Čečelice - Vysoká 2:3 (2:1)

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: Měli jsme výborný začátek, již v 7. minutě jsme vedli 2:0 a měli utkání pod kontrolou. Hosté hrozili pouze ze standardních situací. Před poločasem proti nám nařídil rozhodčí pokutový kop a to způsobem, který je poměrně neobvyklý. Po souboji v našem pokutovém území se náš obránce dožadovat odpískaní faulu útočícího hráče, který jej srazil na zem. Rozhodčí souboj jako faul neposoudil a hra se přesunula do středu hřiště. V následném přerušení hry šel hlavní rozhodčí situaci konzultovat s asistentem, který do té doby nic nesignalizoval. Výsledkem jejich diskuze bylo nařízení pokutového kopu za údajnou hru rukou našeho hráče, který dle asistenta na míč upadl rukou. Nejlepší střelec soutěže takovým dárkem nepohrdl, stěně jako dalšími dvěma střeleckými pozicemi v dalším průběhu utkání. Od té doby utkání přešlo do nepříjemné atmosféry a pocit křivdy i emoce byly znát na hřišti i mimo něj. Podle mého názoru se utkání rozhodčím hrubě nepovedlo a svým výkonem ovlivnili utkání v náš neprospěch. Nutno dodat, že i tak jsme mohli utkání zvládnout, ale to bychom museli proměnit pokutový kop a být více střelecky produktivní. Hráčům musím poděkovat za nasazení a bojovnost. Kluci zápas odmakali. K bodům nás tlačilo skoro 150 fanoušků, ale bohužel to tentokrát nedopadlo.

Josef Gabčo, střelec Vysoké: Nechytli jsme vůbec začátek zápasu, domácí nás hned dvakrát potrestali z brejku. Pak jsme začali hrát naši hru, držet balon, kombinovat, ale nedařilo se dát gól. Snížili jsme z penalty, když Lauda zahrál rukou. Během chvíle kopal penaltu i soupeř, tu nedal a tím se to asi zlomilo. Druhou půlku jsme hráli zase naši hru, soupeř si jen stěžoval na rozhodčího. Po centru do vápna, který gólman odrazil k mé noze, to bylo 2:2. Tlačili jsme a nakonec dali vítězný gól na konci z přímého kopu. Opět jsme ukázali sílu týmu, že umíme zvládat tyhle zápasy, a udělali jsme důležitý krok k prvnímu místu.