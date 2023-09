Mšeno - Byšice 1:3 (1:2)

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: Debakl z Vysoké jsme chtěli odčinit v domácím zápase, jenže nás čekal další těžký soupeř – Byšice. Začali jsme velmi dobře a už ve 4. minutě míč parádně zatáhl Veselý, z jehož centru se na zadní tyči prosadil Heptner - 1:0. Bohužel naše vedení vydrželo pouze chvíli. Po zbytečném rohu nejdříve zahrozily Byšice střelou zpoza vápna, kterou vytěsnil Miler na roh. Opakovaný roh jsme si po nedůrazné hlavičce sami srazili do branky - 1:1. Aby toho nebylo málo, tak o pět minut později Miler podběhl míč a hostující hráč neměl problém zavěsit - 1:2.Od té doby hrály Byšice víc na míči a Miler předvedl několik skvělých zákroků nebo šance hostů zblokovala obrana. My jsme mohli vyrovnat těsně před pauzou, kdy z dorážky mířil Veselý pouze nad branku. Ve druhé půli se nám nedařilo a my jsme měli mnoho zkažených nahrávek. Hosté se prosadili potřetí opět po naší chybě, když jsme špatně zahráli ofsajd systém - 1:3 Vytvořili si i další šance, ale ty opět pochytal Miler nebo včas zasáhla obrana. Dnešní zápas rozhodly naše hrubé chyby, jaké soupeř kvality Byšic nemilosrdně trestá. Bohužel se nám již podruhé za sebou stalo, že po obdržené brance absolutně zpanikaříme a nedokážeme hru zklidnit. V rozhodujících fázích utkání nám schází individuální kvalita a kvůli tomu se nám pak nedaří ani týmově. Zápas sice všichni odmakali naplno. Ale na soupeře jako jsou Byšice to stačí pouze tehdy, když neuděláme žádnou chybu. My udělali tři a to je moc.

Jan Čurda, trenér Byšic: Chtěli jsme potvrdit tři doby z domácího zápasu s Pšovkou. I když jsme se připravovali na začátek, opět jsme brzy inkasovali po našich hrubých chybách, kdy jsme nedostoupili centrujícího hráče a nechali jít domácí snadno do vedení. Vyrovnat se nám povedlo za krátký čas po dobře zahraném rohovém kopu Lukášem Majzlerem a otočit stav po chybě domácího brankáře, kdy Josef Taran využil špatného vyběhnutí a uklidil balón do prázdné brány. Ve druhém poločase jsme se soustředili na navýšení náskoku, aby byl druhý poločas klidnější, což se nám povedlo. Domácí byli nepříjemným, důrazným a běhavým soupeřem, takže za tři body zvenku jsem moc rád. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Pár pasáží z naší strany bylo velmi dobrých a začínáme předvádět, co trénujeme. Výsledek mi kalí zranění bratrů Svačinových a Josefa Tarana. I když nám chybělo několik hráčů, dokázali jsme vyhrát. Ostrou premiéru si odbyl David Ploc, kterého jsme zaregistrovali v týdnu a bez jediného tréninku zvládl celý zápas. Velmi dobrý výkon předvedl i Honza Vozáb, který svou technikou a rychlostí dělal domácím velké problémy. Výsledek pro nás mohl být příznivější, ale tři body bereme.