Klíčovým bodem ze seznamu je „šestka“. Už před sezonou 2020/21 byla po zkušenostech s koronavirem do soutěžního řádu vložena formule, že postupy a sestupy mohou být určeny, pokud se odehraje alespoň 51 procent všech zápasů.

Další body desatera pak pravidla upřesňují. Předně se po restartu začne neodehranými zápasy z podzimu.

Mezi hráči i trenéry ale poslední výstup asociace vzbudil kontroverzní názory, některé doslova nadzvedl ze židle a objevily se v této souvislosti už i otevřené dopisy adresované vedení FAČR.

Mezi zastánce nepatří ani jeden z místopředsedů a sekretář okresního svazu v Mělníku Slavoj Tichý, který s kluby probíral desatero i v rámci středeční videokonference.

„Samozřejmě je to složité, ale osobně už bych přerušenou sezonu ukončil a udělal pro týmy maximálně nějaký okresní pohár typu zimního Rebel cupu, pokud to bude možné,“ řekl před časem Mělnickému deníku Tichý, který se nejvíce obává o zdraví hráčů.

„Každý, kdo má o pár kilo víc, a po tři čtvrtě roce nic nedělání někam vyběhne, si akorát něco urve,“ argumentuje s tím, že by se zároveň předešlo i nejrůznějším spekulacím v otázce postupů a sestupů. „Byl bych pro, aby si okresní týmy zahrály nejdříve v klidu a v srpnu se spustila nová soutěž. Ale samozřejmě to nezáleží na mně. Rozhoduje se to nahoře,“ upozornil jeden z kandidátů na předsedu pro nastávající volební valnou hromadu OFS.

Desatero FAČR k restartu soutěží

1. Přestupní období se prodlužuje do 14. 5. 2021.

2. S ohledem na aktuální vývoj soutěží Výkonný výbor rozhodl o plošném zrušení kompenzačních poplatků pro ročník 2020/2021, a to v plném rozsahu.

3. Soutěžní ročník bude plošně restartován dohrávkou podzimní části soutěže.

4. Řídící orgán soutěže určí „inkubační dobu“ pro přípravu klubů před restartem soutěže

5. Soutěžní ročník se nebude prodlužovat, tzn. všechny soutěže budou ukončeny do 30. 6. 2021, respektive do 27. 6. 2021.

6. Pro regulérní ukončení SR je nutné odehrát více než padesát procent všech soutěžních utkání v dané soutěži (Soutěžní řád schválen před začátkem soutěže).

7. Soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném počtu, která opatření ze strany Vlády ČR dovolí.

8. Pokud jde o kontumaci, pak

◦ za odehraná utkání se považují i kontumovaná,

◦ utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umístěn do karantény, se nekontumuje.

9. V případě různého počtu odehraných utkání na konci soutěžního ročníku se použije koeficient.

10. Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje. Pokud by bylo zrušeno a stát povolí sportovní akce, OFS nabídne náhradní řešení pro oddíly – např. Mělnický pohár pro všechny kategorie