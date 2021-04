Pomáhá s tréninky, nábory i turnaji, konzultuje s klubovými trenéry metodiku fotbalu. Takzvaný grassroots trenér zkrátka řeší vše, co se týká mládeže od mini přípravky až po dorost. Na Mělnicku jím je od loňského roku Jiří Veselý.

„Snažíme se přilákat co nejvíce dětí k fotbalu, udržet je u fotbalu a pomoci začínajícím trenérům,“ shrnuje své poslání osmatřicetiletý a pro tuto činnost speciálně proškolený kouč z Kralup.

Hned první den po restartu vyrazil na trénink minipřípravky AFK Veltrusy. Tamním trenérům, kteří usilují o zisk C licence v rámci kurzu FAČR, pravidelně pomáhá s přípravou tréninku. „Myslím, že je skvělé, jak se do toho místní tatínci pustili. Zejména je obdivuji, že o covidu nezaháleli a pustili se do trenérské licence,“ zmínil Jiří Veselý.

V pátek už přesídlil od Vltavy k Labi, v kosteleckém klubu vedl ukázkové tréninky pro mladší přípravky, starší žáky a dorost. V neděli pak konzultoval trénink ročníku 2011 v FK Neratovice-Byškovice.

„Rád bych touto cestou poděloval lektorovi FAČRu Danielovi Francovi a FK Neratovice-Byškovice. V covidové pauze vedli on line tréninky, které byly pro malé fotbalisty způsobem, jak v této těžké době zůstatv kontaktu s fotbalem,“ ocenil snahu, z níž prostřednictvím veřejně přístupných tréninků na internetu mohli v uplynulém období těžit i začínající hráči ostatních klubů.

Jiří Veselý věří, že s postupným rozvolňováním se fotbalová hřiště v dohledné době znovu zcela zaplní plnohodnotně trénujícími dětmi. Začínajícím trenérům, ale i dalším, kteří si nevědí rady třeba s postupným návratem k normálu, nabízí pomocnou ruku.

„Domnívám, se že zejména vesnické kluby potřebují naši podporu, ale mnohdy si zrovna tyto týmy o pomoc neřeknou. Rád pojedu pomoci s konzultací a tréninky. Nebojte se mi napsat. Přivítám, když se mi ozve co nejvíce klubů,“ apeluje Jiří Veselý a přidává na sebe i kontakt: vesely.trener82@seznam.cz, mobil 724 963 907.