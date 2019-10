Borečtí předešlými čtyřmi koly propluli vítězně při celkovém skóre 15:2, proti rezervě Libiše ale narazili. Hosté zasadili K. O. třemi góly v poslední čtvrthodině úvodního poločasu a jejich první venkovní výhra měla nakonec podobu 4:0.

Přitom úvod zápasu pro kohouty nebyl radostný ani trochu. Naopak. Ustáté šance soupeře byly zcela nepodstatné v porovnání se smůlou jejich hráče s třináctkou na zádech. Michal Malík utržil v hlavičkovém souboji tržnou ránu, která si vyžádala přivolání rychlé záchranné služby. „Ještě ke konci poločasu volal, že jsou to čtyři stehy a hlava vydržela,“ přinesl potěšující zprávy trenér rezervy Blahoslav Urbanec.

Zhruba ve stejné době se začalo otáčet v libišský prospěch i dění na hřišti. Na góly inkasované v rychlém sledu domácí nenašli odpověď ani po poločasovém „time-outu“. „Kluky musím pochválit, že jsme se probrali a potom odehráli výborné utkání,“ dodal k utkání Blahoslav Urbanec.

Domácí Zbyněk Štrupl soupeři pogratuloval k zaslouženým třem bodům a dodal: „Prvních pětadvacet minut jsme byli lepší a nedali šance. Po chybě vzadu jsme dostali branku a úplně vypadli ze hry.“

Třetí před víkendem patnáctibodový tým svou bilanci nerozšířil. Horní Beřkovice dohrávaly v Obříství téměř celý druhý poločas v deseti. Nedlouho poté, co zapojily svého jediného náhradníka, totiž ze hry odstoupil zraněný Fischer. Domácím už nic nebránilo, aby dotáhli do úspěšného konce reparát za minulý výbuch v Kostelci.

Podobný osud jako Slovan postihl i Horní Počaply v Čečelicích. V závěru navíc hosté inkasovali i červenou kartu. „K utkání jsme jeli splácaní a po nuceném vystřídání se nám ještě zranil Martinec, takže jsme posledních dvacet minut hráli v deseti,“ popsal jednu z příčin porážky 1:3 hostující Pavel Dohnal, který kvůli bolavému kotníku zůstal pouze na lavičce. „Z naší strany špatný výkon, domácí si zasloužili vyhrát,“ dodal.

Po třech chudých týdnech, kdy uzmuli soupeřům jediný bod, zabrali naplno fotbalisté Mšena. Podařilo se jim to navíc na Pšovce, kde se jim dlouhodobě nedařilo, a po obratu. I trenér vítězů Jiří Guttenberg po utkání připustil, že pokud by domácí v prvním poločase místo střely do tyče utekli na 2:0, bylo nejspíš hotovo. Namísto toho ale přišel faul, kterým brankář Jenč hasil vlastní zaváhání při rozehrávce. Ondřej Kolumpek si úspěšnou penaltovou exekuci stihl do přestávky zopakovat ještě po faulu na Wasyliwa.

Ve druhém poločase už Mšeno vedení i zásluhou brankáře Milera nepustilo a dílem střídajícího Stejskala ještě navýšilo. „Na naši stranu se přiklonilo i štěstí, kterému jsme šli ovšem naproti. Všichni udělali pro úspěch maximum. Zápas jsme odmakali na hranici možností a odměnou nám jsou zaslouženě tři body,“ radoval se trenér Guttenberg.

ČERVENÁ U KIOSKU

Poražení si pohoršili na předposlední místo, to poslední uvolnily Dolní Beřkovic. Jejich druhou podzimní výhru za tři body – nad béčkem Záryb – kalí snad jen červená karta z kategorie absolutně nepochopitelných. Nemístními řečmi na adresu jednoho z asistentů rozhodčího a poté i hlavního si ji po závěrečném hvizdu vysloužil u kiosku sedící náhradník Ondřej Hrdý. U disciplinárky mu rozhodně nepřidají ani následné výhrůžky.

Čečelice – H. Počaply 3:1 (1:0)

Branky: 41. a 65. Černý, 70. Palička – 86. Kaňka. Rozhodčí: Hampl. ŽK: 1:4. ČK: 89. Grohman (H. P.). Diváci: 71.

Obříství – H. Beřkovice 2:0 (1:0)

Branky: 42. Sus, 53. Tichota. Rozhodčí: Blahout. ŽK: 2:1. Diváci: 85.

Vojkovice – Kostelec 3:0 (0:0)

Branky: 70. a 85. Juklíček, 75. Kobera. Rozhodčí: Hájek. ŽK: 3:2. ČK: 90.+1 Taras (K.). Diváci: 65.

D. Beřkovice – Záryby B 3:1 (1:1)

Branky: 83. a 87. J. Kmoch, 32. Balšán – 36. Krajíček. Rozhodčí: Stejskal. ŽK: 5:3. ČK: Hrdý (D. B.). Diváci: 35.

Tišice – Všestudy 1:2 np (1:0)

Branky: 10. L. Ďurinda – 56. Koudelka. Rozhodčí: Hamšík. ŽK: 1:2. Diváci: 80.

Pšovka B – Mšeno 1:3 (1:2)

Branky: 2. Cemper – 27. a 36. O. Kolumpek z pen., 60. Stejskal. Rozhodčí: Stibůrek. ŽK: 3:4. Diváci: 100.

V. Borek – Libiš B 0:4 (0:3)

Branky: 31. Matucha, 34. Milner, 44. Vetešník, 65. Eisner. Rozhodčí: Driml. ŽK: 1:2. Diváci: 135.