mužstvu…

Jo, čekal jsem poměrně dlouho, ale čekání se vyplatilo. Myslím, že každého z nás, co fotbal hrajeme, mrzí, když se sezona pozastaví, nebo dokonce zruší. Všichni to hrajeme pro radost.

Od začátku nové sezony jste začal střílet góly jako na běžícím páse. Vypadá to, že jste si s novým týmem okamžitě sedli. Jak jinak si vysvětlit sérii, kdy jste skóroval v šesti zápasech v řadě?

Je to tak. Ale to, že se střelecky prosadím, je výsledkem práce celého týmu. Já se jen snažím, aby ta práce byla někde vidět. (smích) Kluci jsou šikovní a dostávají mě do pozic, ze kterých je radost skórovat. To, že jsem vstřelil gól v šesti po sobě jdoucích zápasech, ani nevím. Tohle už moc nesleduji. Ale asi jako všude máme i u nás nějakého toho statistika, který se ozve, když máš něco hodit do kasy v kabině. (smích)

Už jste zažil takovou šňůru?

Nevím, ale myslím, že po návratu z Roudnice do Liběchova taková asi mohla být. Ale na najisto to neřeknu.

Dal jste si nějakou metu, kolik gólů za sezonu byste chtěl nastřílet?

Počet gólů za sezonu jsem si nikdy nenastavoval. Je to pak akorát stresující a byl bych zbytečně pod tlakem.

Říkáte, že si nevedete žádné osobní statistiky. Že jste v minulosti ovládl střeleckou tabulku některé ze soutěží, si ale určitě vybavíte?

Přesný počet gólů za sezonu nevím, ale myslím, že jsem asi vyhrál krále střelců ve třetí třídě za Liběchov a pak v I. B třídě za FC Mělník.

První a zatím jediný zápas, v němž jste vyšel naprázdno a s vámi celý tým, přišel proti Liběchovu. Bývalí spoluhráči nejspíš věděli, jak na vás…

Zápas s Liběchovem byl pro mě těžký, nerad hraji proti týmům, ve kterých jsem hrál. Samozřejmě, že kluci vědí, jak hraji. A ještě to mělo třešničku, že jsme proti sobě nastoupili s bráchou. Jen škoda, že zápas neměl vzhledem k počasí moc společného s fotbalem.

V Liběchově jste strávil nejdelší kus kariéry. Byl to pro vás osobně speciální zápas, nebo to tak nevnímáte a bral jste ho jako tuctový?

Motivace tam samozřejmě byla, klukům v kabině jsem říkal, že nemůžeme prohrát, protože bych to ještě dlouho poslouchal.

Pokud byste zvládli odložený zápas s Libiší B, dosáhli byste na třetí příčku v tabulce. Vyvíjí se tedy sezona podle vašich představ?

Pokud se bude hrát, budeme chtít samozřejmě uspět, jako v každém zápase. Osobně neumím moc prohrávat a do každého zápasu jdu s tím, že ho chci vyhrát. Jinak sezona se prozatím vyvíjí pro tým vcelku dobře. Myslím, že zatím jsme s průběhem všichni spokojení.

Už méně asi s jejím přerušením. Co na něj říkáte? Považujete za reálné, že by se v dohledné době mohlo začít?

Osobně bych chtěl, aby se sezona opět rozběhla, ale jak všichni víme, toto rozhodnutí už není na nás. Můj osobní názor je, že sezona asi skončila, vzhledem k tomu, jak čísla nemocných rostou.

Udržujete se individuálně, nebo i ve skupince po šesti?

Tréninky teď máme zrušené, takže se občas proběhnu doma na páse.

Sledujete výkony a především výsledky mělnického FC. V posledních zápasech se jim totálně přestalo dařit. Co říkáte na to, že jdou od jedné vysoké porážky ke druhé?

Mělník sleduji pouze prostřednictvím výsledků. To, že se klukům nedaří, se určitě zlomí, a herně i bodově půjdou nahoru. Každý tým má někdy deku a nedaří se, ale vždy přijde moment, který to zlomí. Každopádně jim přeji, ať je to co nejdříve, tedy pokud se soutěže vůbec znovu rozjedou.