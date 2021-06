O návrat týmu, který ve své historii vystřídal několik domácích hřišť, se nyní snaží Dominik Malinský, odchovanec mělnického fotbalu, který v mládeži prošel i Roudnicí na Labem či Neratovicemi a dospělé soutěže si před Romou zahrál za FC Mělník, Horní Počaply a naposledy i za béčko Zbuzan.

„Původní tým jsme chtěli převzít hned po jeho poslední sezoně, bohužel to ale z administrativních důvodů nešlo. Počkali jsme rok, než se situace vyjasní, a to i ohledně covidu. S jádrem týmu, který působil i v SK Roma Neratovice, jsme si sedli a řekli jsme, že to zkusíme. Dáváme tak dohromady nový mělnický tým, který s tím neratovickým nemá kromě názvu už nic společného,“ objasňuje pokračování tradice, jak už název napovídá, jedenáctky tvořené převážně hráči romského původu.

Máte už jasno, na které hráče budete v nové sezoně spoléhat?

Určitě na Honzu Baloga, který je naší asi největší posilou a sehnali jsme ho z Vraňan. V kádru máme i Radka Bolvana, ten byl na rok v Byšicích. Hlavně ale chceme spoléhat na týmovou práci. I s hráči, kteří byli v neratovické Romě a nyní nemají žádné působiště, se možná ještě uvidíme.

Disponujete tedy dostatečným počtem lidí včetně náhradníků?

Na soupisce mám okolo dvaceti hráčů. Důležité je samozřejmě, kolik jich přijde na zápasy. Na tréninky se nás zatím schází v průměru třináct čtrnáct.

Vy jste na podzim nastupoval za béčko Zbuzan…

Máme tam kamarády, tak abychom ten rok někde přečkali, odešlo pár hráčů z SK Roma tam – s domluvou, že až se rozhodneme udělat svůj tým, zase nás pustí.

Počítáte v novém týmu i s nějakým trenérem?

Bude asi jen na zápasy. Jeho jméno si ale zatím nechám pro sebe. Tréninky si nějakým způsobem řídíme sami.

S tréninky jste začali ve Klech. Znamená to, že tam budete hrát i domácí zápasy?

Byli jsme už domluvení. Zrovna dneska, den po přihlášení do soutěže, mi ale volal předseda jejich oddílu, že tam nebudeme moci hrát. Důvod nevím, asi se tak dohodlo jejich vedení.

Jak budete tuto nemilou situaci řešit?

Zatím sháníme nové působiště. Máme čas zhruba do 10. července. Obvolal jsem nějaké lidi, tak uvidíme, kde nakonec budeme hrát. Tím, že se na Mělnicku pohybuji a lidi znám, věřím, že budeme mít štěstí a někde nám pomůžou.

Jak to máte v novém týmu s financemi? Platíte si všechno sami, nebo máte i nějakého sponzora?

Všechno jde z našich vlastních kapes. Jelikož máme v týmu lidi různých vrstev, nemáme přímo určené nějaké příspěvky. Zatím jde hlavně o to spojit lidi, kteří fotbal aktivně dlouho nehráli – někteří třeba i deset let, ale společně už nějakou dobu objíždíme romské turnaje. Uvidíme, co spojení s mistrovskou soutěží přinese.

Nejen pronájem hřiště, ale třeba i vybavení bude přece jen něco stát…

Nějaký sponzorský dar jsme dostali – pan Šuba z Olympiku nám pomohl s dresy. Na zbytek dáváme peníze dohromady po celé dva měsíce, co se zatím scházíme, abychom na pronájem měli. Myslím, že to v pohodě zvládneme. Zkusíme si i požádat o nějaký příspěvek na pronájem na městu. Přece jen uchytit se dneska někde, není lehké. Všude je plno týmů. A upřímně – když dneska přijdete jako Rom, lidi na vás příliš dobře nekoukají.

Dáváte si i nějaké dlouhodobější cíle, nebo si zkrátka chcete jen zahrát?

Kdo sledoval naše výsledky, tak ví, že v sezoně, kdy se Roma rozpadla, jsme bojovali s Vraňany o postup. Myslím, že kdyby se sezona dohrávala, měli jsme velkou šanci postoupit, protože jsme měli lepší vzájemný zápas. Určitě zkusíme postoupit. Kořen týmu zůstal stejný, ale zároveň spousta kluků spolu bude hrát poprvé a jdeme do něčeho nového, uvidíme, co to přinese. Každopádně nechceme hrát spodek tabulky, ale poprat se o nejvyšší příčky.

Vedení celého klubu je pro vás určitě nové. Pomáhá vám někdo?

Pomáhá Radek Bolvan a také Petr Gabčo. Právě my tři jsme měli ten nápad a odvahu.

Nyní už tedy probíhá registrování hráčů?

Ano, staráme se o to, aby vše potřebné proběhlo tak, jak má. Řešíme i nějaké hráče na volné přestupy. Pomáháme jim také s tím, aby si zaplatili členství v asociaci.

Kdy plánujete první zápas?

Zatím trénujeme. Až na to budeme připravení fyzicky, protože po fotbalové stránce se toho až tolik nebojím, tak myslím, že v polovině července bychom nějaký přátelák zvládnout mohli. Ať víme, na čem jsme.

Jaká bude věková struktura týmu?

Spíš takový mix. Máme tu kluky, kterým je osmnáct, ale i čtyřicátníky.

Uvítali byste i případné další zájemce o hraní za váš tým?

Jednoznačně. Ať nikdo nehledí na to, že v názvu máme Roma. Zapojit se může každý. Na barvu kůže opravdu nekoukáme. Jde nám o to, abychom třeba i spojili starší generaci Romů na Mělníku. Od té doby, co umřel můj děda, Josef Červeňák, který pořádal kulturní akce, se tu pro Romy nic moc neděje. Doufám, že začnou chodit alespoň na nás.

Domácí hřiště byste tedy i proto rádi v Mělníku či někde poblíž?

První volbou je určitě Mělník. Když by to nešlo, tak asi i jinde.