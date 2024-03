Nejlepší výchozí pozici má Kostelec. Za podzim dostal pouhých jedenáct gólů, body poztrácel jen remízou s Čečelicemi a porážkami v Zálezlicích a ve Vysoké. Trenér Jaroslav Kotek se netají tím, že by soutěž rád vyhrál. „Chceme to dotáhnout do konce,“ uvedl. „Je tam několik týmů s ambicemi jít nahoru – Byšice, Čečelice. Uvidíme po třech či čtyřech kolech, jak na tom budeme a jestli na to vůbec budeme mít,“ upozornil zároveň.

Jediným, zato poměrně velkým zásahem do sestavy je přestup druhého nejlepšího střelce soutěže Michala Bangy (17 branek) do Kojetic. Podle kouče souvisí se špatným přístupem hráče k tréninku. „Jeho odchod je pro nás oslabení, ale co s ním, když netrénuje. Musíme to nahradit jinak,“ řekl v rozhovoru.

Trenér Kostelce chce dotáhnout prvenství v přeboru. I bez klíčového střelce

Na zcela opačném konci hřiště přišla o svou podzimní oporu druhá Vysoká. Brankář Pavel Chaloupka poprvé v kariéře opustil Mělnicko a zamířil za I. A třídou do Roudnice nad Labem. Sehnat uprostřed sezony adekvátní náhradu nebylo podle trenéra Martina Štolby snadné. Ale nakonec se povedlo a svou registraci obnovil Pavlo Rusak. „Naše futsalová divize se pochlapila,“ připomněl Martin Štolba minulost gólmana v mělnickém Olympiku.