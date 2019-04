Ovčáry – Doma už potrápili třeba druhé Dolany. Prvním bodovým ziskem v sezoně, a hned suverénní výhrou, ale fotbalisté Sazené šokovali až ve víkendovém sedmnáctém kole třetí třídy na hřišti dosud výborného nováčka.

Rodina Stanislava Klobásy s dárky od hráčů Sokola k druhým narozeninám Standy nejmladšího. | Foto: FC Sokol Ovčáry

Nula-čtyři – být to v lize, nevypsali by bookmakeři na takový výsledek sobotního zápasu v Ovčárech snad ani kurz. Vždyť domácí dostali nanejvýš dva góly i od suverénních Čečelic. V duelu se soupeřem, který nasbíral o 28 bodů méně, museli do sítě pro míč stejně často jako za předešlých sedm kol dohromady.