Pro boreckou Slavii byl duel s jedním z lídrů prvním podzimním na domácím hřišti. Tišickým se podařilo góly před přestávkou a těsně po ní otočit zpočátku nepříznivý vývoj, poslední slovo ale patřilo domácím. Rovněž oni měli na obrat, kdyby Mihalík v 86. minutě za stavu 2:2 lépe naložil s penaltou. Střelba ze značky na rozdíl od minulého utkání v Kostelci nepřinesla týmu radost ani v rozstřelu.

„Před zápasem bych bod bral, Tišice mají na okresní soutěž nadstandardní mužstvo,“ považoval trenér Borku Zbyněk Štrupl remízu v základní hrací době za ztrátu s ohledem na „desítku“ v závěru. Až na ni hodnotil zápas kladně: „Přišlo hodně lidí a viděli oboustranně dobrý fotbal. Klukům děkuji.“

Šéfem hostující lavičky byl při zahraniční pracovní cestě Josefa Milera asistent Jiří Svoboda: „Herně jsme byli lepší. Borek nás trestal z individuálních chyb a využil brejky. Mohli jsme i prohrát, kdyby dal penaltu. Remíza je zasloužená,“ hodnotil Svoboda a chválil i výkon sudího Zuskina.

Povzbuzeny dvěma domácími výhrami zavítaly Všestudy do Počapel. U elektrárny byla k vidění přestřelka, ve které měli zpočátku navrch hosté. Nakonec ale právě oni zachraňovali přestávkovou plichtu 3:3. Po obrátce rozhodla o první porážce Viktorie jediná a poněkud (ne)šťastná trefa.

„Kuba Kaňka hlavičkoval do břevna a od hráče Všestud se míč odrazil do brány,“ popsal klíčový moment jeden z domácích střelců Pavel Dohnal. „Myslím, že oboustranně velmi dobrý zápas, padlo hodně gólů. I ve druhé půlce se hrálo nahoru dolů. Lidem se to muselo líbit,“ dodal k duelu, jehož závěr minul jednoho hráče na každé straně. Dzimko se červenal po druhé žluté, Rada za zmaření brankové možnosti bez předchozího napomínání.

Do společnosti šestibodových se dále kromě béček Libiše a Záryb zařadily také Horní Beřkovice (po překvapivé výhře ve Vojkovicích) a nováček z Čečelic.

Libišská rezerva vstupem do domácího klání s Kostelcem připomněla, že s SK Labský uhrála v posledních třech zápasech jen bod. Dva rychle inkasované góly ale kohouti dokázali ještě do poločasu smazat. Ve druhém si došli pro vítězství. Při rozdílové střele Šobra ze standardní situace si podle trenéra Sokola Urbance vybral slabší chvilku brankář Císař, který svůj tým do té doby držel.

„Začali jsme opět katastrofálně. Po snížení jsme se ale postupně dostávali do hry. Ke konci poločasu už jsme byli o trochu lepší. Druhý jsme začali o mnoho lépe. Měli jsme míč pod kontrolou a vytvářeli si šance. Hosté už se dostávali k naší brance jen sporadicky,“ popisoval Blahoslav Urbanec libišskou cestu za obratem, který načal i zpečetil Milner.

Z minule dovezeného „bůra“ se oklepaly i Čečelice, které ozdobily domácí vítězství nad rezervou Pšovky čistým kontem. Podle svého vedoucího Jana Netolického měli hosté problém s malým hřištěm a hodně zahuštěným středem pole. „V prvním poločase nás dvakrát zachránil brankář Jenč, který zlikvidoval dva samostatné nájezdy. Až na konci poločasu jsme inkasovali. Na začátku druhého ještě dvakrát a o výsledku bylo rozhodnuto,“ popsal Jan Netolický zrod porážky o tři branky.

Stejným rozdílem padlo i při svém druhém výjezdu Mšeno. Podle trenéra Jiřího Guttenberga ale hosté v Zárybech nebyli horším týmem. „Domácí jsme především ve druhé půli přehrávali. Ale na to se bohužel nehraje. Hraje se na góly, a ty se nám nedaří střílet. Chybí nám i kousek štěstí. Musíme makat dál a zlomit to,“ burcoval po porážce, pod kterou byl podepsaný jediný hráč. Náladu v Zárybech po sobotní destrukci áčka vracel do normálu kapitán Lukáš Carmine, který po dvou gólech v závěrečné desetiminutovce oslavil hattrick.

Libiš B – Kostelec 4:2 (2:2)

Branky: 20. a 90. Milner, 43. Matucha, 68. Šobr – 12. Hlavatý, 14. D. Novák. Rozhodčí: Blahout. ŽK: 1:1. Diváci: 80.

Vojkovice – H. Beřkovice 2:3 (1:1)

Branky: 11. z pen. a 70. Prachař – 14. L. Polák, 43. Němec, 54. Novák. Rozhodčí: Šulc. ŽK: 2:4. Diváci: 80.

Čečelice – Pšovka B 3:0 (1:0)

Branky: 43. Prejza, 50. Černý, 57. Palička. Rozhodčí: Růžička. ŽK: 1:4. Diváci: 100.

D. Beřkovice – Obříství 5:4 np (0:1)

Branky: 47. Makarenko z pen., 55. Štěpánek, 62. J. Kmoch, 94. Žižka – 2. a 49. J. Šulc, 78. Tichota, 82. Franz. Rozhodčí: Stibůrek. ŽK: 3:3. Diváci: 50.

Horní Počaply – Všestudy 4:3 (3:3)

Branky: 11. Dohnal, 29. Žídek, 30. Minář, 69. Kaňka – 19. Závacký, 1. Faigl, 35. Hakl. Rozhodčí: Suchitra. ŽK: 5:1. ČK: 90. Dzimko – 82. Rada. Diváci: 120.

Velký Borek – Tišice 2:3 np (1:1)

Branky: 19. Kubišta, 79. Kováč – 40. A. Ďurinda, 47. Toman. Rozhodčí: Zuskin. ŽK: 2:3. Diváci: 159.

Záryby B – Mšeno 3:0 (1:0)

Branky: 38., 80. a 82. Carmine. Rozhodčí: Eder. ŽK: 3:1. Diváci: 50.